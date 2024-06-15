Зеленський нагадав учасникам Саміту миру щодо України перші слова Статуту ООН — онлайн-трансляція

У швейцарському Бюргенштоці розпочалося перше пленарне засідання Глобального саміту миру, головною метою якого буде обговорення української Формули миру.

Світ наближає справедливий мир — Зеленський

Зі вступними промовами виступили Президентка Швейцарської Конфедерації Віола Амхерд та Президент України Володимир Зеленський.

Свою промову на першому пленарному засіданні Зеленський розпочав словами:

Сьогодні день тоді, коли світ наближає справедливий мир. Поширити

Він подякував всім, хто так важко працював задля цього дня, всім лідерам, командам та радникам, всім державам.

Коли ми справедливо та чесно завершимо цю війну для України на основі міжнародного права, тоді кожна держава у світі зможе розраховувати на таку ж справедливість та чесність, на таку ж ефективність Статуту ООН стосовно своїх прав. Володимир Зеленський Президент України

Президент України нагадав учасникам саміту перші слова Статуту ООН:

Ми, народи Об’єднаних Націй, сповнені рішучості позбавити прийдешні покоління від нещасть війни (…) і знову утвердити віру в основні права людини, у гідність і цінність людської особистості, у рівноправність чоловіків та жінок і рівність прав більших та малих націй, та створити умови, за яких можуть дотримуватися справедливість і повага до зобов'язань, що випливають із договорів та інших джерел міжнародного права.

Ці слова, відзначив Зеленський, описують сутність Формули миру, яка стала основою Саміту миру і заохотила всі частини світу та різні держави з однаковою пошаною взяти участь у нашій спільній роботі.

Путін єдиний хоче продовження війни проти України

На швейцарському курорті Бюргеншток 15 червня стартував перший Саміт миру, де обговорюватиметься ядерна безпека, продовольча безпека та гуманітарний вимір — обмін полоненими та повернення викрадених українських дітей. З підсумковими документами саміту ознайомлять російську сторону.

Президент України Володимир Зеленський зазначив у своєму виступі, що єдиним, хто хотів розв'язаної Росією злочинної війни проти України, є кремлівський диктатор Володимир Путін.

Але в будь-якому разі мир сильніший. Саме тому народилася формула миру, формула єднання світової більшості заради миру задля ефективності цілей, принципів та статутів ООН, міжнародного права, а отже — і глобальної безпеки, — зазначив Зеленський. Поширити

Він підкреслив, що світова спільнота має залучити усі механізми аби домогтись поразки Путіна в Україні.