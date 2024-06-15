Зеленський нагадав учасникам Саміту миру щодо України перші слова Статуту ООН — онлайн-трансляція

У швейцарському Бюргенштоці розпочалося перше пленарне засідання Глобального саміту миру, головною метою якого буде обговорення української Формули миру.
Головні тези:
- Виступ Президента України Зеленського на Глобальному саміті миру відбувся з нагадуванням перших слів Статуту ООН та акцентом на боротьбу за справедливий мир.
- Формула миру, описана Зеленським, є ключовою для обговорення українських інтересів та виявлення шляхів домогтися миру в регіоні.
- Україна активно виступає за принципи міжнародного права та глобальної безпеки, співпрацюючи зі світовою спільнотою для протидії втручанню кремлівського диктатора Путіна.
- Зеленський наголосив на небезпеці розв'язання Росією злочинної війни та закликав міжнародну спільноту зробити все можливе для запобігання подальшим агресивним діям.
- Мир та безпека у світі залежать від спільних зусиль країн та впливових лідерів для забезпечення стабільності та захисту міжнародних норм та цінностей.
Світ наближає справедливий мир — Зеленський
Зі вступними промовами виступили Президентка Швейцарської Конфедерації Віола Амхерд та Президент України Володимир Зеленський.
Свою промову на першому пленарному засіданні Зеленський розпочав словами:
Він подякував всім, хто так важко працював задля цього дня, всім лідерам, командам та радникам, всім державам.
Президент України нагадав учасникам саміту перші слова Статуту ООН:
Ми, народи Об’єднаних Націй, сповнені рішучості позбавити прийдешні покоління від нещасть війни (…) і знову утвердити віру в основні права людини, у гідність і цінність людської особистості, у рівноправність чоловіків та жінок і рівність прав більших та малих націй, та створити умови, за яких можуть дотримуватися справедливість і повага до зобов'язань, що випливають із договорів та інших джерел міжнародного права.
Ці слова, відзначив Зеленський, описують сутність Формули миру, яка стала основою Саміту миру і заохотила всі частини світу та різні держави з однаковою пошаною взяти участь у нашій спільній роботі.
Путін єдиний хоче продовження війни проти України
На швейцарському курорті Бюргеншток 15 червня стартував перший Саміт миру, де обговорюватиметься ядерна безпека, продовольча безпека та гуманітарний вимір — обмін полоненими та повернення викрадених українських дітей. З підсумковими документами саміту ознайомлять російську сторону.
Президент України Володимир Зеленський зазначив у своєму виступі, що єдиним, хто хотів розв'язаної Росією злочинної війни проти України, є кремлівський диктатор Володимир Путін.
Він підкреслив, що світова спільнота має залучити усі механізми аби домогтись поразки Путіна в Україні.
Він буде діяти, як Гітлер. Ви це побачите... Зараз йому потрібно більше країн на свій бік, як було з Гітлером... Він буде це робити, тільки дайте йому невеликий успіх — і він піде далі. Він саме такою радикальною нацистською теорією сьогодні тримає своє суспільство. Він дуже небезпечний. Вважаю, що його вже сьогодні треба поставити на місце всіма можливостями, — переконує Зеленський.
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