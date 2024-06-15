Зеленський нагадав учасникам Саміту миру щодо України перші слова Статуту ООН — онлайн-трансляція
Категорія
Світ
Дата публікації

Зеленський нагадав учасникам Саміту миру щодо України перші слова Статуту ООН — онлайн-трансляція

Офіс Президента України
Зеленський
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У швейцарському Бюргенштоці розпочалося перше пленарне засідання Глобального саміту миру, головною метою якого буде обговорення української Формули миру.

Головні тези:

  • Виступ Президента України Зеленського на Глобальному саміті миру відбувся з нагадуванням перших слів Статуту ООН та акцентом на боротьбу за справедливий мир.
  • Формула миру, описана Зеленським, є ключовою для обговорення українських інтересів та виявлення шляхів домогтися миру в регіоні.
  • Україна активно виступає за принципи міжнародного права та глобальної безпеки, співпрацюючи зі світовою спільнотою для протидії втручанню кремлівського диктатора Путіна.
  • Зеленський наголосив на небезпеці розв'язання Росією злочинної війни та закликав міжнародну спільноту зробити все можливе для запобігання подальшим агресивним діям.
  • Мир та безпека у світі залежать від спільних зусиль країн та впливових лідерів для забезпечення стабільності та захисту міжнародних норм та цінностей.

Світ наближає справедливий мир — Зеленський

Зі вступними промовами виступили Президентка Швейцарської Конфедерації Віола Амхерд та Президент України Володимир Зеленський.

Свою промову на першому пленарному засіданні Зеленський розпочав словами:

Сьогодні день тоді, коли світ наближає справедливий мир.

Він подякував всім, хто так важко працював задля цього дня, всім лідерам, командам та радникам, всім державам.

Коли ми справедливо та чесно завершимо цю війну для України на основі міжнародного права, тоді кожна держава у світі зможе розраховувати на таку ж справедливість та чесність, на таку ж ефективність Статуту ООН стосовно своїх прав.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Президент України нагадав учасникам саміту перші слова Статуту ООН:

Ми, народи Об’єднаних Націй, сповнені рішучості позбавити прийдешні покоління від нещасть війни (…) і знову утвердити віру в основні права людини, у гідність і цінність людської особистості, у рівноправність чоловіків та жінок і рівність прав більших та малих націй, та створити умови, за яких можуть дотримуватися справедливість і повага до зобов'язань, що випливають із договорів та інших джерел міжнародного права.

Ці слова, відзначив Зеленський, описують сутність Формули миру, яка стала основою Саміту миру і заохотила всі частини світу та різні держави з однаковою пошаною взяти участь у нашій спільній роботі.

Путін єдиний хоче продовження війни проти України

На швейцарському курорті Бюргеншток 15 червня стартував перший Саміт миру, де обговорюватиметься ядерна безпека, продовольча безпека та гуманітарний вимір — обмін полоненими та повернення викрадених українських дітей. З підсумковими документами саміту ознайомлять російську сторону.

Президент України Володимир Зеленський зазначив у своєму виступі, що єдиним, хто хотів розв'язаної Росією злочинної війни проти України, є кремлівський диктатор Володимир Путін. 

Але в будь-якому разі мир сильніший. Саме тому народилася формула миру, формула єднання світової більшості заради миру задля ефективності цілей, принципів та статутів ООН, міжнародного права, а отже — і глобальної безпеки, — зазначив Зеленський.

Він підкреслив, що світова спільнота має залучити усі механізми аби домогтись поразки Путіна в Україні.

Він буде діяти, як Гітлер. Ви це побачите... Зараз йому потрібно більше країн на свій бік, як було з Гітлером... Він буде це робити, тільки дайте йому невеликий успіх — і він піде далі. Він саме такою радикальною нацистською теорією сьогодні тримає своє суспільство. Він дуже небезпечний. Вважаю, що його вже сьогодні треба поставити на місце всіма можливостями, — переконує Зеленський.

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