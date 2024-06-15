Україна ніколи не хотіла цієї війни: виступ Зеленського на Саміті миру — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна ніколи не хотіла цієї війни: виступ Зеленського на Саміті миру — відео

Офіс Президента України
Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський зазначив, що єдиним, хто хотів розв'язаної Росією злочинної війни проти України є кремлівський диктатор Володимир Путін. 

Головні тези:

  • Україна ніколи не бажала війни, ініціатором конфлікту є кремлівський диктатор Путін.
  • Зеленський закликав світову спільноту об'єднатися для перемоги над російською агресією та встановлення миру в регіоні.
  • Всі угоди, укладені на Саміті миру, стануть важливою частиною переговорного процесу з метою завершення війни.
  • Учасники Саміту ще не узгодили спільну декларацію, але можливо її ухвалення незалежно від домовленостей всіх країн.
  • Проведення Саміту миру відкриває шлях до справедливого миру в регіоні та демонструє готовність міжнародної спільноти діяти проти агресора.

Путін єдиний хоче продовження війни проти України

Але в будь-якому разі мир сильніший. Саме тому народилася формула миру, формула єднання світової більшості заради миру задля ефективності цілей, принципів та статутів ООН, міжнародного права, а отже - і глобальної безпеки, - зазначив Зеленський.

Він підкреслив, що світова спільнота має задіяти усі механізми аби домогтись поразки Путіна в Україні.

Він буде діяти, як Гітлер. Ви це побачите... Зараз йому потрібно більше країн на свій бік, як було з Гітлером... Він буде це робити, тільки дайте йому невеликий успіх - і він піде далі. Він саме такою радикальною нацистською теорією сьогодні тримає своє суспільство. Він дуже небезпечний. Вважаю, що його вже сьогодні треба поставити на місце всіма можливостями, - переконує Зеленський.

Зеленський про перші результати Саміту миру

Глава держави зазначив, що всі укладені під час Саміту угоди стануть частиною майбутнього переговорного процесу щодо завершення війни.

Все, про що буде домовлено сьогодні на саміті, стане частиною такого важливого нам миротворчого процесу. Вірю, що ми побачимо тут на саміті, як робиться історія. Дякую вам за вашу підтримку, і нехай справедливий мир буде встановлено якомога швидше, - зазначив президент.

Президент України Володимир Зеленський вже провів перші зустрічі у рамках саміту миру. Зокрема, він зустрівся з президенткою Швейцарії Віолою Амхерд.

Що відомо про позицію учасників Саміту миру

За інформацією журналістів видання 20 Minuten, країни-учасниці досі не узгодили спільну декларацію.

Зазначається, що документ може бути ухвалений без згоди всіх учасників.

За інформацією співрозмовників видання, переговори щодо підсумкової декларації можуть тривати до самого закінчення саміту миру.

Як повідомляють ЗМІ, серед делегацій залишається декілька суперечливих моментів. У деяких випадках були суперечки через окремі слова у декларації.

Поки можливий сценарій, коли серед учасників не буде консенсусу. Тобто декларацію можуть не підтримати представники всіх країн.

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