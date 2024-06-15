Він буде діяти, як Гітлер. Ви це побачите... Зараз йому потрібно більше країн на свій бік, як було з Гітлером... Він буде це робити, тільки дайте йому невеликий успіх - і він піде далі. Він саме такою радикальною нацистською теорією сьогодні тримає своє суспільство. Він дуже небезпечний. Вважаю, що його вже сьогодні треба поставити на місце всіма можливостями, - переконує Зеленський.