Президент Володимир Зеленський зазначив, що єдиним, хто хотів розв'язаної Росією злочинної війни проти України є кремлівський диктатор Володимир Путін.
Головні тези:
- Україна ніколи не бажала війни, ініціатором конфлікту є кремлівський диктатор Путін.
- Зеленський закликав світову спільноту об'єднатися для перемоги над російською агресією та встановлення миру в регіоні.
- Всі угоди, укладені на Саміті миру, стануть важливою частиною переговорного процесу з метою завершення війни.
- Учасники Саміту ще не узгодили спільну декларацію, але можливо її ухвалення незалежно від домовленостей всіх країн.
- Проведення Саміту миру відкриває шлях до справедливого миру в регіоні та демонструє готовність міжнародної спільноти діяти проти агресора.
Путін єдиний хоче продовження війни проти України
Він підкреслив, що світова спільнота має задіяти усі механізми аби домогтись поразки Путіна в Україні.
Зеленський про перші результати Саміту миру
Глава держави зазначив, що всі укладені під час Саміту угоди стануть частиною майбутнього переговорного процесу щодо завершення війни.
Президент України Володимир Зеленський вже провів перші зустрічі у рамках саміту миру. Зокрема, він зустрівся з президенткою Швейцарії Віолою Амхерд.
Що відомо про позицію учасників Саміту миру
За інформацією журналістів видання 20 Minuten, країни-учасниці досі не узгодили спільну декларацію.
Зазначається, що документ може бути ухвалений без згоди всіх учасників.
За інформацією співрозмовників видання, переговори щодо підсумкової декларації можуть тривати до самого закінчення саміту миру.
Як повідомляють ЗМІ, серед делегацій залишається декілька суперечливих моментів. У деяких випадках були суперечки через окремі слова у декларації.
Поки можливий сценарій, коли серед учасників не буде консенсусу. Тобто декларацію можуть не підтримати представники всіх країн.
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