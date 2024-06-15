США оголосили про масштабну допомогу для України під час Саміту миру

Офіційний Вашингтон заявив про надання понад 1,5 мільярда доларів для енергетичного сектору та гуманітарних потреб України.
Головні тези:
- Допомога включає нове фінансування на ремонт енергетичної інфраструктури, розширення виробництва електроенергії та підтримку інвестицій.
- Рішення про допомогу було оголошено віцепрезиденткою США Камалою Гарріс на зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.
- Україна отримає також підтримку в сфері цивільної безпеки та сільського господарства для забезпечення життєво важливими ресурсами.
США продовжують підтримувати Україну на тлі війни
Про нове рішення команди Джо Байдена повідомила віцепрезидентка США Камала Гарріс під час зустрічі із Володимиром Зеленським на полях Саміту миру у Швейцарії.
За її словами, кошти будуть виділяти через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) та Державний департамент на підтримку народу України.
Що важливо розуміти, з боку USAID це включає 500 млн дол нового фінансування на енергетичну допомогу та перенаправлення 324 млн дол раніше оголошених коштів на надзвичайні енергетичні потреби в Україні.
Київ витратить гроші на ремонт енергетичної інфраструктури, пошкодженої під час війни, розширення виробництва електроенергії, заохочення інвестицій приватного сектору та захист енергетичної інфраструктури.
Білий дім розкрив додаткові подробиці
За словами Камали Гарріс, Державний департамент також має намір надати додатково 300 мільйонів доларів США на підтримку цивільної безпеки України для забезпечення життєво необхідним обладнанням українських прикордонників та правоохоронців
Варто звернути увагу на те, що ці кошти є частиною масштабнішого пакета зовнішньої допомоги, ініційованого президентом США Джо Байденом.
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