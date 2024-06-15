США объявили о масштабной помощи для Украины во время Саммита мира
Категория
Экономика
Дата публикации

США объявили о масштабной помощи для Украины во время Саммита мира

The White House
Харрис и Байден
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Официальный Вашингтон заявил о предоставлении более 1,5 миллиарда долларов для энергетического сектора и гуманитарных нужд Украины.

Главные тезисы

  • Помощь включает в себя новое финансирование на ремонт энергетической инфраструктуры, расширение производства электроэнергии и поддержку инвестиций.
  • Решение о помощи было объявлено вице-президентом США Камалой Харрис на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.
  • Украина также получит поддержку в сфере гражданской безопасности и сельского хозяйства для обеспечения жизненно важными ресурсами.

США продолжают поддерживать Украину на фоне войны

О новом решении команды Джо Байдена сообщила вице-президент США Камала Харрис во время встречи с Владимиром Зеленским на полях Саммита мира в Швейцарии.

По ее словам, средства будут выделяться через Агентство США по международному развитию (USAID) и Государственный департамент в поддержку народа Украины.

Что важно понимать, со стороны USAID это включает 500 млн долл. нового финансирования на энергетическую помощь и перенаправление 324 млн долл. ранее объявленных средств на чрезвычайные энергетические нужды в Украине.

Киев потратит деньги на ремонт энергетической инфраструктуры, поврежденной во время войны, расширение производства электроэнергии, поощрение инвестиций частного сектора и защиту энергетической инфраструктуры.

Белый дом раскрыл дополнительные подробности

Помощь также включает в себя поддержку комплексных мер по защите, включая кейс-менеджмент и психосоциальную поддержку, а также помощь в сельском хозяйстве и обеспечении средств к существованию, чтобы дать возможность семьям восстановить доход и удовлетворить свои базовые потребности, — отмечает Белый дом.

По словам Камалы Харрис, Государственный департамент также намерен предоставить дополнительно 300 миллионов долларов США в поддержку гражданской безопасности Украины для обеспечения жизненно необходимым оборудованием украинских пограничников и правоохранителей.

Следует обратить внимание на то, что эти средства являются частью более масштабного пакета внешней помощи, инициированного президентом США Джо Байденом.

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