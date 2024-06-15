США объявили о масштабной помощи для Украины во время Саммита мира

Официальный Вашингтон заявил о предоставлении более 1,5 миллиарда долларов для энергетического сектора и гуманитарных нужд Украины.

США продолжают поддерживать Украину на фоне войны

О новом решении команды Джо Байдена сообщила вице-президент США Камала Харрис во время встречи с Владимиром Зеленским на полях Саммита мира в Швейцарии.

По ее словам, средства будут выделяться через Агентство США по международному развитию (USAID) и Государственный департамент в поддержку народа Украины.

Что важно понимать, со стороны USAID это включает 500 млн долл. нового финансирования на энергетическую помощь и перенаправление 324 млн долл. ранее объявленных средств на чрезвычайные энергетические нужды в Украине.

Киев потратит деньги на ремонт энергетической инфраструктуры, поврежденной во время войны, расширение производства электроэнергии, поощрение инвестиций частного сектора и защиту энергетической инфраструктуры.

Белый дом раскрыл дополнительные подробности

Помощь также включает в себя поддержку комплексных мер по защите, включая кейс-менеджмент и психосоциальную поддержку, а также помощь в сельском хозяйстве и обеспечении средств к существованию, чтобы дать возможность семьям восстановить доход и удовлетворить свои базовые потребности, — отмечает Белый дом. Поделиться

По словам Камалы Харрис, Государственный департамент также намерен предоставить дополнительно 300 миллионов долларов США в поддержку гражданской безопасности Украины для обеспечения жизненно необходимым оборудованием украинских пограничников и правоохранителей.