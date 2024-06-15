США объявили о масштабной помощи для Украины во время Саммита мира

Официальный Вашингтон заявил о предоставлении более 1,5 миллиарда долларов для энергетического сектора и гуманитарных нужд Украины.
Главные тезисы
- Помощь включает в себя новое финансирование на ремонт энергетической инфраструктуры, расширение производства электроэнергии и поддержку инвестиций.
- Решение о помощи было объявлено вице-президентом США Камалой Харрис на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.
- Украина также получит поддержку в сфере гражданской безопасности и сельского хозяйства для обеспечения жизненно важными ресурсами.
США продолжают поддерживать Украину на фоне войны
О новом решении команды Джо Байдена сообщила вице-президент США Камала Харрис во время встречи с Владимиром Зеленским на полях Саммита мира в Швейцарии.
По ее словам, средства будут выделяться через Агентство США по международному развитию (USAID) и Государственный департамент в поддержку народа Украины.
Что важно понимать, со стороны USAID это включает 500 млн долл. нового финансирования на энергетическую помощь и перенаправление 324 млн долл. ранее объявленных средств на чрезвычайные энергетические нужды в Украине.
Киев потратит деньги на ремонт энергетической инфраструктуры, поврежденной во время войны, расширение производства электроэнергии, поощрение инвестиций частного сектора и защиту энергетической инфраструктуры.
Белый дом раскрыл дополнительные подробности
По словам Камалы Харрис, Государственный департамент также намерен предоставить дополнительно 300 миллионов долларов США в поддержку гражданской безопасности Украины для обеспечения жизненно необходимым оборудованием украинских пограничников и правоохранителей.
Следует обратить внимание на то, что эти средства являются частью более масштабного пакета внешней помощи, инициированного президентом США Джо Байденом.
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