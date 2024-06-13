США не планируют передавать Украине дополнительный ЗРК Patriot - видео

Соединенные Штаты не планируют убирать зенитно-ракетный комплекс Patriot из Польши, чтобы передать Украине.
Главные тезисы
- Президент и другие чиновники США активно поощряют другие страны снабжать Украину дополнительными системами ПВО.
- Министр обороны США Ллойд Остин поддерживает постоянный контакт с украинскими коллегами и обещает использовать все возможности обеспечения Украины системами ПВО.
- Власти Нидерландов лидируют в инициативе по поставкам систем Patriot в Украину, предлагая собственные компоненты и призывая другие страны к сотрудничеству.
- Украине для укрепления обороноспособности важно получить не только систему Patriot, но и NASAMS, SAMP/T.
В США ежедневно ведут работу по предоставлению Украине дополнительных систем ПВО
Соединенные Штаты Америки не будут передавать Украине дополнительный зенитно-ракетный комплекс Patriot. Об этом министр обороны США Ллойд Остин заявил на пресс-конференции после заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины ("Рамштайн-23"), которое проходило в Брюсселе в штаб-квартире НАТО.
LIVE: @SecDef Lloyd J. Austin III and Chairman of the Joint Chiefs of Staff Air Force Gen. @GenCQBrownJr brief the media following a meeting of the Ukraine Defense Contact Group.— Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) June 13, 2024
https://t.co/jEuVVNZPzG
В частности, у него спросили, пришлют ли США в Украину дополнительную систему Patriot ввиду того, что Германия объявила о еще одном "Patriot", а Италия о еще одной системе SAMP/T.
Министр обороны США заявил, что вопрос противовоздушной обороны уже долгое время находится во главе повестки дня.
По словам Ллойда Остина, США уже передали Украине один "Patriot". В то же время, президент Джо Байден, советник по национальной безопасности Джейк Салливан, государственный секретарь Энтони Блинкен и уделяют много времени, чтобы поощрять другие страны обеспечить Украину дополнительными возможностями.
Власти Нидерландов занимаются сбором и снабжением Украины ЗРК Patriot
Он добавил, что поддерживает постоянный контакт с украинскими коллегами.
Мы сделаем все возможное, чтобы убедиться, что они получат возможности, в которых нуждаются, — сказал Остин.
Министр обороны США подчеркнул, что работа по ПВО ведется на ежедневной основе. При этом он не подтвердил информацию в медиа о передислокации системы Patriot из Польши в Украину.
Я вам скажу, что в Польше не будет изменений покрытия "Patriot" (воздушного пространства — ред) — заметил Остин.
Отдельно он заявил, что Нидерланды возглавляют "умную инициативу" по сбору и поставке системы "Patriot" в Украину. В частности, правительство Нидерландов обязалось предоставить многие ключевые компоненты из собственных запасов и призывает другие страны помочь с остальными компонентами.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-