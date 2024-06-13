США не планируют передавать Украине дополнительный ЗРК Patriot - видео
Категория
Украина
Дата публикации

США не планируют передавать Украине дополнительный ЗРК Patriot - видео

U.S. Department of Defense
Ллойд Остин
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Соединенные Штаты не планируют убирать зенитно-ракетный комплекс Patriot из Польши, чтобы передать Украине.

Главные тезисы

  • Президент и другие чиновники США активно поощряют другие страны снабжать Украину дополнительными системами ПВО.
  • Министр обороны США Ллойд Остин поддерживает постоянный контакт с украинскими коллегами и обещает использовать все возможности обеспечения Украины системами ПВО.
  • Власти Нидерландов лидируют в инициативе по поставкам систем Patriot в Украину, предлагая собственные компоненты и призывая другие страны к сотрудничеству.
  • Украине для укрепления обороноспособности важно получить не только систему Patriot, но и NASAMS, SAMP/T.

В США ежедневно ведут работу по предоставлению Украине дополнительных систем ПВО

Соединенные Штаты Америки не будут передавать Украине дополнительный зенитно-ракетный комплекс Patriot. Об этом министр обороны США Ллойд Остин заявил на пресс-конференции после заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины ("Рамштайн-23"), которое проходило в Брюсселе в штаб-квартире НАТО.

В частности, у него спросили, пришлют ли США в Украину дополнительную систему Patriot ввиду того, что Германия объявила о еще одном "Patriot", а Италия о еще одной системе SAMP/T.

Министр обороны США заявил, что вопрос противовоздушной обороны уже долгое время находится во главе повестки дня.

По словам Ллойда Остина, США уже передали Украине один "Patriot". В то же время, президент Джо Байден, советник по национальной безопасности Джейк Салливан, государственный секретарь Энтони Блинкен и уделяют много времени, чтобы поощрять другие страны обеспечить Украину дополнительными возможностями.

Речь идет не только о "Patriot", но и о NASAMS, SAMP/T и наборе возможностей, в которых нуждается Украина. И она нуждается в перехватчиках, чтобы дополнить платформы. У меня сегодня нет никаких объявлений о батареях Patriot, но я могу вам сказать, что продолжаю работать над этим.

Ллойд Остин

Ллойд Остин

Министр обороны США

Власти Нидерландов занимаются сбором и снабжением Украины ЗРК Patriot

Он добавил, что поддерживает постоянный контакт с украинскими коллегами.

Мы сделаем все возможное, чтобы убедиться, что они получат возможности, в которых нуждаются, — сказал Остин.

Министр обороны США подчеркнул, что работа по ПВО ведется на ежедневной основе. При этом он не подтвердил информацию в медиа о передислокации системы Patriot из Польши в Украину.

Я вам скажу, что в Польше не будет изменений покрытия "Patriot" (воздушного пространства — ред) — заметил Остин.

Отдельно он заявил, что Нидерланды возглавляют "умную инициативу" по сбору и поставке системы "Patriot" в Украину. В частности, правительство Нидерландов обязалось предоставить многие ключевые компоненты из собственных запасов и призывает другие страны помочь с остальными компонентами.

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