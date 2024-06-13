Глава Минобороны США Ллойд Остин перед началом заседания в формате Рамштайн в штаб-квартире НАТО в Брюсселе анонсировал передачу Украине нового пакета военной помощи.
Главные тезисы
- США анонсировали передачу Украине нового пакета военной помощи в рамках выделенных 60,8 млрд долларов, включающего ракеты-перехватчики, бронетехнику и артиллерийские системы.
- Германия передает третью систему Patriot и обеспечивает обучение украинских бойцов в управлении ЗРК, но отказывается передавать дальнобойные ракеты Taurus.
- Общая сумма помощи от других партнеров Украины составляет более 98 млрд долларов, что поможет стране укрепить свою безопасность.
- США уже начали доставку артиллерийских снарядов, противотанковых мин и другого вооружения Украине, чтобы помочь вытеснить российские силы вблизи Харькова.
- Германия собирается передать Украине еще 68 ракет в систему Patriot, продолжая обеспечивать обучение и поддержку в управлении ЗРК.
Что известно о содержании нового пакета помощи Украине от США
По словам главы Пентагона, США передадут Украине ракеты-перехватчики к системам ПВО, бронетехнике, артсистеме и артиллерийским боеприпасам.
Остин отметил, что с момента подписания президентом Джо Байденом документа о предоставлении дополнительной помощи Украине в размере 60,8 млрд. долларов прошло уже 2 месяца.
По его словам, после вступления в силу нового закона о дополнительной помощи США уже доставили в Украину десятки тысяч артиллерийских снарядов, тысячи противотанковых мин, сотни управляемых реактивных снарядов GMLRS, противотанковое вооружение и больше средств противовоздушной обороны, чтобы помочь Украине вытеснить российские.
Также он сказал, что гордится тем, что эта Контактная группа обязались выделить более 98 млрд долларов на помощь безопасности Украины с февраля 2022 года.
Что известно о помощи других партнеров
В рамках заседания в формате Рамштайн глава Минобороны Германии Борис Писториус отметил, что Берлин, с учетом передачи третьей системы ЗРК Patriot, в целом передаст Украине четверть собственного запаса этих ЗРК.
Писториус добавил, что Германия обеспечивает обучение для украинских бойцов в управлении этими ЗРК, а также передает Украине ракеты к ним.
Отмечается, что в ближайшие недели в Украину должны поступить еще 68 ракет в ЗРК Patriot.
Однако Писториус отметил, что Германия не изменила свою позицию относительно отказа передавать Украине дальнобойные ракеты Taurus.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-