Глава Минобороны США Ллойд Остин перед началом заседания в формате Рамштайн в штаб-квартире НАТО в Брюсселе анонсировал передачу Украине нового пакета военной помощи.

Что известно о содержании нового пакета помощи Украине от США

По словам главы Пентагона, США передадут Украине ракеты-перехватчики к системам ПВО, бронетехнике, артсистеме и артиллерийским боеприпасам.

Остин отметил, что с момента подписания президентом Джо Байденом документа о предоставлении дополнительной помощи Украине в размере 60,8 млрд. долларов прошло уже 2 месяца.

По его словам, после вступления в силу нового закона о дополнительной помощи США уже доставили в Украину десятки тысяч артиллерийских снарядов, тысячи противотанковых мин, сотни управляемых реактивных снарядов GMLRS, противотанковое вооружение и больше средств противовоздушной обороны, чтобы помочь Украине вытеснить российские.

Президент Байден также объявил новый пакет помощи и мы предоставим Украине большее количество перехватчиков для противовоздушной обороны, бронетехники, противотанкового вооружения и артиллерийских систем и боеприпасов, - отметил глава Пентагона. Поделиться

Также он сказал, что гордится тем, что эта Контактная группа обязались выделить более 98 млрд долларов на помощь безопасности Украины с февраля 2022 года.

Что известно о помощи других партнеров

В рамках заседания в формате Рамштайн глава Минобороны Германии Борис Писториус отметил, что Берлин, с учетом передачи третьей системы ЗРК Patriot, в целом передаст Украине четверть собственного запаса этих ЗРК.

Мы передадим Украине третью систему Patriot. Таким образом, Германия обеспечивает для Украины всего 3 системы… Это четверть наших собственных запасов таких систем, уже нет возможности передать еще. Остальные, наверное, могут отдать по одной, - отметил Писториус. Поделиться

Писториус добавил, что Германия обеспечивает обучение для украинских бойцов в управлении этими ЗРК, а также передает Украине ракеты к ним.

Отмечается, что в ближайшие недели в Украину должны поступить еще 68 ракет в ЗРК Patriot.

Однако Писториус отметил, что Германия не изменила свою позицию относительно отказа передавать Украине дальнобойные ракеты Taurus.