Глава Міноборони США Ллойд Остін перед початком засідання у форматі “Рамштайн” в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі анонсував передачу Україні нового пакету військової допомоги.

Що відомо про зміст нового пакету допомоги Україні від США

За словами очільника Пентагону, США передадуть Україні ракети-перехоплювачі до систем ППО, бронетехніку, артсистеми та артилерійські боєприпаси.

Остін зазначив, що з моменту підписання президентом Джо Байденом документу про надання додаткової допомоги Україні у розмірі 60,8 млрд доларів пройшло вже 2 місяці.

За його словами, після набуття чинності новим законом про додаткову допомогу, США вже доставили в Україну десятки тисяч артилерійських снарядів, тисячі протитанкових мін, сотні керованих реактивних снарядів GMLRS, протитанкове озброєння і більше засобів протиповітряної оборони, аби допомогти Україні витіснити російські сили біля Харкова.

Президент Байден також оголосив новий пакет допомоги і ми надамо Україні більше перехоплювачів для протиповітряної оборони, бронетехніки, протитанкового озброєння та артилерійських систем і боєприпасів, — зазначив очільник Пентагону. Поширити

Також він сказав, що пишається тим, що ця Контактна група зобов'язалися виділити понад 98 млрд доларів на безпекову допомогу Україні з лютого 2022 року.

Що відомо про допомогу від інших партнерів

В рамках засідання у форматі “Рамштайн” глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус зазначив, що Берлін, з урахуванням передачі третьої системи ЗРК Patrіot, загалом передасть Україні чверть власного запасу цих ЗРК.

Ми передамо Україні третю систему Patriot. Таким чином Німеччина забезпечує для України загалом 3 системи… Це чверть наших власних запасів таких систем, вже не має можливості передати ще. Інші, напевно, можуть віддати по одній, — зазначив Пісторіус. Поширити

Пісторіус також додав, що Німеччина забезпечує навчання для українських бійців в управлінні цими ЗРК, а також передає Україні ракети до них.

Зазначається, що протягом найближчих тижнів до України мають надійти ще 68 ракет до ЗРК Patrіot.

Однак Пісторіус зазначив, що Німеччина не змінила власної позиції щодо відмови передавати Україні далекобійні ракети Taurus.