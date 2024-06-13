Глава Міноборони США Ллойд Остін перед початком засідання у форматі “Рамштайн” в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі анонсував передачу Україні нового пакету військової допомоги.
Головні тези:
- США передадуть Україні ракети-перехоплювачі, бронетехніку та інше озброєння для витіснення російських сил поблизу Харкова.
- Новий пакет допомоги Україні від США у розмірі 60,8 млрд доларів включає артилерійські системи та боєприпаси.
- Німеччина передає Україні третю систему Patriot та забезпечує навчання для українських бійців у їх управлінні.
- Сумарна допомога від інших партнерів становить понад 98 млрд доларів.
- Попри передачу багатьох видів озброєння, Німеччина не передасть Україні далекобійні ракети Taurus.
Що відомо про зміст нового пакету допомоги Україні від США
За словами очільника Пентагону, США передадуть Україні ракети-перехоплювачі до систем ППО, бронетехніку, артсистеми та артилерійські боєприпаси.
Остін зазначив, що з моменту підписання президентом Джо Байденом документу про надання додаткової допомоги Україні у розмірі 60,8 млрд доларів пройшло вже 2 місяці.
За його словами, після набуття чинності новим законом про додаткову допомогу, США вже доставили в Україну десятки тисяч артилерійських снарядів, тисячі протитанкових мін, сотні керованих реактивних снарядів GMLRS, протитанкове озброєння і більше засобів протиповітряної оборони, аби допомогти Україні витіснити російські сили біля Харкова.
Також він сказав, що пишається тим, що ця Контактна група зобов'язалися виділити понад 98 млрд доларів на безпекову допомогу Україні з лютого 2022 року.
Що відомо про допомогу від інших партнерів
В рамках засідання у форматі “Рамштайн” глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус зазначив, що Берлін, з урахуванням передачі третьої системи ЗРК Patrіot, загалом передасть Україні чверть власного запасу цих ЗРК.
Пісторіус також додав, що Німеччина забезпечує навчання для українських бійців в управлінні цими ЗРК, а також передає Україні ракети до них.
Зазначається, що протягом найближчих тижнів до України мають надійти ще 68 ракет до ЗРК Patrіot.
Однак Пісторіус зазначив, що Німеччина не змінила власної позиції щодо відмови передавати Україні далекобійні ракети Taurus.
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