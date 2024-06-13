Україна та США створять спільне підприємство для ремонту американської бронетехніки

«Українська оборонна промисловість» створить спільне підприємство з американською Amentum Services — провідною компанією у сфері глобального проєктування, управління проєктами та інтеграції рішень.

Що відомо про спільне підприємство України та США

Сторони підписали Меморандум про наміри створити спільне підприємство, яке зосередиться на відновленні та технічному обслуговуванні бронетехніки американського виробництва.

Представники Amentum Services вже відвідували підприємства «Укроборонпрому», оцінили їхні наявні можливості, технічну базу та потенціал.

Тепер українські зброярі чекають від нових партнерів допомоги з отриманням технічної документації, обладнання та запчастин, які знадобляться при ремонті та техобслуговуванні бойових броньованих машин виробництва США.

Меморандум підписали гендиректор «Укроборонпрому» Герман Сметанін і президент виконавчих операцій підрозділу критичних місій Amentum Services, Inc Джо Данавей.

Що відомо про виробництво зброї для України

Раніше Україна з німецьким оборонним концерном Rheinmetall домовилися про спільне виробництво бойових броньованих машин Lynx. Перша машина буде випущена вже цього року.

Також Україна та Rheinmetall запустили цех для ремонту пошкоджених під час бойових дій техніку.

Крім того, Україна отримала першу ліцензію на виробництво 155-мм снарядів "натівського" зразку. Це стало можливу після укладення угоди з франко-німецькою компанією KNDS.