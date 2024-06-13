Украина и США создадут совместное предприятие по ремонту американской бронетехники

Украинская оборонная промышленность создаст совместное предприятие с американской Amentum Services — ведущей компанией в сфере глобального проектирования, управления проектами и интеграции решений.

Что известно о совместном предприятии Украины и США

Стороны подписали Меморандум о намерениях создать совместное предприятие, которое будет сосредоточено на восстановлении и техническом обслуживании бронетехники американского производства.

Представители Amentum Services уже посещали предприятия «Укроборонпрома», оценили их возможности, техническую базу и потенциал.

Теперь украинские оружейники ждут новых партнеров помощи с получением технической документации, оборудования и запчастей, которые понадобятся при ремонте и техобслуживании боевых бронированных машин производства США.

Меморандум подписали гендиректор "Укроборонпрома" Герман Сметанин и президент исполнительных операций подразделения критических миссий Amentum Services, Inc Джо Данавей.

Что известно о производстве оружия для Украины

Ранее Украина с немецким оборонным концерном Rheinmetall договорились о совместном производстве боевых бронированных машин Lynx. Первая машина будет выпущена уже в этом году.

Также Украина и Rheinmetall запустили цех для ремонта поврежденных во время боевых действий техники.

Кроме того, Украина получила первую лицензию на производство 155-мм снарядов "натовского" образца. Это стало возможным после заключения соглашения с франко-германской компанией KNDS.