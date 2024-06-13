Украина и США создадут совместное предприятие по ремонту американской бронетехники
Категория
Украина
Дата публикации

Украина и США создадут совместное предприятие по ремонту американской бронетехники

Укроборонпром
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Источник:  Укроборонпром

Украинская оборонная промышленность создаст совместное предприятие с американской Amentum Services — ведущей компанией в сфере глобального проектирования, управления проектами и интеграции решений.

Главные тезисы

 

  • Соглашение будет сосредоточено на ремонте и получении технической документации, оборудования и запчастей.
  • Украина также сотрудничает с немецким концерном Rheinmetall по производству бронированных машин и снарядов.
  • Создание совместного предприятия открывает новые перспективы для украинской оборонной промышленности и укрепляет сотрудничество с ведущими мировыми компаниями.
  • Это сотрудничество позволит Украине совершенствовать техническое обслуживание своей бронетехники и расширять ассортимент военной продукции.

Что известно о совместном предприятии Украины и США

Стороны подписали Меморандум о намерениях создать совместное предприятие, которое будет сосредоточено на восстановлении и техническом обслуживании бронетехники американского производства.

Представители Amentum Services уже посещали предприятия «Укроборонпрома», оценили их возможности, техническую базу и потенциал.

Теперь украинские оружейники ждут новых партнеров помощи с получением технической документации, оборудования и запчастей, которые понадобятся при ремонте и техобслуживании боевых бронированных машин производства США.

Меморандум подписали гендиректор "Укроборонпрома" Герман Сметанин и президент исполнительных операций подразделения критических миссий Amentum Services, Inc Джо Данавей.

Что известно о производстве оружия для Украины

Ранее Украина с немецким оборонным концерном Rheinmetall договорились о совместном производстве боевых бронированных машин Lynx. Первая машина будет выпущена уже в этом году.

Также Украина и Rheinmetall запустили цех для ремонта поврежденных во время боевых действий техники.

Кроме того, Украина получила первую лицензию на производство 155-мм снарядов "натовского" образца. Это стало возможным после заключения соглашения с франко-германской компанией KNDS.

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