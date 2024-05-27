ЕС испытывает проблемы с увеличением производства боеприпасов для Украины
Категория
Мир
Дата публикации

ЕС испытывает проблемы с увеличением производства боеприпасов для Украины

Производство снарядов в ЕС
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Источник:  The Economist

Страны ЕС столкнулись с проблемами в рамках реализации плана увеличения производства артиллерийских боеприпасов для оказания помощи Украине.

Что мешает увеличению в ЕС производства боеприпасов для передачи Украине

Отмечается, что в январе этого года страны ЕС признали, что не выполнили собственное обещание по передаче Украине миллиона артиллерийских боеприпасов.

В марте на увеличение производства боеприпасов Брюссель выделил 500 млн. евро.

Однако неожиданной проблемой стала нехватка взрывчатых веществ.

В частности, одобренный план предусматривает около 372 млн. евро будут направлены производителям боеприпасов.

Европе нужны взрывные материалы, чтобы добиться своей цели по производству 2 млн снарядов в год до конца 2025 года.

ЕС сталкивается с острой нехваткой взрывчатых веществ. Как решают проблему

Авторы материала объясняют, что каждый артиллерийский снаряд включает в себя 10,8 кг фугасного взрывчатого вещества, таких как тротил, октоген или гексоген.

Для совершения выстрелов на десятки километров необходимы дополнительные заряды.

Другие боеприпасы нуждаются в еще больше взрывчатых веществах.

К примеру, фугасная боеголовка ракеты Storm Shadow весит около 450 кг.

В публикации отмечается, что среди производителей взрывчатых веществ нет уверенности в том, что утвержденный план по увеличению производства боеприпасов удастся реализовать.

Авторы материала подчеркивают, что с окончанием холодной войны спрос на оружие резко упал, что заставило большое количество европейских производителей взрывчатых веществ свернуть свою деятельность.

Великобритания, например, закрыла свой последний завод по производству взрывчатых веществ в 2008 году.

Последний крупный производитель тротила в Европе расположен на севере Польши.

В других странах многие государственные объекты были либо приватизированы, либо законсервированы.

В течение десятилетий производство взрывчатых веществ и артиллерийских боеприпасов в странах ЕС ориентировалось на потребности мирного времени.

В результате в цепочке поставок остается очень мало резервов для удовлетворения растущего спроса.

Подчеркивается, что в европейских странах несколько производителей выпускают высокоэнергетические материалы по стандартам НАТО.

Одна из них — Chemring Nobel, занимающая крупный завод в Сетре, Норвегия.

Другая компания — французская Eurenco, которая управляет таким же огромным предприятием в Карлском, Швеция.

Завод Eurenco будет перегружен до 2030 года, а завод Chemring в Саэтре будет работать на полную мощность.

По словам Тима Лоуренсона из Международного института стратегических исследований, для увеличения производства артиллерийских боеприпасов и возобновления работы прекративших деятельность заводов требуется определенное время для проведения модернизации и ремонта производственных линий.

Европейские обороны компании, привлеченные субсидиями ASAP, инвестируют в расширение производства.

Однако, по словам специалистов, строительство предприятия с нуля может занять от трех до семи лет.

Показательный пример: компания Rheinmetall, поставщик боеприпасов, строит комплекс по производству взрывчатых веществ в Венгрии; Однако производство начнется только в 2027 году.

Отмечается, что множество правил безопасности и охраны окружающей среды также препятствуют планам по расширению производства.

В настоящее время ряд европейских поставщиков боеприпасов ищет взрывчатые вещества у компаний из Японии и Индии.

Некоторые эксперты обеспокоены тем, что импортированная взрывчатка имеет самое плохое качество и поэтому может повредить оборудование.

Прогнозируется, что годовое производство снарядов в масштабах ЕС достигнет не менее 1,4 млн к концу 2024 года по сравнению с примерно 500 тыс. лет назад.

Закладывая 11 апреля первый кирпич для завода по производству топлива Eurenco в Бержераке, президент Франции Эммануэль Макрон защищал эффективность французской "военной экономики".

Завод, по его словам, откроется в рекордно короткие сроки до 2025 года. Однако поскольку летнее наступление России уже в разгаре, этого недостаточно, чтобы помочь Украине, — подчеркивается в материале издания.

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