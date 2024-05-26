По информации журналистов британского издания Sky News, Россия почти в три раза опережает западных партнеров по темпам производства артиллерийских боеприпасов.

Как темпы производства и поставки боеприпасов от западных партнеров влияют на ситуацию в Украине

Журналисты издания со ссылкой на расчеты аналитиков консалтинговой компании Bain & Company предупреждают о серьезной проблеме, возникающей у украинских военных из-за того, что они полагаются на поставки артснарядов от стран ЕС и США.

В материале издания подчеркивается, что развязанную Кремлем преступную войну против Украины с самого начала описывали как противостояние артиллерии из-за большого количества использованных боеприпасов.

Это заставило западных партнеров стремиться к увеличению объемов производства боеприпасов на собственных оборонных предприятиях.

Однако, несмотря на преимущество в экономическом потенциале западных стран над государством-агрессорой, Россия пока опережает Запад по темпам производства артиллерийских боеприпасов.

Украинские военные на передовой отмечают, что на каждый их выстрел российские оккупанты могут в ответ нанести не менее пяти.

Поэтому украинские военные научились добиваться успехов, используя значительно меньшее количество боеприпасов.

Часто одним-двумя-тремя снарядами мы можем полностью уничтожить цель, — подчеркнул командир артиллерийской батареи 57-й бригады, старший лейтенант Константин, участвующий в отражении наступления российских оккупантов в Харьковской области Поделиться

По его словам, украинские военные нуждаются в дополнительных поставках боеприпасов.

Согласно данным исследования, в этом году в России, вероятно, произведут и возобновят около 4,5 млн артснарядов, по сравнению с общим производством около 1,3 млн снарядов в странах ЕС и в США.

Стоимость производства одного 155-мм снаряда стандарта НАТО составляет около 4 тыс долларов, тогда как производство 152-мм снаряда стоит России около тысячи долларов.

Отмечается, что проблема также состоит в том, что украинские военные в рамках учений вынуждены просто имитировать выстрелы из оружия.

На самом деле, они впервые используют боеприпасы уже на поле боя.

Какие именно боеприпасы нужны украинским военным

Нам не хватает N-LAW, и нам нужно больше. Мы хотели бы поблагодарить наших западных партнеров за их помощь. Но, если возможно, мы были бы очень благодарны, если бы они могли предоставить больше боеприпасов НАТО, признает военный ВСУ с позывным "Болт". Поделиться

Филипп Макбрайд, управляющий директор Thales Belfast, сказал, что производственные мощности N-LAW удвоились с начала года, и есть возможность удвоить их снова.

Он отметил, что эти боеприпасы ВСУ поставляет Минобороны Британии.

Другим фактором является то, что для получения деталей, необходимых для N-LAW, может потребоваться до двух лет.

Макбрайд добавил, что чем быстрее поступит заказ, тем скорей они смогут нарастить производство.

На заводе ведется большая работа по модернизации оборудования и возможности дальнейшего расширения производственных линий.

Также почти вдвое увеличили количество работников — с 500 до 900 на двух объектах.