За інформацією журналістів британського видання Sky News, Росія майже у тричі випереджає західних партнерів за темпами виробництва артилерійських боєприпасів.

Як темпи виробництва та поставки боєприпасів від західних партнерів впливають на ситуацію в Україні

Журналісти видання із посиланням на розрахунки аналітиків консалтингової компанії Bain & Company попереджають про серйозну проблему, яка виникає в українських військових через те, що вони покладаються на поставки артснарядів від країн ЄС та від США.

У матеріалі видання підкреслюється, що розв’язану Кремлем злочинну війну проти України від самого початку описували як протистояння артилерії через велику кількість використаних боєприпасів.

Це змусило західних партнерів прагнути збільшити обсяги виробництва боєприпасів на власних оборонних підприємствах.

Однак попри перевагу в економічному потенціалі західних країн над державою-агресоркою, Росія поки випереджає Захід за темпами виробництва артилерійських боєприпасів.

Українські військові на передовій зазначають, що на кожний їхній постріл російські окупанти можуть у відповідь завдати щонайменше п’ять.

Через це українські військові навчились досягати успіхів, використовуючи значно меншу кількість боєприпасів.

Часто одним-двома-трьома снарядами ми можемо повністю знищити ціль, — підкреслив командир артилерійської батареї 57-ї бригади, старший лейтенант Костянтин, який бере участь у відбитті наступу російських окупантів на Харківщині Поширити

За його словами, українські військові потребують додаткових поставок боєприпасів.

Згідно із даними дослідження, цього року в Росії, ймовірно вироблять та відновлять близько 4,5 млн артснарядів, порівняно із загальним виробництвом близько 1,3 млн снарядів у країнах ЄС та в США.

Зазначається, що вартість виробництва одного 155-мм снаряда стандарту НАТО складає близько 4 тис доларів, тоді як виробництво 152-мм снаряду коштує Росії близько тисячі доларів.

Наголошується, що проблемою також є те, що українські військові в рамках навчань змушені просто імітувати постріли зі зброї.

Насправді вони вперше використовують боєприпаси вже на полі бою.

Які саме боєприпаси потрібні українським військовим

Нам не вистачає N-LAW, і нам потрібно більше. Ми хотіли б подякувати нашим західним партнерам за їхню допомогу. Але, якщо можливо, ми були б дуже вдячні, якби вони могли надати більше боєприпаси НАТО, — визнає військовий ЗСУ із позивним "Болт". Поширити

Філіп Макбрайд, керуючий директор Thales Belfast, сказав, що виробничі потужності N-LAW подвоїлися з початку року, і є можливість подвоїти їх знову.

Він зазначив, що ці боєприпаси ЗСУ постачає Міноборони Британії.

Іншим фактором є те, що для отримання деталей, необхідних для N-LAW, може знадобитися до двох років.

Макбрайд додав, що чим швидше надійде замовлення, тим скоріше вони зможуть наростити виробництво.

Наразі на заводі ведеться велика робота з модернізації обладнання та можливості подальшого розширення виробничих ліній.

Також майже вдвічі збільшили кількість працівників — з 500 до 900 на двох об'єктах.