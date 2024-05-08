Украина втрое увеличила объемы производства военной техники — Укроборонпром

Объемы производства военной техники в Украине выросли втрое, а по некоторым направлениям – в десятки раз.

Украинское производство оружия постоянно растет — Сметанин

Почти год назад в рамках реформы украинского оборонно-промышленного комплекса Государственный концерн «Укроборонпром» был преобразован в Акционерное общество «Украинская оборонная промышленность».

Об этом сообщил генеральный директор Акционерного общества "Украинская оборонная промышленность" Герман Сметанин.

Реформа открыла окно возможностей для создания в этой области совместных предприятий и, по оценкам должностного лица, будет способствовать трансферу технологий и привлечению инвестиций.

Усилиями работников наших предприятий объемы производства военной техники увеличены в три раза. В этом году задача не менее амбициозная — увеличение производства с такой же динамикой. По одним направлениям — в десятки раз, по другим — меньше, в соответствии с потребностями Минобороны и Вооруженных сил Украины. Герман Сметанин Гендиректор АО «Украинская оборонная промышленность»

Руководитель АО Украинская оборонная промышленность также сообщил, что предприятия ОПК все активнее переходят к изготовлению боеприпасов натовских калибров.

Украина существенно нарастила производство боеприпасов — это главная номенклатура, которую ожидает фронт. Предприятия не только наладили и масштабируют серийное производство артиллерийских снарядов и минометных мин советских калибров, но постепенно переходят к изготовлению боеприпасов калибров НАТО — 60-мм минометных мин. Поделиться

Он привел пример успешного применения средств ПВО, разработанных в рамках украинско-американского проекта, известного под брендовым названием FrankenSAM. С расстояния 9 км сбит иранский дрон-камикадзе Shahed.

А еще благодаря сотрудничеству АО с частным сектором, Украина в этом году догнала Россию по количеству производств дронов-камикадзе, похожих на Shahed-131 и Shahed-136, а также других ударных беспилотников.

Сметанин заверил, что общество способно производить еще большее количество вооружений и боеприпасов, однако сдерживает дефицит денег у государства. Поэтому в Украинской оборонной промышленности рассчитывают на дополнительное финансирование, в частности, из-за рубежа.

Что известно о производстве САУ "Богдана"

Президент Украины Владимир Зеленский на очередном заседании военного селектора в декабре прошлого года сообщал об увеличении производства САУ "Богдана" до 6 единиц.

Впрочем, как отмечают источники NYT, производство украинских САУ "Богдана" выросло до 8 единиц в месяц.

Сейчас украинская оружейная промышленность строит восемь самоходных артиллерийских систем "Богдана" ежемесячно, и хотя официальные лица не говорят, сколько их было сделано в целом, увеличение объемов производства сигнализирует о потенциальном "буме" в отечественном производстве вооружений. Поделиться

Также в издании утверждают, что украинские оборонные предприятия в 3 раза увеличили производство бронетехники и в 4 раза увеличили производство противотанковых ракет.