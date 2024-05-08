Украина втрое увеличила объемы производства военной техники — Укроборонпром

Объемы производства военной техники в Украине выросли втрое, а по некоторым направлениям – в десятки раз.
Украинское производство оружия постоянно растет — Сметанин
Почти год назад в рамках реформы украинского оборонно-промышленного комплекса Государственный концерн «Укроборонпром» был преобразован в Акционерное общество «Украинская оборонная промышленность».
Об этом сообщил генеральный директор Акционерного общества "Украинская оборонная промышленность" Герман Сметанин.
Реформа открыла окно возможностей для создания в этой области совместных предприятий и, по оценкам должностного лица, будет способствовать трансферу технологий и привлечению инвестиций.
Руководитель АО Украинская оборонная промышленность также сообщил, что предприятия ОПК все активнее переходят к изготовлению боеприпасов натовских калибров.
Он привел пример успешного применения средств ПВО, разработанных в рамках украинско-американского проекта, известного под брендовым названием FrankenSAM. С расстояния 9 км сбит иранский дрон-камикадзе Shahed.
А еще благодаря сотрудничеству АО с частным сектором, Украина в этом году догнала Россию по количеству производств дронов-камикадзе, похожих на Shahed-131 и Shahed-136, а также других ударных беспилотников.
Сметанин заверил, что общество способно производить еще большее количество вооружений и боеприпасов, однако сдерживает дефицит денег у государства. Поэтому в Украинской оборонной промышленности рассчитывают на дополнительное финансирование, в частности, из-за рубежа.
Что известно о производстве САУ "Богдана"
Президент Украины Владимир Зеленский на очередном заседании военного селектора в декабре прошлого года сообщал об увеличении производства САУ "Богдана" до 6 единиц.
Впрочем, как отмечают источники NYT, производство украинских САУ "Богдана" выросло до 8 единиц в месяц.
Также в издании утверждают, что украинские оборонные предприятия в 3 раза увеличили производство бронетехники и в 4 раза увеличили производство противотанковых ракет.
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