Україна втричі збільшила обсяги виробництва військової техніки — Укроборонпром

Обсяги виробництва військової техніки в Україні зросли втроє, а за деякими напрямками — у десятки разів.
Українське виробництво зброї постійно зростає — Сметанін
Майже рік тому в межах реформи українського оборонно-промислового комплексу Державний концерн «Укроборонпром» перетворено на Акціонерне товариство «Українська оборонна промисловість».
Про це повідомив генеральний директор Акціонерного товариства «Українська оборонна промисловість» Герман Сметанін.
Реформа відкрила вікно можливостей для створення у цій галузі спільних підприємств та, за оцінками посадовця, сприятиме трансферу технологій і залученню інвестицій.
Керівник АТ «Українська оборонна промисловість» також повідомив, що підприємства ОПК дедалі активніше переходять до виготовлення боєприпасів натовських калібрів.
Він навів приклад успішного застосування засобів ППО, розроблених в межах українсько-американського проєкту, відомого під брендовою назвою FrankenSAM. З відстані 9 км збито іранський дрон-камікадзе Shahed.
А ще завдяки співпраці АТ із приватним сектором Україна цьогоріч наздогнала Росію за кількістю виробництв дронів-камікадзе, схожих на Shahed-131 та Shahed-136, а також інших ударних безпілотників.
Сметанін запевнив, що товариство здатне виробляти ще більше озброєнь та боєприпасів, проте стримує дефіцит грошей у держави. Тому в «Українській оборонній промисловості» розраховують на додаткове фінансування, зокрема, з-за кордону.
Що відомо про виробництво САУ "Богдана"
Президент України Володимир Зеленський на черговому засіданні військового селектору у грудні минулого року повідомляв про збільшення виробництва САУ "Богдана" до 6 одиниць.
Втім, як зазначають джерела NYT, тепер виробництво українських САУ "Богдана" виросло до 8 одиниць на місяць.
Також у виданні стверджують, що українські оборонні підприємства в 3 рази збільшили виробництво бронетехніки та в 4 рази збільшили виробництво протитанкових ракет.
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