Україна втричі збільшила обсяги виробництва військової техніки — Укроборонпром

Обсяги виробництва військової техніки в Україні зросли втроє, а за деякими напрямками — у десятки разів.

Українське виробництво зброї постійно зростає — Сметанін

Майже рік тому в межах реформи українського оборонно-промислового комплексу Державний концерн «Укроборонпром» перетворено на Акціонерне товариство «Українська оборонна промисловість».

Про це повідомив генеральний директор Акціонерного товариства «Українська оборонна промисловість» Герман Сметанін.

Реформа відкрила вікно можливостей для створення у цій галузі спільних підприємств та, за оцінками посадовця, сприятиме трансферу технологій і залученню інвестицій.

Зусиллями працівників наших підприємств обсяги виробництва військової техніки збільшено втричі. На цей рік завдання не менш амбіційне — збільшення виробництва з такою ж динамікою. За одними напрямами — в десятки разів, за іншими — менше, відповідно до потреб Міноборони та Збройних сил України. Герман Сметанін Гендиректор АТ «Українська оборонна промисловість»

Керівник АТ «Українська оборонна промисловість» також повідомив, що підприємства ОПК дедалі активніше переходять до виготовлення боєприпасів натовських калібрів.

Україна суттєво наростила виробництво боєприпасів — це головна номенклатура, на яку очікує фронт. Підприємства не лише налагодили та масштабують серійне виробництво артилерійських снарядів і мінометних мін радянських калібрів, але й поступово переходять до виготовлення боєприпасів калібрів НАТО — 60-мм мінометних мін. Поширити

Він навів приклад успішного застосування засобів ППО, розроблених в межах українсько-американського проєкту, відомого під брендовою назвою FrankenSAM. З відстані 9 км збито іранський дрон-камікадзе Shahed.

А ще завдяки співпраці АТ із приватним сектором Україна цьогоріч наздогнала Росію за кількістю виробництв дронів-камікадзе, схожих на Shahed-131 та Shahed-136, а також інших ударних безпілотників.

Сметанін запевнив, що товариство здатне виробляти ще більше озброєнь та боєприпасів, проте стримує дефіцит грошей у держави. Тому в «Українській оборонній промисловості» розраховують на додаткове фінансування, зокрема, з-за кордону.

Що відомо про виробництво САУ "Богдана"

Президент України Володимир Зеленський на черговому засіданні військового селектору у грудні минулого року повідомляв про збільшення виробництва САУ "Богдана" до 6 одиниць.

Втім, як зазначають джерела NYT, тепер виробництво українських САУ "Богдана" виросло до 8 одиниць на місяць.

Зараз українська збройова промисловість будує вісім самохідних артилерійських систем "Богдана" щомісяця, і хоча офіційні особи не кажуть, скільки їх було зроблено загалом, збільшення обсягів виробництва сигналізує про потенційний "бум" у вітчизняному виробництві озброєнь, — йдеться в повідомленні. Поширити

Також у виданні стверджують, що українські оборонні підприємства в 3 рази збільшили виробництво бронетехніки та в 4 рази збільшили виробництво протитанкових ракет.