Минобороны США открыло первый завод по изготовлению боеприпасов после начала масштабного вторжения оккупационной армии РФ в Украину.

Что известно о новом оборонном заводе США, который будет производить боеприпасы для Украины

Отмечается, что на предприятии, расположенном вблизи Далласа в штате Техас, рабочие из Турции уже распаковывают деревянные ящики с базирующейся в Стамбуле эмблемой оборонной компании Repkon.

В настоящее время идет сборка роботизированной техники и станков для дальнейшего изготовления артиллерийских боеприпасов.

Подчеркивается, что уже совсем скоро предприятие будет производить около 30 тыс. стальных боеприпасов для 155-миллиметровых гаубиц ежемесячно.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее отмечал, что украинские военные в 2023 году выпускали от 4 до 7 тыс. таких боеприпасов в день, прежде чем в Конгрессе США не возникла пауза с одобрением военной помощи Украине.

Поэтому украинские военные до сих пор испытывают острый дефицит боеприпасов на фронте.

В Минобороны США, стремясь обеспечить украинских военных достаточным количеством боеприпасов, запланировали до конца 2025 года увеличить их производство до 100 тыс. в месяц.

Заводы в Скрентоне и Уилкс-Барри, штат Пенсильвания, вместе производят около 36 тыс. снарядов в месяц.

Новое предприятие General Dynamics в Меските, штат Техас, после выхода на полную мощность будет производить 30 тыс. единиц.

Постоянный рост производства артиллерийских боеприпасов имеет большое значение для долгосрочных потребностей США и Украины. Но даже в лучшем случае я бы сказал, что эти цели по производительности к концу 2025 года будут достигнуты поздно в этой войне, и вполне вероятно, что российская артиллерийская мощность все равно будет выше, чем у США и Европы вместе взятых на тот момент. Скажем, через полтора года и США, и Европа будут производить или покупать более миллиона снарядов каждая. Это все равно, вероятно, меньше, чем Россия собирается выработать в этом году, — предупредил эксперт по российской армии и старший научный сотрудник Фонда Карнеги Майкл Кофман. Поделиться

Завод состоит из трех производственных линий в разных зданиях, одна из которых будет делить пространство с распределительным центром Frito-Lay.

Как будут работать новые предприятия по производству боеприпасов в США

Изготовление снарядов может занять несколько дней на нынешних военных заводах в Пенсильвании, где используется сочетание новых и почти вековых технологий для нагрева и прессования стальных заготовок в конические снаряды.

Но новый завод в Меските работает гораздо быстрее.

Более короткий оборот достигается за счет использования так называемого формирования потока — машина внутри корпуса размером примерно с городской автобус вращает 130-фунтовую стальную чашку на высокой скорости, одновременно сжимая ее, пока она не превращается в длинный блестящий цилиндр.

После этого работы выполняют большую часть оставшейся работы.

Лазерные сканеры заменили человеческие глаза и ручные инструменты для проверки снарядов внутри и снаружи, быстро проверяя, соответствуют ли снаряды желаемым характеристикам.

После завершения изготовления пустые гильзы, изготовленные в Меските, будут отправлены на единственный армейский объект для наполнения их взрывчаткой — завод времен Второй мировой войны в Берлингтоне, штат Айова.

Однако в следующем году многие снаряды будут отправлены на другой новый завод General Dynamics, строящийся в Камдене, штат Арканзас.