Минобороны США открыло первый завод по изготовлению боеприпасов после начала масштабного вторжения оккупационной армии РФ в Украину.
Что известно о новом оборонном заводе США, который будет производить боеприпасы для Украины
Отмечается, что на предприятии, расположенном вблизи Далласа в штате Техас, рабочие из Турции уже распаковывают деревянные ящики с базирующейся в Стамбуле эмблемой оборонной компании Repkon.
В настоящее время идет сборка роботизированной техники и станков для дальнейшего изготовления артиллерийских боеприпасов.
Подчеркивается, что уже совсем скоро предприятие будет производить около 30 тыс. стальных боеприпасов для 155-миллиметровых гаубиц ежемесячно.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее отмечал, что украинские военные в 2023 году выпускали от 4 до 7 тыс. таких боеприпасов в день, прежде чем в Конгрессе США не возникла пауза с одобрением военной помощи Украине.
Поэтому украинские военные до сих пор испытывают острый дефицит боеприпасов на фронте.
В Минобороны США, стремясь обеспечить украинских военных достаточным количеством боеприпасов, запланировали до конца 2025 года увеличить их производство до 100 тыс. в месяц.
Заводы в Скрентоне и Уилкс-Барри, штат Пенсильвания, вместе производят около 36 тыс. снарядов в месяц.
Новое предприятие General Dynamics в Меските, штат Техас, после выхода на полную мощность будет производить 30 тыс. единиц.
Завод состоит из трех производственных линий в разных зданиях, одна из которых будет делить пространство с распределительным центром Frito-Lay.
Как будут работать новые предприятия по производству боеприпасов в США
Изготовление снарядов может занять несколько дней на нынешних военных заводах в Пенсильвании, где используется сочетание новых и почти вековых технологий для нагрева и прессования стальных заготовок в конические снаряды.
Но новый завод в Меските работает гораздо быстрее.
Более короткий оборот достигается за счет использования так называемого формирования потока — машина внутри корпуса размером примерно с городской автобус вращает 130-фунтовую стальную чашку на высокой скорости, одновременно сжимая ее, пока она не превращается в длинный блестящий цилиндр.
После этого работы выполняют большую часть оставшейся работы.
Лазерные сканеры заменили человеческие глаза и ручные инструменты для проверки снарядов внутри и снаружи, быстро проверяя, соответствуют ли снаряды желаемым характеристикам.
После завершения изготовления пустые гильзы, изготовленные в Меските, будут отправлены на единственный армейский объект для наполнения их взрывчаткой — завод времен Второй мировой войны в Берлингтоне, штат Айова.
Однако в следующем году многие снаряды будут отправлены на другой новый завод General Dynamics, строящийся в Камдене, штат Арканзас.
По словам двух чиновников, Соединенные Штаты передали Киеву секретные планы производства более 1000 единиц американского оружия и перевели такое же количество технических пособий с английского на украинский язык.
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