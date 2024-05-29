Міноборони США відкрило перший завод з виготовлення боєприпасів після початку масштабного вторгнення окупаційної армії РФ в Україну.

Що відомо про новий оборонний завод США, що виготовлятиме боєприпаси для України

Зазначається, що на підприємстві, розташованому поблизу Далласа у штаті Техас, робітники з Туреччини вже розпаковують дерев’яні ящики з емблемою оборонної компанії Repkon, яка базується в Стамбулі.

Наразі триває складання роботизованої техніки та верстатів для подальшого виготовлення артилерійських боєприпасів.

Підкреслюється, що вже зовсім скоро підприємство виготовлятиме близько 30 тис сталевих боєприпасів для 155-міліметрових гаубиць щомісяця.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг раніше зазначав, що українські військові у 2023 році випускали від 4 до 7 тис таких боєприпасів на день, перш ніж у Конгресі США не виникла пауза із схваленням військової допомоги Україні.

Через це українські військові досі відчувають гострий дефіцит боєприпасів на фронті.

В Міноборони США, прагнучи забезпечити українських військових достатньою кількістю боєприпасів, запланували до кінця 2025 року збільшити їх виробництво до 100 тис на місяць.

Заводи в Скрентоні та Вілкс-Баррі, штат Пенсільванія, разом виробляють близько 36 тис снарядів на місяць.

Нове підприємство General Dynamics в Мескіті, штат Техас, після виходу на повну потужність вироблятиме 30 тис одиниць.

Постійне зростання виробництва артилерійських боєприпасів має важливе значення для довгострокових потреб США та України. Але навіть у кращому випадку я б сказав, що ці цілі щодо продуктивності на кінець 2025 року будуть досягнуті пізно в цій війні, і цілком імовірно, що російська артилерійська потужність все одно буде вищою, ніж у США і Європи разом узятих на той момент. Скажімо, через півтора року і США, і Європа вироблятимуть або купуватимуть понад мільйон снарядів кожна. Це все одно, ймовірно, менше, ніж Росія збирається виробити цього року, — попередив експерт з російської армії і старший науковий співробітник Фонду Карнегі Майкл Кофман. Поширити

Завод складатиметься з трьох виробничих ліній у різних будівлях, одна з яких ділитиме простір із розподільчим центром Frito-Lay.

Як працюватимуть нові підприємства з виробництва боєприпасів в США

Виготовлення снарядів може зайняти кілька днів на нинішніх військових заводах у Пенсільванії, де використовується поєднання нових і майже вікових технологій для нагріву і пресування сталевих заготовок у конічні снаряди.

Але новий завод у Мескіті працює набагато швидше.

Більш короткий оборот досягається за рахунок використання так званого формування потоку — машина всередині корпусу розміром приблизно з міський автобус обертає 130-фунтову сталеву чашку на високій швидкості, одночасно стискаючи її, поки вона не перетворюється на довгий блискучий циліндр.

Після цього роботи виконують більшу частину роботи, що залишилася.

Лазерні сканери замінили людські очі та ручні інструменти для перевірки снарядів усередині та зовні, швидко перевіряючи, чи відповідають снаряди бажаним характеристикам.

Після завершення виготовлення порожні гільзи, виготовлені в Мескіті, будуть відправлені на єдиний армійський об'єкт для наповнення їх вибухівкою — завод часів Другої світової війни в Берлінгтоні, штат Айова.

Однак наступного року багато снарядів буде відправлено на інший новий завод General Dynamics, що будується в Камдені, штат Арканзас.