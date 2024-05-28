У Чехії назвали терміни прибуття в Україну першої партії боєприпасів
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У Чехії назвали терміни прибуття в Україну першої партії боєприпасів

Петр Фіала
Джерело:  online.ua

За словами прем'єр-міністра Чехії Петра Фіали у рамках неформальної зустрічі представників країн-партнерів України, перша партія артилерійських боєприпасів за ініціативою Праги має прибути в Україну вже найближчими днями. 

Що відомо про зустріч партнерів України у Чехії з приводу військової допомоги

Прем’єр-міністр Чехії зазначив, що наразі вже 15 країн ЄС та НАТО виділили понад 1,6 млрд євро на закупівлю артилерійських боєприпасів для України в рамках ініціативи Чехії.

Як я і обіцяв, перші десятки тисяч боєприпасів калібру 155 міліметрів будуть доставлені в червні. Україна може очікувати першу партію вже найближчими днями, — наголосив Фіала.

У середині квітня прем’єр-міністр Чехії повідомляв, що його країна уклала контракти на поставки до України 180 тис артилерійських боєприпасів і домовляється ще про 300 тис.

Що кажуть в Україні

Під час двосторонньої зустрічі з паном Фіалою обговорили реалізацію артилерійської ініціативи, на яку зібрано вже понад 1,6 млрд євро. Для нас важливо, аби боєприпаси надходили вчасно, системно та згідно з графіком уже з червня, — зазначив зі свого боку прем’єр-міністр Денис Шмигаль, який перебуває з візитом у Празі.

Серед інших ідей, які є тематикою обговорення і про які повідомив Шмигаль, є  "можливість використання зброї партнерів для захисту на території агресора".

Український прем’єр повідомив, що отримав підтримку Фіали в цьому питанні. Ця тема має обговорюватися також у ширшому форматі.

Серед тем розмови — спільні виробництва у сфері ОПК, об'єднання зусиль щодо посилення тиску на Росію. Санкції, конфіскація російських активів, формула миру, актуальні питання співпраці, — додав Шмигаль.

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