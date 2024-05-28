За словами прем'єр-міністра Чехії Петра Фіали у рамках неформальної зустрічі представників країн-партнерів України, перша партія артилерійських боєприпасів за ініціативою Праги має прибути в Україну вже найближчими днями.
Що відомо про зустріч партнерів України у Чехії з приводу військової допомоги
Прем’єр-міністр Чехії зазначив, що наразі вже 15 країн ЄС та НАТО виділили понад 1,6 млрд євро на закупівлю артилерійських боєприпасів для України в рамках ініціативи Чехії.
У середині квітня прем’єр-міністр Чехії повідомляв, що його країна уклала контракти на поставки до України 180 тис артилерійських боєприпасів і домовляється ще про 300 тис.
Що кажуть в Україні
Серед інших ідей, які є тематикою обговорення і про які повідомив Шмигаль, є "можливість використання зброї партнерів для захисту на території агресора".
Український прем’єр повідомив, що отримав підтримку Фіали в цьому питанні. Ця тема має обговорюватися також у ширшому форматі.
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