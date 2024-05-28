По словам премьер-министра Чехии Петра Фиалы в рамках неформальной встречи представителей стран-партнеров Украины, первая партия артиллерийских боеприпасов по инициативе Праги должна прибыть в Украину уже в ближайшие дни.
Что известно о встрече партнеров Украины в Чехии по военной помощи
Премьер-министр Чехии отметил, что уже 15 стран ЕС и НАТО выделили более 1,6 млрд евро на закупку артиллерийских боеприпасов для Украины в рамках инициативы Чехии.
В середине апреля премьер-министр Чехии сообщал, что его страна заключила контракты на поставки в Украину 180 тыс. артиллерийских боеприпасов и договаривается еще о 300 тыс. грн.
Что говорят в Украине
Среди других идей, являющихся тематикой обсуждения и о которых сообщил Шмигаль, есть "возможность использования оружия партнеров для защиты на территории агрессора".
Украинский премьер сообщил, что получил поддержку Фиалы по этому вопросу. Эта тема должна обсуждаться также в более широком формате.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-