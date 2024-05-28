По словам премьер-министра Чехии Петра Фиалы в рамках неформальной встречи представителей стран-партнеров Украины, первая партия артиллерийских боеприпасов по инициативе Праги должна прибыть в Украину уже в ближайшие дни.

Что известно о встрече партнеров Украины в Чехии по военной помощи

Премьер-министр Чехии отметил, что уже 15 стран ЕС и НАТО выделили более 1,6 млрд евро на закупку артиллерийских боеприпасов для Украины в рамках инициативы Чехии.

Как я и обещал, первые десятки тысяч боеприпасов калибра 155 миллиметров будут доставлены в июне. Украина может ожидать первую партию в ближайшие дни, — подчеркнул Фиала. Поделиться

В середине апреля премьер-министр Чехии сообщал, что его страна заключила контракты на поставки в Украину 180 тыс. артиллерийских боеприпасов и договаривается еще о 300 тыс. грн.

Что говорят в Украине

В ходе двусторонней встречи с г-ном Фиалой обсудили реализацию артиллерийской инициативы, на которую собрано уже более 1,6 млрд евро. Для нас важно, чтобы боеприпасы поступали вовремя, системно и согласно графику уже с июня, — отметил со своей стороны находящийся с визитом в Праге премьер-министр Денис Шмигаль. Поделиться

Среди других идей, являющихся тематикой обсуждения и о которых сообщил Шмигаль, есть "возможность использования оружия партнеров для защиты на территории агрессора".

Украинский премьер сообщил, что получил поддержку Фиалы по этому вопросу. Эта тема должна обсуждаться также в более широком формате.