США не планують передавати Україні додатковий ЗРК Patriot — відео

Сполучені Штати не планують забирати зенітно-ракетний комплекс Patriot з Польщі, щоб передати Україні.

У США щоденно ведуть роботу з надання Україні додаткових систем ППО

Сполучені Штати Америки наразі не передаватимуть Україні додатковий зенітно-ракетний комплекс Patriot. Про це міністр оборони США Ллойд Остін заявив на пресконференції після засідання Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн-23"), яке відбувалося у Брюсселі в штаб-квартирі НАТО.

LIVE: @SecDef Lloyd J. Austin III and Chairman of the Joint Chiefs of Staff Air Force Gen. @GenCQBrownJr brief the media following a meeting of the Ukraine Defense Contact Group.

https://t.co/jEuVVNZPzG — Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) June 13, 2024

Зокрема, у нього запитали, чи США надішлють в Україну додаткову систему Patriot з огляду на те, що Німеччина оголосила про ще один "Patriot", а Італія про ще одну систему SAMP/T.

Міністр оборони США заявив, що питання протиповітряної оборони вже довгий час перебуває на чільному місці порядку денного.

За словами Ллойда Остіна, США вже передали України один "Patriot". Водночас президент Джо Байден, радник з національної безпеки Джейк Салліван, державний секретар Ентоні Блінкен і він приділяють багато часу, аби заохочувати інші країни забезпечити Україну додатковими можливостями.

Йдеться не лише про "Patriot", а й про NASAMS, SAMP/T та набір можливостей, яких потребує Україна. І вона потребує перехоплювачів, аби доповнити платформи. У мене сьогодні немає жодних оголошень щодо батарей Patriot, але я можу вам сказати, що продовжую працювати над цим. Ллойд Остін Міністр оборони США

Влада Нідерландів займається збором та постачанням Україні ЗРК Patriot

Він додав, що підтримує постійний контакт з українськими колегами.

Ми зробимо усе можливе, аби пересвідчитися, що вони отримають можливості, яких потребують, — сказав Остін.

Міністр оборони США підкреслив, що робота щодо ППО ведеться на щоденній основі. При цьому, він не підтвердив інформацію у медіа щодо передислокації системи Patriot з Польщі до України.

Я вам скажу, що у Польщі не буде зміни щодо покриття "Patriot" (повітряного простору — ред) — зауважив Остін.

Окремо він заявив, що Нідерланди очолюють "розумну ініціативу" зі збору і постачання системи "Patriot" до України. Зокрема, уряд Нідерландів зобов'язався надати багато ключових компонентів з власних запасів і закликає інші країни допомогти з рештою компонентів.