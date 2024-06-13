Украина и США подписали соглашение о безопасности на 10 лет — подробности

Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский 13 июня подписали в Италии на саммите G7 10-летнее двустороннее соглашение о безопасности для усиления оборонных возможностей Киева.
Главные тезисы
- Подписанное соглашение направлено на усиление оборонных возможностей Украины и соответствие стандартам НАТО.
- Соглашение предусматривает долгосрочную поддержку США в виде материальной, учебной и консультативной помощи для украинских сил безопасности и обороны.
- Украина уже подписала подобные соглашения с Японией, что подтверждает стратегическое партнерство и поддержку в области безопасности.
- Документ также включает меры по повышению кибербезопасности, защите инфраструктуры и содействию свободному судоходству в регионе.
- Соглашение о безопасности открывает путь для будущего членства Украины в НАТО и подтверждает поддержку США в обеспечении суверенитета и территориальной целостности страны.
Президенты Украины и США подписали соглашение о безопасности
Соглашение, подписанное на полях саммита "Группы семи" в Италии, должно стать шагом на пути к "будущему членству Украины в НАТО" и подтверждает поддержку Соединенными Штатами Киева в защите суверенитета и территориальной целостности.
Там также закреплено намерение США оказывать долгосрочную материальную, учебную и консультативную, техническую, разведывательную, безопасность, оборонно-промышленную, институциональную и другую поддержку "развитию украинских сил безопасности и обороны, способных защитить суверенную, независимую, демократическую Украину и сдержать будущую агрессию".
В случае вооруженного нападения на Украину или угрозы такого нападения американские и украинские чиновники, согласно соглашению, встретятся в течение 24 часов, чтобы проконсультироваться и определить, какие дополнительные оборонные нужды нужны Украине.
После Японии Соединенные Штаты стали 16-й страной, с которой Украина подписала двустороннее соглашение о безопасности, и последней страной "Группы семи", с которой она была заключена.
Впрочем, в США признают, что потенциально любой следующий президент Соединенных Штатов может выйти из соглашения о безопасности с Украиной, поскольку оно не предусматривает ратификации Конгрессом.
Украина и Япония приняли соглашение о безопасности
Это первое соглашение о безопасности, заключенное нашей страной на выполнение Совместной декларации G7 не со страной — членом НАТО и со страной Тихоокеанского региона. Для Японии такой тип соглашения и уровень поддержки беспрецедентны.
В этом году Япония предоставит нашему государству 4,5 млрд долл. США и продолжит помогать в течение всего десятилетнего срока действия соглашения. В общей сложности сумма помощи, предоставленная Японией с марта 2022 года, составит более 12 млрд дол.
Документ предусматривает передачу Украине нелетального оборудования с учетом конституционных ограничений Японии и закрепляет дальнейшее развитие сотрудничества в рамках коалиций способностей, членом которых является Япония, в частности коалиций по информационным технологиям и разминированию.
Япония будет обеспечивать лечение раненых украинских воинов, сотрудничать с Украиной в области разведки и защиты секретной информации, усиления защиты и восстановления критической инфраструктуры, укрепления кибер- и информационной безопасности, обеспечения свободного судоходства и безопасности морских путей. Японские партнеры также будут помогать в восстановлении и восстановлении Украины путем привлечения в этот частный сектор и государственных учреждений Японии.
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