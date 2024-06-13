Украина и США подписали соглашение о безопасности на 10 лет — подробности

Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский 13 июня подписали в Италии на саммите G7 10-летнее двустороннее соглашение о безопасности для усиления оборонных возможностей Киева.

Президенты Украины и США подписали соглашение о безопасности

Соглашение, подписанное на полях саммита "Группы семи" в Италии, должно стать шагом на пути к "будущему членству Украины в НАТО" и подтверждает поддержку Соединенными Штатами Киева в защите суверенитета и территориальной целостности.

Для обеспечения безопасности Украины обе стороны признают, что Украина нуждается в значительной военной силе, мощном потенциале и постоянных инвестициях в свою оборонно-промышленную базу, которые соответствовали бы стандартам Североатлантического Альянса, — говорится в тексте договора. Поделиться

Там также закреплено намерение США оказывать долгосрочную материальную, учебную и консультативную, техническую, разведывательную, безопасность, оборонно-промышленную, институциональную и другую поддержку "развитию украинских сил безопасности и обороны, способных защитить суверенную, независимую, демократическую Украину и сдержать будущую агрессию".

В случае вооруженного нападения на Украину или угрозы такого нападения американские и украинские чиновники, согласно соглашению, встретятся в течение 24 часов, чтобы проконсультироваться и определить, какие дополнительные оборонные нужды нужны Украине.

После Японии Соединенные Штаты стали 16-й страной, с которой Украина подписала двустороннее соглашение о безопасности, и последней страной "Группы семи", с которой она была заключена.

Впрочем, в США признают, что потенциально любой следующий президент Соединенных Штатов может выйти из соглашения о безопасности с Украиной, поскольку оно не предусматривает ратификации Конгрессом.

Украина и Япония приняли соглашение о безопасности

Это первое соглашение о безопасности, заключенное нашей страной на выполнение Совместной декларации G7 не со страной — членом НАТО и со страной Тихоокеанского региона. Для Японии такой тип соглашения и уровень поддержки беспрецедентны.

Документ фиксирует основные направления долгосрочной поддержки со стороны Японии в области безопасности и обороны, гуманитарной помощи, восстановления и восстановления. Поделиться

В этом году Япония предоставит нашему государству 4,5 млрд долл. США и продолжит помогать в течение всего десятилетнего срока действия соглашения. В общей сложности сумма помощи, предоставленная Японией с марта 2022 года, составит более 12 млрд дол.

Документ предусматривает передачу Украине нелетального оборудования с учетом конституционных ограничений Японии и закрепляет дальнейшее развитие сотрудничества в рамках коалиций способностей, членом которых является Япония, в частности коалиций по информационным технологиям и разминированию.