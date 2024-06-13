Украина и США подписали соглашение о безопасности на 10 лет — подробности
Категория
Украина
Дата публикации

Украина и США подписали соглашение о безопасности на 10 лет — подробности

Зеленский и Байден
Читати українською
Источник:  Reuters

Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский 13 июня подписали в Италии на саммите G7 10-летнее двустороннее соглашение о безопасности для усиления оборонных возможностей Киева.

Главные тезисы

  • Подписанное соглашение направлено на усиление оборонных возможностей Украины и соответствие стандартам НАТО.
  • Соглашение предусматривает долгосрочную поддержку США в виде материальной, учебной и консультативной помощи для украинских сил безопасности и обороны.
  • Украина уже подписала подобные соглашения с Японией, что подтверждает стратегическое партнерство и поддержку в области безопасности.
  • Документ также включает меры по повышению кибербезопасности, защите инфраструктуры и содействию свободному судоходству в регионе.
  • Соглашение о безопасности открывает путь для будущего членства Украины в НАТО и подтверждает поддержку США в обеспечении суверенитета и территориальной целостности страны.

Президенты Украины и США подписали соглашение о безопасности

Соглашение, подписанное на полях саммита "Группы семи" в Италии, должно стать шагом на пути к "будущему членству Украины в НАТО" и подтверждает поддержку Соединенными Штатами Киева в защите суверенитета и территориальной целостности.

Для обеспечения безопасности Украины обе стороны признают, что Украина нуждается в значительной военной силе, мощном потенциале и постоянных инвестициях в свою оборонно-промышленную базу, которые соответствовали бы стандартам Североатлантического Альянса, — говорится в тексте договора.

Там также закреплено намерение США оказывать долгосрочную материальную, учебную и консультативную, техническую, разведывательную, безопасность, оборонно-промышленную, институциональную и другую поддержку "развитию украинских сил безопасности и обороны, способных защитить суверенную, независимую, демократическую Украину и сдержать будущую агрессию".

В случае вооруженного нападения на Украину или угрозы такого нападения американские и украинские чиновники, согласно соглашению, встретятся в течение 24 часов, чтобы проконсультироваться и определить, какие дополнительные оборонные нужды нужны Украине.

После Японии Соединенные Штаты стали 16-й страной, с которой Украина подписала двустороннее соглашение о безопасности, и последней страной "Группы семи", с которой она была заключена.

Впрочем, в США признают, что потенциально любой следующий президент Соединенных Штатов может выйти из соглашения о безопасности с Украиной, поскольку оно не предусматривает ратификации Конгрессом.

Украина и Япония приняли соглашение о безопасности

Это первое соглашение о безопасности, заключенное нашей страной на выполнение Совместной декларации G7 не со страной — членом НАТО и со страной Тихоокеанского региона. Для Японии такой тип соглашения и уровень поддержки беспрецедентны.

Документ фиксирует основные направления долгосрочной поддержки со стороны Японии в области безопасности и обороны, гуманитарной помощи, восстановления и восстановления.

В этом году Япония предоставит нашему государству 4,5 млрд долл. США и продолжит помогать в течение всего десятилетнего срока действия соглашения. В общей сложности сумма помощи, предоставленная Японией с марта 2022 года, составит более 12 млрд дол.

Документ предусматривает передачу Украине нелетального оборудования с учетом конституционных ограничений Японии и закрепляет дальнейшее развитие сотрудничества в рамках коалиций способностей, членом которых является Япония, в частности коалиций по информационным технологиям и разминированию.

Япония будет обеспечивать лечение раненых украинских воинов, сотрудничать с Украиной в области разведки и защиты секретной информации, усиления защиты и восстановления критической инфраструктуры, укрепления кибер- и информационной безопасности, обеспечения свободного судоходства и безопасности морских путей. Японские партнеры также будут помогать в восстановлении и восстановлении Украины путем привлечения в этот частный сектор и государственных учреждений Японии.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украина и Испания подписали двустороннее соглашение о безопасности — видео
Владимир Зеленский
Зеленский и Санчес
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Соглашение о безопасности между Украиной и Испанией. О чем договорились
Офис Президента Украины
Украина и Испания
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украина и Япония заключили двустороннее соглашение о безопасности — детали
Офис Президента Украины
Украина и Япония

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?