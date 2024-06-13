Україна та США підписали безпекову угоду на 10 років — подробиці

Президент США Джо Байден і президент України Володимир Зеленський 13 червня підписали в Італії на саміті G7 10-річну двосторонню угоду про безпеку для посилення оборонних спроможностей Києва.
Головні тези:
- Підписана 10-річна угода про безпеку між Україною та США спрямована на посилення оборонних можливостей Києва та відповідності стандартам НАТО.
- Угода передбачає довгострокову підтримку з боку США, включаючи матеріальну, навчальну та консультативну допомогу для розвитку українських сил безпеки та оборони.
- Після Японії, Сполучені Штати стали 16-ою країною, яка уклала безпекову угоду з Україною, що підтверджує стратегічне партнерство між країнами.
- Японія також підписала безпекову угоду з Україною, надаючи фінансову підтримку та співпрацю у сфері безпеки та оборони впродовж десятирічного терміну.
- Угода містить заходи щодо підвищення кібербезпеки, захисту критичної інфраструктури та сприяння вільному судноплавству, сприяючи загальній безпеці регіону.
Президенти України та США підписали безпекову угоду
Угода, підписана на полях саміту "Групи семи" в Італії, має стати кроком на шляху до "майбутнього членства України в НАТО" та підтверджує підтримку Сполученими Штатами Києва в захисті суверенітету й територіальної цілісності.
Там також закріплений намір США надавати довгострокову матеріальну, навчальну та консультативну, технічну, розвідувальну, безпекову, оборонно-промислову, інституційну та іншу підтримку для "розвитку українських сил безпеки та оборони, здатних захистити суверенну, незалежну, демократичну Україну і стримати майбутню агресію".
У разі збройного нападу на Україну або загрози такого нападу американські та українські посадовці, згідно з угодою, зустрінуться протягом 24 годин, щоб проконсультуватися та визначити, які додаткові оборонні потреби потрібні Україні.Україні.
Після Японії Сполучені Штати стали 16-ою країною, з якою Україна підписала двосторонню безпекову угоду, та останньою країною "Групи семи", з якою вона була укладена.
Втім, у США визнають, що потенційно будь-який наступний президент Сполучених Штатів може вийти з безпекової угоди з Україною, оскільки вона не передбачає ратифікації Конгресом.
Україна та Японія ухвалили безпекову угоду
Це перша безпекова угода, укладена нашою країною на виконання Спільної декларації G7 не з країною — членом НАТО та з країною Тихоокеанського регіону. Для Японії такий тип угоди та рівень підтримки — безпрецедентні.
Цього року Японія надасть нашій державі 4,5 млрд дол США і продовжить допомагати протягом усього десятирічного терміну дії угоди. Загалом сума допомоги, яку надала Японія з березня 2022 року, становитиме понад 12 млрд дол.
Документ передбачає передачу Україні нелетального обладнання, з урахуванням конституційних обмежень Японії, та закріплює подальший розвиток співпраці в межах коаліцій спроможностей, членом яких є Японія, зокрема коаліцій з інформаційних технологій та розмінування.
Японія забезпечуватиме лікування поранених українських воїнів, співпрацюватиме з Україною в галузях розвідки та захисту секретної інформації, посиленні захисту та відбудові критичної інфраструктури, зміцненні кібер- та інформаційної безпеки, забезпечення вільного судноплавства та безпеки морських шляхів. Японські партнери також допомагатимуть із відновленням та відбудовою України шляхом залучення до цього приватного сектору та державних установ Японії.
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