Україна та Японія уклали двосторонню безпекову угоду — деталі

В Італії Президент України Володимир Зеленський і Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кішіда підписали двосторонню Угоду про підтримку України та співробітництво між Україною та урядом Японії.
Головні тези:
- Україна та Японія уклали першу безпекову угоду, що передбачає 4,5 млрд дол США допомоги від Японії протягом десятирічного терміну.
- Документ фіксує співпрацю в галузях безпеки та оборони, гуманітарної допомоги, відновлення та відбудови, зміцнення кібер- та інформаційної безпеки.
- Також передбачено співпрацю в галузі промисловості, залучення приватного сектору та створення спільних підприємств.
- Угода підтримує Україну в контексті ядерної безпеки та сприяє посиленню санкцій проти Росії та відшкодуванню збитків.
- Підписання нових безпекових угод з Японією та іншими країнами є частиною стратегії в забезпеченні гарантій безпеки для України на міжнародному рівні.
Україна та Японія підписали безпекову угоду
Це перша безпекова угода, укладена нашою країною на виконання Спільної декларації G7 не з країною — членом НАТО та з країною Тихоокеанського регіону. Для Японії такий тип угоди та рівень підтримки — безпрецедентні.
Документ фіксує основні напрями довгострокової підтримки з боку Японії у сфері безпеки та оборони, гуманітарної допомоги, відновлення та відбудови.
Цього року Японія надасть нашій державі 4,5 млрд дол США і продовжить допомагати протягом усього десятирічного терміну дії угоди. Загалом сума допомоги, яку надала Японія з березня 2022 року, становитиме понад 12 млрд дол.
Документ передбачає передачу Україні нелетального обладнання, з урахуванням конституційних обмежень Японії, та закріплює подальший розвиток співпраці в межах коаліцій спроможностей, членом яких є Японія, зокрема коаліцій з інформаційних технологій та розмінування.
Окремий блок угоди стосується співпраці в галузі промисловості, де Японія посідає провідні позиції у світі. Країни вивчатимуть можливості для розвитку промислової бази України, зокрема шляхом залучення приватного сектору, створення спільних підприємств та проведення досліджень.
Японія й надалі підтримуватиме Українську формулу миру, посилюватиме санкції проти Росії, співпрацюватиме в розробці механізму відшкодування збитків, зокрема коштом суверенних російських активів, та у притягненні агресора до відповідальності.
Японія також і надалі допомагатиме Україні зміцнювати ядерну безпеку, зокрема в контексті захисту Запорізької атомної електростанції.
Загалом Україна уклала вже 16 двосторонніх безпекових угод: із Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами, Фінляндією, Латвією, Іспанією, Бельгією, Португалією, Швецією, Ісландією та Норвегією.
Що відомо про підписання нових безпекових угод
Як зазначив президент України Володимир Зеленський, очікується підписання безпекової угоди не лише із США, а й із Японією.
Під час зустрічей із Президентом США Джозефом Байденом і Прем’єр-міністром Японії Фуміо Кішідою підпишемо двосторонні безпекові угоди. Документ зі Сполученими Штатами буде безпрецедентним, як і належить лідерам підтримки України.
Він додав подяку партнерам за віру в Україну і її шанси на перемогу.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-