Украина и Япония заключили двустороннее соглашение о безопасности — детали
Категория
Украина
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Украина и Япония заключили двустороннее соглашение о безопасности — детали

Офис Президента Украины
Украина и Япония
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Президент Украины Владимир Зеленский и Премьер-министр Японии Фумио Кишида подписали двустороннее Соглашение о поддержке Украины и сотрудничестве между Украиной и правительством Японии.

Главные тезисы

  • Украина и Япония заключили историческое двустороннее соглашение о безопасности на сумму 4,5 млрд долл от Японии в течение десятилетнего срока.
  • Соглашение предусматривает сотрудничество в области безопасности, обороны, гуманитарной помощи, восстановления инфраструктуры и усиления кибербезопасности.
  • Япония будет активно помогать Украине через предоставление финансовой помощи, передачу нелетального оборудования, сотрудничество в сфере разведки и восстановления критической инфраструктуры.
  • У соглашения также есть блок по сотрудничеству в области промышленности, где Япония будет поддерживать развитие промышленной базы Украины и создание совместных предприятий.
  • Подписание соглашения с Японией стало частью стратегии Украины по обеспечению гарантированной безопасности на международном уровне и усилению санкций против России.

Украина и Япония подписали соглашение о безопасности

Это первое соглашение о безопасности, заключенное нашей страной на выполнение совместной декларации G7 не со страной — членом НАТО и со страной Тихоокеанского региона. Для Японии такой тип соглашения и уровень поддержки беспрецедентны.

Документ фиксирует основные направления долгосрочной поддержки со стороны Японии в сфере безопасности и обороны, гуманитарной помощи, восстановления и восстановления.

В этом году Япония предоставит нашему государству 4,5 млрд долл. США и продолжит помогать в течение всего десятилетнего срока действия соглашения. В общей сложности сумма помощи, предоставленная Японией с марта 2022 года, составит более 12 млрд дол.

Документ предусматривает передачу Украине нелетального оборудования с учетом конституционных ограничений Японии и закрепляет дальнейшее развитие сотрудничества в рамках коалиций способностей, членом которых является Япония, в частности коалиций по информационным технологиям и разминированию.

Япония будет обеспечивать лечение раненых украинских воинов, сотрудничать с Украиной в области разведки и защиты секретной информации, усиления защиты и восстановления критической инфраструктуры, укрепления кибер- и информационной безопасности, обеспечения свободного судоходства и безопасности морских путей. Японские партнеры также будут помогать в восстановлении и восстановлении Украины путем привлечения в этот частный сектор и государственных учреждений Японии.

Отдельный блок соглашения касается сотрудничества в области промышленности, где Япония занимает лидирующие позиции в мире. Страны будут изучать возможности развития промышленной базы Украины, в частности путем привлечения частного сектора, создания совместных предприятий и проведения исследований.

Япония и дальше будет поддерживать Украинскую формулу мира, будет усиливать санкции против России, сотрудничать в разработке механизма возмещения ущерба, в том числе за счет суверенных российских активов, и в привлечении агрессора к ответственности.

Япония также и дальше будет помогать Украине укреплять ядерную безопасность, в частности в контексте защиты Запорожской атомной электростанции.

В целом Украина заключила уже 16 двусторонних сделок безопасности: с Великобританией, Германией, Францией, Данией, Канадой, Италией, Нидерландами, Финляндией, Латвией, Испанией, Бельгией, Португалией, Швецией, Исландией и Норвегией.

Что известно о подписании новых соглашений о безопасности

Как отметил президент Украины Владимир Зеленский, ожидается подписание соглашения о безопасности не только с США, но и с Японией.

Эти соглашения завершат подписание двухсторонних документов со странами G7 в продолжение так называемой Вильнюсской декларации G7 на полях саммита НАТО о "гарантиях безопасности" для Украины.

В ходе встреч с Президентом США Джозефом Байденом и Премьер-министром Японии Фумио Кишидой подпишем двусторонние соглашения о безопасности. Документ с Соединенными Штатами будет беспрецедентным, как и положено лидерам поддержки Украины.

Он добавил благодарность партнерам за веру в Украину и ее шансы на победу.

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