Президент Владимир Зеленский отметил, что единственным, кто хотел развязанной Россией преступной войны против Украины, является кремлевский диктатор Владимир Путин.
Главные тезисы
- Украина никогда не желала войны, инициатором конфликта является кремлевский диктатор Путин.
- Зеленский призвал мировое сообщество объединиться для победы над российской агрессией и установления мира в регионе.
- Соглашения, заключенные на саммите мира, станут важной частью переговорного процесса с целью завершения войны.
- Президент подчеркнул опасность Путина и необходимость действий мирового сообщества для его удержания.
- Несмотря на спорные моменты, надежда на установление справедливого мира в регионе сохраняется.
Путин единственный хочет продолжения войны против Украины
Он подчеркнул, что мировое сообщество должно задействовать все механизмы, чтобы добиться поражения Путина в Украине.
Зеленский о первых результатах Саммита мира
Глава государства отметил, что все заключенные в ходе Саммита соглашения станут частью предстоящего переговорного процесса по завершению войны.
Президент Украины Владимир Зеленский уже провел первые встречи в рамках саммита. В частности, он встретился с президентом Швейцарии Виолой Амхерд.
Что известно о позиции участников Саммита мира
По информации журналистов издания 20 Minuten, страны-участницы до сих пор не согласовали общую декларацию.
Отмечается, что документ может быть одобрен без согласия всех участников.
По информации собеседников издания, переговоры по итоговой декларации могут продолжаться до самого окончания саммита мира.
Как сообщают СМИ, среди делегаций остается несколько спорных моментов. В некоторых случаях были споры из-за отдельных слов в декларации.
Пока возможен сценарий, когда среди участников не будет консенсуса. То есть, декларацию могут не поддержать представители всех стран.
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