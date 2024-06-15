Президент Владимир Зеленский отметил, что единственным, кто хотел развязанной Россией преступной войны против Украины, является кремлевский диктатор Владимир Путин.

Путин единственный хочет продолжения войны против Украины

Но в любом случае мир сильнее. Именно поэтому родилась формула мира, формула единения мирового большинства ради мира ради эффективности целей, принципов и уставов ООН, международного права, а значит – и глобальной безопасности, - отметил Зеленский. Поделиться

Он подчеркнул, что мировое сообщество должно задействовать все механизмы, чтобы добиться поражения Путина в Украине.

Он будет действовать как Гитлер. Вы это увидите... Сейчас ему нужно больше стран на свою сторону, чем было с Гитлером... Он будет это делать, только дайте ему небольшой успех - и он пойдет дальше. Он именно такой радикальной нацистской теории сегодня держит свое общество. Он очень опасен. Считаю, что его уже сегодня нужно поставить на место всеми возможностями, – убеждает Зеленский. Поделиться

Зеленский о первых результатах Саммита мира

Глава государства отметил, что все заключенные в ходе Саммита соглашения станут частью предстоящего переговорного процесса по завершению войны.

Все, о чем будет договорено сегодня на саммите, станет частью столь важного нам миротворческого процесса. Верю, что мы увидим здесь на саммите, как делается история. Благодарю вас за вашу поддержку, и пусть справедливый мир будет установлен как можно скорее, - отметил президент. Поделиться

Президент Украины Владимир Зеленский уже провел первые встречи в рамках саммита. В частности, он встретился с президентом Швейцарии Виолой Амхерд.

Что известно о позиции участников Саммита мира

По информации журналистов издания 20 Minuten, страны-участницы до сих пор не согласовали общую декларацию.

Отмечается, что документ может быть одобрен без согласия всех участников.

По информации собеседников издания, переговоры по итоговой декларации могут продолжаться до самого окончания саммита мира.

Как сообщают СМИ, среди делегаций остается несколько спорных моментов. В некоторых случаях были споры из-за отдельных слов в декларации.

Пока возможен сценарий, когда среди участников не будет консенсуса. То есть, декларацию могут не поддержать представители всех стран.