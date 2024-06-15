Зеленский напомнил участникам Саммита мира насчет Украины первые слова Устава ООН — онлайн-трансляция

В швейцарском Бюргенштоке началось первое пленарное заседание Глобального саммита мира, главной целью которого станет обсуждение украинской Формулы мира.
Главные тезисы
- Владимир Зеленский на Саммите мира напомнил участникам первые слова Устава ООН, выступив с призывом к борьбе за справедливый мир.
- Формула мира, описанная Зеленским, ключевая для обсуждения украинских интересов и обеспечения мира в регионе.
- Президент Украины подчеркнул опасность продолжения войны против Украины со стороны России и призвал мировое сообщество действовать для предотвращения агрессивных действий.
- Зеленский обратил внимание на важность совместных усилий стран и лидеров для обеспечения стабильности, международных норм и ценностей в мире.
- Президент Украины выразил убеждение, что поражение Путина в Украине необходимо достичь, чтобы предотвратить возможное развитие событий по аналогии с Гитлером.
Мир приближает справедливый мир — Зеленский
Со вступительными речами выступили Президент Швейцарской Конфедерации Виола Амхерд и Президент Украины Владимир Зеленский.
Свою речь на первом пленарном заседании Зеленский начал со слов:
Он поблагодарил всех, кто так тяжело работал ради этого дня, всех лидеров, команд и советников, всех государств.
Президент Украины напомнил участникам саммита первые слова Устава ООН:
Мы, народы Объединенных Наций, полны решимости избавить грядущие поколения от несчастий войны (…) и вновь утвердить веру в основные права человека, в достоинство и ценность человеческой личности, в равноправие мужчин и женщин и равенство прав больших и малых наций и создать условия, при которых могут соблюдаться справедливость и уважение обязательств, вытекающих из договоров и других источников международного права.
Эти слова, отметил Зеленский, описывают сущность Формулы мира, которая стала основой Саммита мира и поощрила все части мира и разные государства с одинаковым уважением принять участие в нашей совместной работе.
Путин единственный хочет продолжения войны против Украины
На швейцарском курорте Бюргеншток 15 июня стартовал первый Саммит мира, где будут обсуждаться ядерная безопасность, продовольственная безопасность и гуманитарное измерение — обмен пленными и возвращение похищенных украинских детей. С итоговыми документами саммита ознакомят российскую сторону.
Президент Украины Владимир Зеленский отметил в своем выступлении, что единственным, кто хотел развязанной Россией преступной войны против Украины, является кремлевский диктатор Владимир Путин.
Он подчеркнул, что мировое сообщество должно привлечь все механизмы, чтобы добиться поражения Путина в Украине.
Он будет действовать как Гитлер. Вы это увидите... Сейчас ему нужно больше стран на свою сторону, чем было с Гитлером... Он будет это делать, только дайте ему небольшой успех — и он пойдет дальше. Он именно такой радикальной нацистской теории сегодня держит свое общество. Он очень опасен. Считаю, что его уже сегодня нужно поставить на место всеми возможностями, убеждает Зеленский.
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