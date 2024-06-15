Зеленский напомнил участникам Саммита мира насчет Украины первые слова Устава ООН — онлайн-трансляция

В швейцарском Бюргенштоке началось первое пленарное заседание Глобального саммита мира, главной целью которого станет обсуждение украинской Формулы мира.

Мир приближает справедливый мир — Зеленский

Со вступительными речами выступили Президент Швейцарской Конфедерации Виола Амхерд и Президент Украины Владимир Зеленский.

Свою речь на первом пленарном заседании Зеленский начал со слов:

Сегодня день, когда мир приближает справедливый мир. Поделиться

Он поблагодарил всех, кто так тяжело работал ради этого дня, всех лидеров, команд и советников, всех государств.

Когда мы справедливо и честно завершим эту войну для Украины на основе международного права, тогда каждое государство в мире сможет рассчитывать на ту же справедливость и честность, на такую же эффективность Устава ООН по своим правам. Владимир Зеленский Президент Украины

Президент Украины напомнил участникам саммита первые слова Устава ООН:

Мы, народы Объединенных Наций, полны решимости избавить грядущие поколения от несчастий войны (…) и вновь утвердить веру в основные права человека, в достоинство и ценность человеческой личности, в равноправие мужчин и женщин и равенство прав больших и малых наций и создать условия, при которых могут соблюдаться справедливость и уважение обязательств, вытекающих из договоров и других источников международного права.

Эти слова, отметил Зеленский, описывают сущность Формулы мира, которая стала основой Саммита мира и поощрила все части мира и разные государства с одинаковым уважением принять участие в нашей совместной работе.

Путин единственный хочет продолжения войны против Украины

На швейцарском курорте Бюргеншток 15 июня стартовал первый Саммит мира, где будут обсуждаться ядерная безопасность, продовольственная безопасность и гуманитарное измерение — обмен пленными и возвращение похищенных украинских детей. С итоговыми документами саммита ознакомят российскую сторону.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил в своем выступлении, что единственным, кто хотел развязанной Россией преступной войны против Украины, является кремлевский диктатор Владимир Путин.

Но в любом случае мир сильнее. Именно поэтому родилась формула мира, формула единения мирового большинства ради мира ради эффективности целей, принципов и уставов ООН, международного права, а значит и глобальной безопасности, — отметил Зеленский. Поделиться

Он подчеркнул, что мировое сообщество должно привлечь все механизмы, чтобы добиться поражения Путина в Украине.