Зеленский назвал условия завершения войны до второго Саммита мира

Президент Владимир Зеленский призвал страны-участницы Глобального саммита мира работать над реализацией предложенной Украиной "Формулы мира", чтобы уже ко второму саммиту приблизиться к завершению развязанной Россией преступной войны.

Зеленский не исключает завершения войны ко второму Саммиту мира

Сейчас здесь нет России. Почему? Потому что если бы Россия была заинтересована в мире, не было бы войны… Потом, когда план действий будет на столе согласован всем, прозрачный для народов, тогда он будет прокоммуникован представителям России. Таким образом, чтобы на втором Саммите мира мы могли зафиксировать реальный конец войны. Сейчас мы начинаем этот путь. Вместе мы должны доказать, что объединенный мир есть мир мира, который знает как правильно действовать, - подчеркнул Зеленский. Поделиться

Он подчеркнул, что кремлевский диктатор Владимир Путин должен перейти от ультиматумов к условиям мирового большинства, требующим справедливых условий завершения войны.

Затем, когда план действий будет на столе, согласован всем и прозрачный для народов, тогда он будет прокоммуникирован представителям России. Чтобы на втором саммите мира мы могли зафиксировать реальное завершение войны, – пояснил президент. Поделиться

Чего Зеленский ожидает по результатам Саммита мира

По словам президента Владимира Зеленского, участники Саммита должны рассмотреть три ключевых пункта предложенной Украиной "Формулы мира" по завершению развязанной Россией преступной войны.

Мы сосредоточимся на этих первоочередных пунктах формулы мира. Работая над ними, мы можем достичь соглашения и создать план действий по каждому пункту формулы мира, - отметил Зеленский. Поделиться

Глава государства подчеркнул, что в процессе рассмотрения вопросов ядерной, гуманитарной и продовольственной безопасности каждая страна-участница саммита может продемонстрировать свое лидерство.

Что может принести этот саммит? Во-первых, доказать, что возврат безопасности возможен. Во-вторых, предоставить реальный план, чтобы каждый шаг к миру работал - от ядерной и продовольственной безопасности до возвращения пленных и депортированных людей до полного завершения войны без угрозы ее начала. Я верю, что это возможно, – подчеркивает Зеленский. Поделиться

По его мнению, нет необходимости "придумывать велосипед", ведь устав ООН определяет все основания для урегулирования конфликта.