Зеленский назвал условия завершения войны до второго Саммита мира

Президент Владимир Зеленский призвал страны-участницы Глобального саммита мира работать над реализацией предложенной Украиной "Формулы мира", чтобы уже ко второму саммиту приблизиться к завершению развязанной Россией преступной войны.
Главные тезисы
- Президент Зеленский призвал страны-участницы Глобального саммита мира работать над реализацией 'Формулы мира'
- Участники саммита мира должны сконцентрироваться на ключевых пунктах 'Формулы мира', чтобы достичь соглашения и создать план действий
- Зеленский верит, что мир возможен при условии соответствующего плана действий и взаимного понимания
- Участники Саммита должны рассмотреть три ключевых пункта 'Формулы мира' по завершению войны с Россией
- Зеленский подчеркнул, что возврат безопасности, работы по обеспечению продовольственной и ядерной безопасности, а также возвращение пленных - основные аспекты работы над завершением войны
Зеленский не исключает завершения войны ко второму Саммиту мира
Он подчеркнул, что кремлевский диктатор Владимир Путин должен перейти от ультиматумов к условиям мирового большинства, требующим справедливых условий завершения войны.
Чего Зеленский ожидает по результатам Саммита мира
По словам президента Владимира Зеленского, участники Саммита должны рассмотреть три ключевых пункта предложенной Украиной "Формулы мира" по завершению развязанной Россией преступной войны.
Глава государства подчеркнул, что в процессе рассмотрения вопросов ядерной, гуманитарной и продовольственной безопасности каждая страна-участница саммита может продемонстрировать свое лидерство.
По его мнению, нет необходимости "придумывать велосипед", ведь устав ООН определяет все основания для урегулирования конфликта.
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