На Саміті миру Вселенський патріарх Варфоломій підтримав Україну

16 червня під час Глобального саміту миру Вселенський патріарх Варфоломій назвав своєю місією захищати та зміцнювати мир, зокрема в Україні.

Мовчати перед жорстокістю війни є ганьбою — Вселенський Патріарх Варфоломій

Про це сказав Вселенський Патріарх Варфоломій під час Саміту миру у Бюргенштоці.

Війна завжди руйнівна. Мовчати перед жорстокістю війни — ганьба. Наш обов'язок і місія — захищати та зміцнювати мир. Блаженні миротворці. Варфоломій Вселенський Патріарх

Він зазначив, що рушійною силою саміту став акцент і сила діалогу, що містить культурні, але насамперед релігійні й духовні аспекти.

Ми всі тут за справедливий і міцний мир у суверенній Україні. Дай Бог спокою всім, хто трагічно загинув, і дай сил усім, хто захищає мир, — резюмував патріарх. Поширити

ЗМІ оприлюднили зміст підсумкової декларації Саміту миру

У другий день Глобального саміту миру у Швейцарії країни–учасниці мають підписати декларацію щодо спільної позиції по низці питань стосовно розв'язаної Росією злочинної війни проти України.

Зазначається, що у документі за висновками Саміту країни-учасниці спільну позицію щодо питань ядерної, продовольчої та гуманітарної безпеки на тлі розв’язаної Росією злочинної війни.

Зокрема, країни-підписанти підтримають неприпустимість використання ядерної зброї у розв’язаній Росією злочинній війні проти України.

Декларація передбачає, що усі АЕС в Україні, включаючи Запорізьку атомну станцію, окуповану Росією, мають працювати в безпечних умовах під суверенним наглядом України та інспекторів МАГАТЕ.

Окрім цього у документі містимуться вимоги щодо вільного судноплавства в акваторії Чорного та Азовського морів та заборона на використання продовольчої безпеки у якості зброї.