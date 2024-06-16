На Саміті миру Вселенський патріарх Варфоломій підтримав Україну
Категорія
Україна
Дата публікації

На Саміті миру Вселенський патріарх Варфоломій підтримав Україну

Варфоломій

16 червня під час Глобального саміту миру Вселенський патріарх Варфоломій назвав своєю місією захищати та зміцнювати мир, зокрема в Україні.

Головні тези:

  • Вселенський патріарх Варфоломій назвав свою головну місію в Україні, де війна з РФ призводить до руйнування території.
  • Рушійною силою саміту є акцент на діалозі, як інструменті сприяння миру, який об'єднує культурні, релігійні та духовні аспекти для покращення ситуації в Україні та світі в цілому.
  • На Глобальному саміті миру у Швейцарії розглядається декларація з участі країн-учасниць, що підтримують спільну позицію стосовно розв'язаної Росією війни проти України.
  • У декларації наголошується на неприпустимості використання ядерної зброї у воєнних конфліктах, а також вимоги щодо безпечної експлуатації усіх АЕС в Україні під суверенним контролем.

Мовчати перед жорстокістю війни є ганьбою — Вселенський Патріарх Варфоломій

Про це сказав Вселенський Патріарх Варфоломій під час Саміту миру у Бюргенштоці.

Війна завжди руйнівна. Мовчати перед жорстокістю війни — ганьба. Наш обов'язок і місія — захищати та зміцнювати мир. Блаженні миротворці.

Варфоломій

Варфоломій

Вселенський Патріарх

Він зазначив, що рушійною силою саміту став акцент і сила діалогу, що містить культурні, але насамперед релігійні й духовні аспекти.

Ми всі тут за справедливий і міцний мир у суверенній Україні. Дай Бог спокою всім, хто трагічно загинув, і дай сил усім, хто захищає мир, — резюмував патріарх.

ЗМІ оприлюднили зміст підсумкової декларації Саміту миру

У другий день Глобального саміту миру у Швейцарії країни–учасниці мають підписати декларацію щодо спільної позиції по низці питань стосовно розв'язаної Росією злочинної війни проти України. 

Зазначається, що у документі за висновками Саміту країни-учасниці спільну позицію щодо питань ядерної, продовольчої та гуманітарної безпеки на тлі розв’язаної Росією злочинної війни.

Зокрема, країни-підписанти підтримають неприпустимість використання ядерної зброї у розв’язаній Росією злочинній війні проти України.

Декларація передбачає, що усі АЕС в Україні, включаючи Запорізьку атомну станцію, окуповану Росією, мають працювати в безпечних умовах під суверенним наглядом України та інспекторів МАГАТЕ.

Окрім цього у документі містимуться вимоги щодо вільного судноплавства в акваторії Чорного та Азовського морів та заборона на використання продовольчої безпеки у якості зброї.

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