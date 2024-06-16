На Саміті миру Вселенський патріарх Варфоломій підтримав Україну

16 червня під час Глобального саміту миру Вселенський патріарх Варфоломій назвав своєю місією захищати та зміцнювати мир, зокрема в Україні.
Головні тези:
- Вселенський патріарх Варфоломій назвав свою головну місію в Україні, де війна з РФ призводить до руйнування території.
- Рушійною силою саміту є акцент на діалозі, як інструменті сприяння миру, який об'єднує культурні, релігійні та духовні аспекти для покращення ситуації в Україні та світі в цілому.
- На Глобальному саміті миру у Швейцарії розглядається декларація з участі країн-учасниць, що підтримують спільну позицію стосовно розв'язаної Росією війни проти України.
- У декларації наголошується на неприпустимості використання ядерної зброї у воєнних конфліктах, а також вимоги щодо безпечної експлуатації усіх АЕС в Україні під суверенним контролем.
Мовчати перед жорстокістю війни є ганьбою — Вселенський Патріарх Варфоломій
Про це сказав Вселенський Патріарх Варфоломій під час Саміту миру у Бюргенштоці.
Він зазначив, що рушійною силою саміту став акцент і сила діалогу, що містить культурні, але насамперед релігійні й духовні аспекти.
ЗМІ оприлюднили зміст підсумкової декларації Саміту миру
У другий день Глобального саміту миру у Швейцарії країни–учасниці мають підписати декларацію щодо спільної позиції по низці питань стосовно розв'язаної Росією злочинної війни проти України.
Зазначається, що у документі за висновками Саміту країни-учасниці спільну позицію щодо питань ядерної, продовольчої та гуманітарної безпеки на тлі розв’язаної Росією злочинної війни.
Зокрема, країни-підписанти підтримають неприпустимість використання ядерної зброї у розв’язаній Росією злочинній війні проти України.
Декларація передбачає, що усі АЕС в Україні, включаючи Запорізьку атомну станцію, окуповану Росією, мають працювати в безпечних умовах під суверенним наглядом України та інспекторів МАГАТЕ.
Окрім цього у документі містимуться вимоги щодо вільного судноплавства в акваторії Чорного та Азовського морів та заборона на використання продовольчої безпеки у якості зброї.
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