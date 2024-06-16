Во второй день Глобального саммита мира В Швейцарии страны-участницы должны подписать декларацию относительно общей позиции по ряду вопросов, касающихся развязанной Россией преступной войны против Украины.
Главные тезисы
- Итоговая декларация Саммита мира предполагает подписание странами-участницами общей позиции по вопросам ядерной, продовольственной и гуманитарной безопасности на фоне конфликта между Россией и Украиной.
- Декларация содержит требования недопущения использования ядерного оружия, обеспечения безопасности АЭС под контролем Украины и МАГАТЭ, а также поддержки свободной торговли сельхозпродукцией Украины.
- В документе присутствуют требования о возвращении украинских военнопленных, гражданских лиц и детей из России, а также одобрение проведения обмена военнопленными по формуле 'Всех на всех'.
- Достижение мира в Украине предполагает вовлечение всех сторон в диалог и соблюдение устава ООН для обеспечения территориальной целостности и суверенитета государства.
- Итоговое коммюнике подчеркивает важность привлечения всех сторон, включая Россию, к обсуждению и реализации предложенных Украиной планов по достижению мира в регионе.
Какова будет итоговая декларация Саммита мира
Отмечается, что в документе по заключению Саммита страны-участницы общая позиция по вопросам ядерной, продовольственной и гуманитарной безопасности на фоне развязанной Россией преступной войны.
В частности, страны-подписанты поддержат недопустимость использования ядерного оружия в развязанной Россией преступной войне против Украины.
Декларация предусматривает, что все АЭС в Украине, включая Запорожскую атомную станцию, оккупированную Россией, должны работать в безопасных условиях под суверенным наблюдением Украины и инспекторов МАГАТЭ.
Кроме этого, в документе будут содержаться требования относительно свободного судоходства в акватории Черного и Азовского морей и запрет на использование продовольственной безопасности в качестве оружия.
Страны-участники Саммита поддерживают свободную торговлю Украины сельхозпродукцией с другими государствами.
Какие требования содержит декларация о возвращении из России украинских военнопленных, гражданских и похищенных детей
Также в итоговом документе одобряется проведение обмена военнопленных по формуле "Всех на всех".
Все угнанные и вывезенные Россией с оккупированных украинских территорий дети и другие гражданские лица должны вернуться в Украину.
Итоговое коммюнике подчеркивает, что достичь мира можно только в случае привлечения к диалогу всех сторон.
В этой связи в дальнейшем планируется также привлечение России для обсуждения и реализации указанных трех пунктов предложенной Украиной "Формулы мира".
Устав ООН, предусматривающий уважение территориальной целостности и суверенитета всех государств, должен служить основой для достижения всеобъемлющего, справедливого и крепкого мира в Украине.
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