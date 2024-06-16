Во второй день Глобального саммита мира В Швейцарии страны-участницы должны подписать декларацию относительно общей позиции по ряду вопросов, касающихся развязанной Россией преступной войны против Украины.

Какова будет итоговая декларация Саммита мира

Отмечается, что в документе по заключению Саммита страны-участницы общая позиция по вопросам ядерной, продовольственной и гуманитарной безопасности на фоне развязанной Россией преступной войны.

В частности, страны-подписанты поддержат недопустимость использования ядерного оружия в развязанной Россией преступной войне против Украины.

Декларация предусматривает, что все АЭС в Украине, включая Запорожскую атомную станцию, оккупированную Россией, должны работать в безопасных условиях под суверенным наблюдением Украины и инспекторов МАГАТЭ.

Кроме этого, в документе будут содержаться требования относительно свободного судоходства в акватории Черного и Азовского морей и запрет на использование продовольственной безопасности в качестве оружия.

Страны-участники Саммита поддерживают свободную торговлю Украины сельхозпродукцией с другими государствами.

Какие требования содержит декларация о возвращении из России украинских военнопленных, гражданских и похищенных детей

Также в итоговом документе одобряется проведение обмена военнопленных по формуле "Всех на всех".

Все угнанные и вывезенные Россией с оккупированных украинских территорий дети и другие гражданские лица должны вернуться в Украину.

Итоговое коммюнике подчеркивает, что достичь мира можно только в случае привлечения к диалогу всех сторон.

В этой связи в дальнейшем планируется также привлечение России для обсуждения и реализации указанных трех пунктов предложенной Украиной "Формулы мира".