У другий день Глобального саміту миру У Швейцарії країни-учасниці мають підписати декларацію щодо спільної позиції по низці питань стосовно розв'язаної Росією злочинної війни проти України.
Головні тези:
- У підсумковій декларації Саміту миру учасники підтримують спільну позицію щодо питань ядерної, продовольчої та гуманітарної безпеки на тлі війни Росії проти України.
- Країни-учасниці вимагають недопущення використання ядерної зброї у конфлікті та працю безпечної роботи усіх АЕС в Україні під контролем України та МАГАТЕ.
- Декларація містить вимоги щодо вільного судноплавства в Чорному та Азовському морях, заборону використання продовольчої безпеки як зброї та підтримку вільної торгівлі сільгосппродукцією України.
- У документі пропонується повернення українських військовополонених, цивільних осіб та дітей із Росії, а також обмін військовополоненими за формулою “Всіх на всіх”.
- Досягнення миру в Україні передбачає залучення всіх сторін до діалогу та використання статуту ООН для забезпечення територіальної цілісності та суверенітету держави.
Якою буде підсумкова декларація Саміту миру
Зазначається, що у документі за висновками Саміту країни-учасниці спільну позицію щодо питань ядерної, продовольчої та гуманітарної безпеки на тлі розв’язаної Росією злочинної війни.
Зокрема, країни-підписанти підтримають неприпустимість використання ядерної зброї у розв’язаній Росією злочинній війні проти України.
Декларація передбачає, що усі АЕС в Україні, включаючи Запорізьку атомну станцію, окуповану Росією, мають працювати в безпечних умовах під суверенним наглядом України та інспекторів МАГАТЕ.
Окрім цього у документі містимуться вимоги щодо вільного судноплавства в акваторії Чорного та Азовського морів та заборона на використання продовольчої безпеки у якості зброї.
Країни-учасниці Саміту підтримують вільну торгівлю України сільгосппродукцією з іншими державами.
Які вимоги містить декларація щодо повернення з Росії українських військовополонених, цивільних та викрадених дітей
Також у підсумковому документі схвалюється проведення обміну військовополонених за формулою “Всіх на всіх”.
Усі викрадені та вивезені Росією з окупованих українських територій діти та інші цивільні особи мають повернутись в Україну.
Підсумкове комюніке наголошує, що досягти миру можна лише у разі залучення до діалогу всіх сторін.
У зв’язку з цим у подальшому планується також залучення Росії для обговорення та реалізації зазначених трьох пунктів запропонованої Україною “Формули миру”.
Статут ООН, який передбачає повагу до територіальної цілісності та суверенітету всіх держав, має слугувати основою для досягнення всеосяжного, справедливого та міцного миру в Україні.
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