У другий день Глобального саміту миру У Швейцарії країни-учасниці мають підписати декларацію щодо спільної позиції по низці питань стосовно розв'язаної Росією злочинної війни проти України.

Якою буде підсумкова декларація Саміту миру

Зазначається, що у документі за висновками Саміту країни-учасниці спільну позицію щодо питань ядерної, продовольчої та гуманітарної безпеки на тлі розв’язаної Росією злочинної війни.

Зокрема, країни-підписанти підтримають неприпустимість використання ядерної зброї у розв’язаній Росією злочинній війні проти України.

Декларація передбачає, що усі АЕС в Україні, включаючи Запорізьку атомну станцію, окуповану Росією, мають працювати в безпечних умовах під суверенним наглядом України та інспекторів МАГАТЕ.

Окрім цього у документі містимуться вимоги щодо вільного судноплавства в акваторії Чорного та Азовського морів та заборона на використання продовольчої безпеки у якості зброї.

Країни-учасниці Саміту підтримують вільну торгівлю України сільгосппродукцією з іншими державами.

Які вимоги містить декларація щодо повернення з Росії українських військовополонених, цивільних та викрадених дітей

Також у підсумковому документі схвалюється проведення обміну військовополонених за формулою “Всіх на всіх”.

Усі викрадені та вивезені Росією з окупованих українських територій діти та інші цивільні особи мають повернутись в Україну.

Підсумкове комюніке наголошує, що досягти миру можна лише у разі залучення до діалогу всіх сторін.

У зв’язку з цим у подальшому планується також залучення Росії для обговорення та реалізації зазначених трьох пунктів запропонованої Україною “Формули миру”.