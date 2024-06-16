Кулеба відреагував на заклики учасників Саміту миру до діалогу з Росією — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Кулеба відреагував на заклики учасників Саміту миру до діалогу з Росією — відео

Дмитро Кулеба
Джерело:  RFI

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба поспілкувався з журналістами у кулуарах Глобального саміту миру і наголосив на висловленні власної позиції кожної країни.

Головні тези:

  • Україна робить акцент на відвертому діалозі для досягнення правильних рішень у міжнародних питаннях.
  • Світова спільнота має створити базові умови для завершення війни в Україні, які Росія повинна прийняти.
  • Кожна країна має можливість висловити свою позицію на Саміті миру і бути почутою.
  • Захищаючи Україну, ми захищаємо систему правил та об‘єднуємо зусилля для забезпечення миру.
  • Італійська прем’єр-міністерка Джорджі Мелоні закликає Росію прийняти умови мирного врегулювання конфлікту з Україною.

Ми не дозволимо Росії говорити мовою ультиматумів — Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував заяви турецького колеги Хакана Фідана, який висловився за присутність Росії на конференції, і глави МЗС Саудівської Аравії, який закликав сторони до "важких компромісів".

Дмитро Кулеба

Ми чуємо кожного, і на цьому наголошував президент у своєму зверненні на відкритті саміту. Це не такий захід, який полюбляє Росія, щоб всіх зібрати, щоб всі говорили, як кажуть, в "одну дудку" з РФ. Саме через такий відвертий діалог ми можемо пройти до правильних рішень.

Дмитро Кулеба

Дмитро Кулеба

Міністр закордонних справ України

Міністр зазначив, що не бачить проблеми коментарях глав МЗС Туреччини та Саудівської Аравії.

Головне, що ці країни приїхали, висловили підтримку Формули миру, висловили підтримку зусиллям України з відновлення сталого і справедливого миру — сказав Кулеба.

Він наголосив, що українська влада розуміє, що "настане момент, коли треба буде говорити з Росією".

Але наша позиція дуже чітка. Ми не дозволимо Росії говорити мовою ультиматумів, як вона говорить зараз, — сказав міністр.

Як Росію планують примусити до підтримки української Формули миру

За словами прем'єр-міністра Італії Джорджі Мелоні, або Росія погодиться на умови мирного врегулювання розв'язаної злочинної війни проти України, або її змусять капітулювати. 

Мелоні підкреслила, що на її думку, світова спільнота має сформувати базові мінімальні умови для завершення розв’язаної Росією злочинної війни в Україні.

Захищати Україну означає захищати систему правил. Важливо об‘єднати всі зусилля для захисту України. Якщо Росія не погоджується з умовами, ми примусимо їх здатися.

Джорджі Мелоні

Джорджі Мелоні

Прем’єр-міністр Італії

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