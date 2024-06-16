Кулеба відреагував на заклики учасників Саміту миру до діалогу з Росією — відео

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба поспілкувався з журналістами у кулуарах Глобального саміту миру і наголосив на висловленні власної позиції кожної країни.

Ми не дозволимо Росії говорити мовою ультиматумів — Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував заяви турецького колеги Хакана Фідана, який висловився за присутність Росії на конференції, і глави МЗС Саудівської Аравії, який закликав сторони до "важких компромісів".

Дмитро Кулеба

Ми чуємо кожного, і на цьому наголошував президент у своєму зверненні на відкритті саміту. Це не такий захід, який полюбляє Росія, щоб всіх зібрати, щоб всі говорили, як кажуть, в "одну дудку" з РФ. Саме через такий відвертий діалог ми можемо пройти до правильних рішень. Дмитро Кулеба Міністр закордонних справ України

Міністр зазначив, що не бачить проблеми коментарях глав МЗС Туреччини та Саудівської Аравії.

Головне, що ці країни приїхали, висловили підтримку Формули миру, висловили підтримку зусиллям України з відновлення сталого і справедливого миру — сказав Кулеба. Поширити

Він наголосив, що українська влада розуміє, що "настане момент, коли треба буде говорити з Росією".

Але наша позиція дуже чітка. Ми не дозволимо Росії говорити мовою ультиматумів, як вона говорить зараз, — сказав міністр.

Як Росію планують примусити до підтримки української Формули миру

За словами прем'єр-міністра Італії Джорджі Мелоні, або Росія погодиться на умови мирного врегулювання розв'язаної злочинної війни проти України, або її змусять капітулювати.

Мелоні підкреслила, що на її думку, світова спільнота має сформувати базові мінімальні умови для завершення розв’язаної Росією злочинної війни в Україні.