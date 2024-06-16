Участники Саммита мира подписали совместное коммюнике по Украине — подробности

Участники Глобального саммита мира, который проходит 15-16 июня в Швейцарии, обнародовали совместное коммюнике об основах мира в Украине.

Главные аспекты подписанного на Саммите мира коммюнике

Участники подтвердили приверженность воздержанию от угрозы силой или ее применения против территориальной целостности или политической независимости любого государства, принципам суверенитета, независимости и территориальной целостности всех государств, включая Украину.

Участники заявили, что имеют общее видение таких важных аспектов:

1. Любое использование ядерной энергии и ядерных установок должно быть безопасным, защищенным, надежно охраняться и не вредить окружающей среде.

Украинские атомные электростанции и установки, в частности, Запорожская атомная электростанция, должны работать безопасно и защищенно под полным суверенным контролем Украины и в соответствии с принципами МАГАТЭ и под ее наблюдением.

Любая угроза или использование ядерного оружия в контексте войны в Украине недопустима, подчеркнули участники Саммита мира.

2. Глобальная продовольственная безопасность зависит от бесперебойного производства и снабжения продуктами питания.

В связи с этим свободное, полное и безопасное торговое судоходство, а также доступ к морским портам на Черном и Азовском морях чрезвычайно важны.

Нападения на торговые суда в портах и на всем маршруте, а также на гражданские порты и гражданскую портовую инфраструктуру неприемлемы.

Продовольственную безопасность никак нельзя использовать как оружие. Украинская сельскохозяйственная продукция должна безопасно и свободно поставляться заинтересованным третьим странам.

3. Все военнопленные должны быть уволены путем полного обмена.

Все депортированные и незаконно перемещенные украинские дети и все остальные незаконно удерживаемые гражданские лица должны быть возвращены в Украину.

Мы считаем, что достижение мира требует привлечения и диалога между всеми сторонами. Поэтому мы решили в будущем принять конкретные меры в вышеупомянутых сферах с последующим привлечением представителей всех сторон, — говорится в коммюнике. Поделиться

Участники отметили, что Устав ООН, включая принципы уважения к территориальной целостности и суверенитету всех государств, может и будет служить основой для достижения всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира в Украине.

На Саммите мира Вселенский патриарх Варфоломей поддержал Украину

16 июня во время Глобального саммита мира Вселенский патриарх Варфоломей назвал своей миссией защищать и укреплять мир, в частности, в Украине.

Об этом сказал Вселенский Патриарх Варфоломей во время Саммита мира в Бюргенштоке.

Война всегда разрушительна. Молчать перед жестокостью войны – позор. Наша обязанность и миссия – защищать и укреплять мир. Блаженны миротворцы. Варфоломей Вселенский Патриарх

Он отметил, что движущей силой саммита стал акцент и сила диалога, содержащая культурные, но прежде религиозные и духовные аспекты.