Участники Саммита мира подписали совместное коммюнике по Украине — подробности

Участники Глобального саммита мира, который проходит 15-16 июня в Швейцарии, обнародовали совместное коммюнике об основах мира в Украине.
Главные тезисы
- Участники Саммита мира поддержали суверенитет и территориальную целостность Украины, выразив приверженность принципам МАГАТЭ.
- Коммюнике отмечает безопасное использование ядерной энергии и безвредное для окружающей среды функционирование атомных электростанций в Украине.
- Основы мира также касаются продовольственной безопасности и беспрепятственного торгового судоходства в Азовском и Черном морях.
- Участники требуют освобождения военнопленных и возвращения незаконно удерживаемых лиц в Украину для укрепления мира в стране.
- Вселенский патриарх Варфоломей выступил в защиту мира в Бюргенштоксе, выразив поддержку Украине во время Глобального саммита мира.
Главные аспекты подписанного на Саммите мира коммюнике
Участники подтвердили приверженность воздержанию от угрозы силой или ее применения против территориальной целостности или политической независимости любого государства, принципам суверенитета, независимости и территориальной целостности всех государств, включая Украину.
Участники заявили, что имеют общее видение таких важных аспектов:
1. Любое использование ядерной энергии и ядерных установок должно быть безопасным, защищенным, надежно охраняться и не вредить окружающей среде.
Украинские атомные электростанции и установки, в частности, Запорожская атомная электростанция, должны работать безопасно и защищенно под полным суверенным контролем Украины и в соответствии с принципами МАГАТЭ и под ее наблюдением.
Любая угроза или использование ядерного оружия в контексте войны в Украине недопустима, подчеркнули участники Саммита мира.
2. Глобальная продовольственная безопасность зависит от бесперебойного производства и снабжения продуктами питания.
В связи с этим свободное, полное и безопасное торговое судоходство, а также доступ к морским портам на Черном и Азовском морях чрезвычайно важны.
Нападения на торговые суда в портах и на всем маршруте, а также на гражданские порты и гражданскую портовую инфраструктуру неприемлемы.
Продовольственную безопасность никак нельзя использовать как оружие. Украинская сельскохозяйственная продукция должна безопасно и свободно поставляться заинтересованным третьим странам.
3. Все военнопленные должны быть уволены путем полного обмена.
Все депортированные и незаконно перемещенные украинские дети и все остальные незаконно удерживаемые гражданские лица должны быть возвращены в Украину.
Участники отметили, что Устав ООН, включая принципы уважения к территориальной целостности и суверенитету всех государств, может и будет служить основой для достижения всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира в Украине.
На Саммите мира Вселенский патриарх Варфоломей поддержал Украину
16 июня во время Глобального саммита мира Вселенский патриарх Варфоломей назвал своей миссией защищать и укреплять мир, в частности, в Украине.
Об этом сказал Вселенский Патриарх Варфоломей во время Саммита мира в Бюргенштоке.
Он отметил, что движущей силой саммита стал акцент и сила диалога, содержащая культурные, но прежде религиозные и духовные аспекты.
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