Зеленский назвал условие участия РФ во втором Саммите мира
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский назвал условие участия РФ во втором Саммите мира

Офис Президента Украины
Владимир Зеленский
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Владимир Зеленский отметил, что Россия может начать мирные переговоры хотя бы завтра, если выйдет с территории Украины.

Главные тезисы

  • Зеленский видит присутствие России на втором Саммите мира как свидетельство решения окончить войну в Украине.
  • Президент Украины отмечает, что Россия может начать переговоры при выводе ее войск с украинских территорий.
  • Участники Саммита мира выразили приверженность поддержке территориальной целостности и политической независимости Украины.
  • Принципы Устава ООН являются основой для достижения устойчивого мира в Украине с участием мировых лидеров

Переговоры с РФ могут начаться хоть завтра.

Присутствие России на втором Саммите мира может свидетельствовать о ее решении окончить войну. Об этом президент Владимир Зеленский сказал на пресс-конференции, отвечая на вопрос о возможном участии России во втором саммите мира.

Вы спрашиваете, что будет с Россией на втором Саммите. Это будет говорить о том, что они желают мира. Их присутствие там будет говорить о том, что они решили окончить войну. Не хочу играть словами – решили они или их заставил мир.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

По его словам, для Украины важно, чтобы все же заставил мир.

Но для нас главный результат. Результат – это окончание этой войны, – подчеркнул президент Украины.

Отвечая на вопрос по поводу переговоров с РФ, Зеленский подчеркнул, что такие переговоры могут начаться хоть завтра.

Россия завтра может начать с нами переговоры, не дожидаясь ничего. Если они выйдут из наших законных территорий. Это просто уважение к уставу ООН, — подчеркнул президент Украины.

Участники Саммита мира подписали совместное коммюнике по Украине — подробности

Участники Глобального саммита мира, который проходит 15-16 июня в Швейцарии, обнародовали совместное коммюнике об основах мира в Украине.

Участники подтвердили приверженность воздержанию от угрозы силой или ее применения против территориальной целостности или политической независимости любого государства, принципам суверенитета, независимости и территориальной целостности всех государств, включая Украину.

Участники отметили, что Устав ООН, включая принципы уважения к территориальной целостности и суверенитету всех государств, может и будет служить основой для достижения всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира в Украине.

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