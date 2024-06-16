Зеленский назвал условие участия РФ во втором Саммите мира

Владимир Зеленский отметил, что Россия может начать мирные переговоры хотя бы завтра, если выйдет с территории Украины.
Главные тезисы
- Зеленский видит присутствие России на втором Саммите мира как свидетельство решения окончить войну в Украине.
- Президент Украины отмечает, что Россия может начать переговоры при выводе ее войск с украинских территорий.
- Участники Саммита мира выразили приверженность поддержке территориальной целостности и политической независимости Украины.
- Принципы Устава ООН являются основой для достижения устойчивого мира в Украине с участием мировых лидеров
Переговоры с РФ могут начаться хоть завтра.
Присутствие России на втором Саммите мира может свидетельствовать о ее решении окончить войну. Об этом президент Владимир Зеленский сказал на пресс-конференции, отвечая на вопрос о возможном участии России во втором саммите мира.
По его словам, для Украины важно, чтобы все же заставил мир.
Но для нас главный результат. Результат – это окончание этой войны, – подчеркнул президент Украины.
Отвечая на вопрос по поводу переговоров с РФ, Зеленский подчеркнул, что такие переговоры могут начаться хоть завтра.
Участники Саммита мира подписали совместное коммюнике по Украине — подробности
Участники Глобального саммита мира, который проходит 15-16 июня в Швейцарии, обнародовали совместное коммюнике об основах мира в Украине.
Участники подтвердили приверженность воздержанию от угрозы силой или ее применения против территориальной целостности или политической независимости любого государства, принципам суверенитета, независимости и территориальной целостности всех государств, включая Украину.
Участники отметили, что Устав ООН, включая принципы уважения к территориальной целостности и суверенитету всех государств, может и будет служить основой для достижения всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира в Украине.
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