Так называемые "мирные" предложения российского диктатора Владимира Путина отвергают мораль и здравый смысл. Саммит мира Украины является ядром миротворческого процесса.
Главные тезисы
- Предложения Путина по урегулированию конфликта в Украине были отвергнуты как безответственные и нарушающие международное право.
- Советник Белого дома подчеркнул важность соблюдения принципов международного права и суверенитета для достижения мира.
- Условия Путина о прекращении войны, включая вывод украинских войск и отказ от членства в НАТО, были отклонены как неприемлемые.
- Путин требовал нейтрального статуса для Украины и отмены санкций, угрожая продолжением кровопролития в случае отказа от условий.
- Отказ от условий Путина обоснован нарушением международных стандартов и угрозой безопасности и суверенитету Украины.
Путин отверг мораль и здравый смысл — Салливан
Об этом сообщил советник Белого дома по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан на Саммите мира.
Салливан подчеркнул, что саммит мира — это правильный взгляд на мир и путь к нему.
Российский диктатор выдвинул якобы "условия прекращения войны в Украине"
Путин накануне саммита мира заявил, что украинские войска "должны быть полностью выведены с территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей в пределах административных границ.
Кроме того, по словам нелегитимного президента России, "Украина должна уведомить об отказе от вступления в НАТО". Мол, "если эти условия будут исполнены, то Россия немедленно прекратит огонь".
Обращаю внимание именно со всей территории этих регионов в пределах их административных границ, которые существовали на момент их вхождения в Украину. Как только в Киеве заявят, что готовы к такому решению и начнут реальный вывод войск из этих регионов, а также официально сообщат об отказе от планов по вступлению в НАТО, с нашей стороны немедленно, буквально в ту же минуту, поступит приказ прекратить огонь и начать переговоры. Повторю, мы это сделаем немедленно, — заявил Путин.
По его словам, суть российского предложения якобы "не во временном перемирии". Речь идет не о заморозке конфликта, а о его "окончательном завершении", добавил руководитель РФ.
Дополнительными условиями для мирного урегулирования Путин также назвал нейтральный и безъядерный статус Украины, а также упразднение санкций против России.
Он добавил, что сейчас Москва, мол, делает "еще одно конкретное, реальное мирное предложение", а если в Киеве и в западных столицах от него откажутся, "это их дело, их политическая и моральная ответственность за продолжение кровопролития".
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