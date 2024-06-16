В Белом доме раскритиковали "предложения" Путина перед Саммитом мира
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Политика
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В Белом доме раскритиковали "предложения" Путина перед Саммитом мира

Офис Президента Украины
Белый дом
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Так называемые "мирные" предложения российского диктатора Владимира Путина отвергают мораль и здравый смысл. Саммит мира Украины является ядром миротворческого процесса.

Главные тезисы

  • Предложения Путина по урегулированию конфликта в Украине были отвергнуты как безответственные и нарушающие международное право.
  • Советник Белого дома подчеркнул важность соблюдения принципов международного права и суверенитета для достижения мира.
  • Условия Путина о прекращении войны, включая вывод украинских войск и отказ от членства в НАТО, были отклонены как неприемлемые.
  • Путин требовал нейтрального статуса для Украины и отмены санкций, угрожая продолжением кровопролития в случае отказа от условий.
  • Отказ от условий Путина обоснован нарушением международных стандартов и угрозой безопасности и суверенитету Украины.

Путин отверг мораль и здравый смысл — Салливан

Об этом сообщил советник Белого дома по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан на Саммите мира.

Мы недавно услышали видение Путина о мире. Он сказал, что Украина не только должна отказаться от территорий, которые Россия сейчас оккупировала, но Украина должна покинуть дополнительные суверенные территории, прежде чем Россия согласится вести переговоры. Украина должна разоружиться, чтобы Россия потом могла вести свою агрессию снова. Это безответственно, это отвергает Устав ООН, основную мораль и здравый смысл.

Джейк Салливан

Джейк Салливан

Советник Белого дома по вопросам нацбезопасности

Салливан подчеркнул, что саммит мира — это правильный взгляд на мир и путь к нему.

Этот саммит определил ядро того, каким должен быть мир. Это и принципы Устава ООН, это принципы международного права, принципы суверенитета, территориальной целостности и невозможности завоевания одного государства другим.

Российский диктатор выдвинул якобы "условия прекращения войны в Украине"

Путин накануне саммита мира заявил, что украинские войска "должны быть полностью выведены с территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей в пределах административных границ.

Кроме того, по словам нелегитимного президента России, "Украина должна уведомить об отказе от вступления в НАТО". Мол, "если эти условия будут исполнены, то Россия немедленно прекратит огонь".

Обращаю внимание именно со всей территории этих регионов в пределах их административных границ, которые существовали на момент их вхождения в Украину. Как только в Киеве заявят, что готовы к такому решению и начнут реальный вывод войск из этих регионов, а также официально сообщат об отказе от планов по вступлению в НАТО, с нашей стороны немедленно, буквально в ту же минуту, поступит приказ прекратить огонь и начать переговоры. Повторю, мы это сделаем немедленно, — заявил Путин.

По его словам, суть российского предложения якобы "не во временном перемирии". Речь идет не о заморозке конфликта, а о его "окончательном завершении", добавил руководитель РФ.

Дополнительными условиями для мирного урегулирования Путин также назвал нейтральный и безъядерный статус Украины, а также упразднение санкций против России.

Он добавил, что сейчас Москва, мол, делает "еще одно конкретное, реальное мирное предложение", а если в Киеве и в западных столицах от него откажутся, "это их дело, их политическая и моральная ответственность за продолжение кровопролития".

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