У Білому домі розкритикували "пропозиції" Путіна перед Самітом миру

Так звані "мирні" пропозиції російського диктатора Володимира Путіна відкидають мораль та здоровий глузд. Саміт миру України є ядром миротворчого процесу.

Путін відкинув мораль і здоровий ґлузд — Салліван

Про це повідомив радник Білого дому з питань нацбезпеки Джейк Салліван на Саміті миру.

Ми нещодавно почули візію Путіна щодо миру. Він сказав, що Україна не лише повинна відмовитися від територій, які Росія зараз окупувала, але й Україна повинна покинути додаткові суверенні території, перш ніж Росія погодиться вести переговори. Україна повинна роззброїтися, щоб Росія потім могла вести свою агресію знову. Це безвідповідально, це відкидає Статут ООН, основну мораль та здоровий глузд. Джейк Салліван Радник Білого дому з питань нацбезпеки

Салліван наголосив, що саміт миру — це правильний погляд на мир та шлях до нього

Цей саміт визначив ядро того, яким повинен виглядати мир. І це принципи Статуту ООН, це принципи міжнародного права, принципи суверенітету, територіальної цілісності та неможливості завоювання однієї держави іншою. Поширити

Російський диктатор висунув нібито "умови для припинення війни в Україні"

Путін напередодні Саміту миру заявив, що українські війська "мають бути повністю виведені з територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей у межах адміністративних кордонів.

Крім того, за словами нелегітимного президента Росії, "Україна повинна повідомити про відмову від вступу до НАТО". Мовляв, "якщо ці умови будуть виконані, то Росія негайно припинить вогонь".

Звертаю увагу, саме з усієї території цих регіонів у межах їхніх адміністративних кордонів, які існували на момент їхнього входження в Україну. Щойно в Києві заявлять, що готові до такого рішення і почнуть реальне виведення військ із цих регіонів, а також офіційно повідомлять про відмову від планів зі вступу до НАТО, з нашого боку негайно, буквально тієї самої хвилини, надійде наказ припинити вогонь і почати переговори. Повторю, ми це зробимо негайно, — заявив Путін.

За його словами, суть російської пропозиції нібито "не в тимчасовому перемир'ї". Ідеться не про замороження конфлікту, а про його "остаточне завершення", додав керівник РФ.

Додатковими умовами для мирного врегулювання Путін також назвав нейтральний і без'ядерний статус України, а також скасування санкцій проти Росії.

Він додав, що зараз Москва, мовляв, робить "ще одну конкретну, реальну мирну пропозицію", а якщо в Києві та в західних столицях від неї відмовляться, "то це їхня справа, їхня політична і моральна відповідальність за продовження кровопролиття".