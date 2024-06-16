У Білому домі розкритикували "пропозиції" Путіна перед Самітом миру
Категорія
Політика
Дата публікації

У Білому домі розкритикували "пропозиції" Путіна перед Самітом миру

Офіс Президента України
Білий дім

Так звані "мирні" пропозиції російського диктатора Володимира Путіна відкидають мораль та здоровий глузд. Саміт миру України є ядром миротворчого процесу.

Головні тези:

  • Пропозиції Володимира Путіна щодо врегулювання конфлікту в Україні були відкинуті як безвідповідальні та ті, що порушують міжнародне право.
  • Радник Білого дому з національної безпеки підкреслив, що правильний погляд на мир — це дотримання принципів міжнародного права та суверенітету.
  • Умови Путіна щодо припинення війни містили вивід українських військ та відмову від членства в НАТО, що було відхилено як неприйнятні.
  • Путін також вимагав нейтральний статус України та скасування санкцій, загрожуючи продовженням кровопролиття у разі відмови від умов.
  • Відмова від умов Путіна була обґрунтована порушенням міжнародних стандартів та загрозою безпеки та суверенітету України.

Путін відкинув мораль і здоровий ґлузд — Салліван

Про це повідомив радник Білого дому з питань нацбезпеки Джейк Салліван на Саміті миру.

Ми нещодавно почули візію Путіна щодо миру. Він сказав, що Україна не лише повинна відмовитися від територій, які Росія зараз окупувала, але й Україна повинна покинути додаткові суверенні території, перш ніж Росія погодиться вести переговори. Україна повинна роззброїтися, щоб Росія потім могла вести свою агресію знову. Це безвідповідально, це відкидає Статут ООН, основну мораль та здоровий глузд.

Джейк Салліван

Джейк Салліван

Радник Білого дому з питань нацбезпеки

Салліван наголосив, що саміт миру — це правильний погляд на мир та шлях до нього

Цей саміт визначив ядро того, яким повинен виглядати мир. І це принципи Статуту ООН, це принципи міжнародного права, принципи суверенітету, територіальної цілісності та неможливості завоювання однієї держави іншою.

Російський диктатор висунув нібито "умови для припинення війни в Україні"

Путін напередодні Саміту миру заявив, що українські війська "мають бути повністю виведені з територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей у межах адміністративних кордонів.

Крім того, за словами нелегітимного президента Росії, "Україна повинна повідомити про відмову від вступу до НАТО". Мовляв, "якщо ці умови будуть виконані, то Росія негайно припинить вогонь".

Звертаю увагу, саме з усієї території цих регіонів у межах їхніх адміністративних кордонів, які існували на момент їхнього входження в Україну. Щойно в Києві заявлять, що готові до такого рішення і почнуть реальне виведення військ із цих регіонів, а також офіційно повідомлять про відмову від планів зі вступу до НАТО, з нашого боку негайно, буквально тієї самої хвилини, надійде наказ припинити вогонь і почати переговори. Повторю, ми це зробимо негайно, — заявив Путін.

За його словами, суть російської пропозиції нібито "не в тимчасовому перемир'ї". Ідеться не про замороження конфлікту, а про його "остаточне завершення", додав керівник РФ.

Додатковими умовами для мирного врегулювання Путін також назвав нейтральний і без'ядерний статус України, а також скасування санкцій проти Росії.

Він додав, що зараз Москва, мовляв, робить "ще одну конкретну, реальну мирну пропозицію", а якщо в Києві та в західних столицях від неї відмовляться, "то це їхня справа, їхня політична і моральна відповідальність за продовження кровопролиття".

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Путін лицемірно звинуватив країни Заходу у підриві глобальної безпеки
Путін
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Путін озвучив нові абсурдні умови для перемовин з Україною — відео
путін
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Сунак звинуватив Путіна у спробі зриву Саміту миру
Ріші Сунак

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?