Зеленський назвав умову участі РФ у другому Саміті миру

Володимир Зеленський наголосив, що Росія може почати мирні перемовини хоч завтра, якщо вийде з території України.
Головні тези:
- Зеленський вбачає присутність Росії на другому Саміті миру як свідчення рішення закінчити війну в Україні.
- Президент України наголошує, що Росія може розпочати перемовини за умови виведення її військ з українських територій.
- Учасники Саміту миру висловили відданість підтримці територіальної цілісності та політичної незалежності України.
- Принципи Статуту ООН є основою для досягнення стійкого миру в Україні за участю світових лідерів
Перемовини з РФ можуть розпочатись хоч завтра — Зеленський
Присутність Росії на другому Саміті миру може свідчити про її рішення закінчити війну. Про це президент Володимир Зеленський сказав на пресконференції, відповідаючи на запитання про можливу участь Росії у другому саміті миру.
За його словами, для України важливо, щоб все-таки змусив світ.
Але для нас головне результат. Результат — це закінчення цієї війни, — підкреслив президент України.
Відповідаючи на запитання щодо перемовин з РФ, Зеленський наголосив, що такі перемовини можуть розпочатися хоч завтра.
Учасники Саміту миру підписали спільне комюніке щодо України — подробиці
Учасники Глобального саміту миру, що проходить 15-16 червня у Швейцарії, оприлюднили спільне комюніке про основи миру в Україні.
Учасники підтвердили відданість утриманню від погрози силою або її застосування проти територіальної цілісності чи політичної незалежності будь-якої держави, принципам суверенітету, незалежності й територіальної цілісності всіх держав, включно з Україною.
Учасники зауважили, що Статут ООН, включно з принципами поваги до територіальної цілісності та суверенітету всіх держав, може й буде слугувати основою для досягнення всеосяжного, справедливого та стійкого миру в Україні.
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