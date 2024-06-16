Зеленський назвав умову участі РФ у другому Саміті миру
Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський назвав умову участі РФ у другому Саміті миру

Офіс Президента України
Володимир Зеленський

Володимир Зеленський наголосив, що Росія може почати мирні перемовини хоч завтра, якщо вийде з території України.

Головні тези:

  • Зеленський вбачає присутність Росії на другому Саміті миру як свідчення рішення закінчити війну в Україні.
  • Президент України наголошує, що Росія може розпочати перемовини за умови виведення її військ з українських територій.
  • Учасники Саміту миру висловили відданість підтримці територіальної цілісності та політичної незалежності України.
  • Принципи Статуту ООН є основою для досягнення стійкого миру в Україні за участю світових лідерів

Перемовини з РФ можуть розпочатись хоч завтра — Зеленський

Присутність Росії на другому Саміті миру може свідчити про її рішення закінчити війну. Про це президент Володимир Зеленський сказав на пресконференції, відповідаючи на запитання про можливу участь Росії у другому саміті миру.

Ви запитуєте, що буде з Росією на другом Саміті. Це буде говорити про те, що вони хочуть миру. Їх присутність там говоритиме про те, що вони вирішили закінчити війну. Не хочу гратись словами — вирішили вони або їх змусив світ.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

За його словами, для України важливо, щоб все-таки змусив світ.

Але для нас головне результат. Результат — це закінчення цієї війни, — підкреслив президент України.

Відповідаючи на запитання щодо перемовин з РФ,  Зеленський наголосив, що такі перемовини можуть розпочатися хоч завтра.

Росія завтра може розпочати з нами перемовини, не чекаючи нічого. Якщо вони вийдуть з наших законних територій. Це і є просто повага до статуту ООН, — підкреслив президент України.

Учасники Саміту миру підписали спільне комюніке щодо України — подробиці

Учасники Глобального саміту миру, що проходить 15-16 червня у Швейцарії, оприлюднили спільне комюніке про основи миру в Україні.

Учасники підтвердили відданість утриманню від погрози силою або її застосування проти територіальної цілісності чи політичної незалежності будь-якої держави, принципам суверенітету, незалежності й територіальної цілісності всіх держав, включно з Україною.

Учасники зауважили, що Статут ООН, включно з принципами поваги до територіальної цілісності та суверенітету всіх держав, може й буде слугувати основою для досягнення всеосяжного, справедливого та стійкого миру в Україні.

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