Зеленський назвав умову участі РФ у другому Саміті миру

Володимир Зеленський наголосив, що Росія може почати мирні перемовини хоч завтра, якщо вийде з території України.

Перемовини з РФ можуть розпочатись хоч завтра — Зеленський

Присутність Росії на другому Саміті миру може свідчити про її рішення закінчити війну. Про це президент Володимир Зеленський сказав на пресконференції, відповідаючи на запитання про можливу участь Росії у другому саміті миру.

Ви запитуєте, що буде з Росією на другом Саміті. Це буде говорити про те, що вони хочуть миру. Їх присутність там говоритиме про те, що вони вирішили закінчити війну. Не хочу гратись словами — вирішили вони або їх змусив світ. Володимир Зеленський Президент України

За його словами, для України важливо, щоб все-таки змусив світ.

Але для нас головне результат. Результат — це закінчення цієї війни, — підкреслив президент України.

Відповідаючи на запитання щодо перемовин з РФ, Зеленський наголосив, що такі перемовини можуть розпочатися хоч завтра.

Росія завтра може розпочати з нами перемовини, не чекаючи нічого. Якщо вони вийдуть з наших законних територій. Це і є просто повага до статуту ООН, — підкреслив президент України. Поширити

Учасники Саміту миру підписали спільне комюніке щодо України — подробиці

Учасники Глобального саміту миру, що проходить 15-16 червня у Швейцарії, оприлюднили спільне комюніке про основи миру в Україні.

Учасники підтвердили відданість утриманню від погрози силою або її застосування проти територіальної цілісності чи політичної незалежності будь-якої держави, принципам суверенітету, незалежності й територіальної цілісності всіх держав, включно з Україною.

Учасники зауважили, що Статут ООН, включно з принципами поваги до територіальної цілісності та суверенітету всіх держав, може й буде слугувати основою для досягнення всеосяжного, справедливого та стійкого миру в Україні.