Вселенський патріархат приєднався до підписантів декларації Саміту миру

Вселенський патріархат приєднався до підписантів підсумкової декларації Саміту миру щодо України, який відбувся 15-16 червня у Швейцарії.

Вселенський патріарх Варфоломій підписав комюніке щодо України після Саміту миру

У списку країн, які підтримали спільне комюніке, опублікованому на сайті, з'явився Вселенський патріархат, предстоятелем якого є архієпископ Константинополя Вселенський патріарх Варфоломій, повідомляється на сайті Федеральної ради Швейцарії.

На Саміті миру у Швейцарії патріарх назвав спільним обов’язком і місією підтримання миру, зокрема в Україні.

Війна — це завжди жахливо, і залишатися мовчазним та байдужим до цього — соромно… Ми підтримуємо справедливий та довготривалий мир, а також незалежність України — сказав він. Поширити

Комюніке

Учасники Саміту миру підписали спільне комюніке щодо України — подробиці

Учасники підтвердили відданість утриманню від погрози силою або її застосування проти територіальної цілісності чи політичної незалежності будь-якої держави, принципам суверенітету, незалежності й територіальної цілісності всіх держав, включно з Україною.

Учасники заявили, що мають спільне бачення щодо таких важливих аспектів:

Будь-яке використання ядерної енергії та ядерних установок має бути безпечним, захищеним, надійно охоронятися та не шкодити довкіллю. Глобальна продовольча безпека залежить від безперебійного виробництва та постачання продуктів. Усі військовополонені мають бути звільнені шляхом повного обміну.

Учасники зауважили, що Статут ООН, включно з принципами поваги до територіальної цілісності та суверенітету всіх держав, може й буде слугувати основою для досягнення всеосяжного, справедливого та стійкого миру в Україні.