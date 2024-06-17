Вселенский патриархат присоединился к подписантам декларации Саммита мира

Вселенский патриархат присоединился к подписантам итоговой декларации Саммита мира по Украине, который состоялся 15-16 июня в Швейцарии.

Вселенский патриарх Варфоломей подписал коммюнике по Украине после Саммита мира

В списке стран, поддержавших совместное коммюнике, опубликованном на сайте, появился Вселенский патриархат, предстоятелем которого является архиепископ Константинополя Вселенский патриарх Варфоломей, сообщается на сайте Федерального совета Швейцарии.

На саммите мира в Швейцарии патриарх назвал совместной обязанностью и миссией поддержания мира, в частности в Украине.

Война — это всегда ужасно, и оставаться молчаливым и безразличным к этому — стыдно… Мы поддерживаем справедливый и долговременный мир, а также независимость Украины — сказал он. Поделиться

Коммюнике

Участники Саммита мира подписали совместное коммюнике по Украине — подробности

Участники подтвердили приверженность воздержанию от угрозы силой или ее применения против территориальной целостности или политической независимости любого государства, принципам суверенитета, независимости и территориальной целостности всех государств, включая Украину.

Участники заявили, что имеют общее видение таких важных аспектов:

Любое использование ядерной энергии и ядерных установок должно быть безопасным, защищенным, надежно охраняться и не вредить окружающей среде. Глобальная продовольственная безопасность зависит от бесперебойного производства и снабжения продуктами. Все военнопленные должны быть уволены путем полного обмена.

Участники отметили, что Устав ООН, включая принципы уважения к территориальной целостности и суверенитету всех государств, может и будет служить основой для достижения всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира в Украине.