Вселенский патриархат присоединился к подписантам декларации Саммита мира

Вселенский патриархат присоединился к подписантам итоговой декларации Саммита мира по Украине, который состоялся 15-16 июня в Швейцарии.
Главные тезисы
- Вселенский патриарх Варфоломей обещает поддерживать мир и независимость Украины.
- Участники Саммита мира поддержали принципы территориальной целостности и суверенитета государств, включая Украину.
- Участники высказали важные аспекты, такие как безопасность использования ядерной энергии, глобальная продовольственная безопасность и освобождение всех военнопленных через полный обмен.
- Устав ООН выступает как основа для достижения всеобъемлющего мира в Украине с учетом принципов уважения территориальной целостности и суверенитета государств.
Вселенский патриарх Варфоломей подписал коммюнике по Украине после Саммита мира
В списке стран, поддержавших совместное коммюнике, опубликованном на сайте, появился Вселенский патриархат, предстоятелем которого является архиепископ Константинополя Вселенский патриарх Варфоломей, сообщается на сайте Федерального совета Швейцарии.
На саммите мира в Швейцарии патриарх назвал совместной обязанностью и миссией поддержания мира, в частности в Украине.
Участники Саммита мира подписали совместное коммюнике по Украине — подробности
Участники подтвердили приверженность воздержанию от угрозы силой или ее применения против территориальной целостности или политической независимости любого государства, принципам суверенитета, независимости и территориальной целостности всех государств, включая Украину.
Участники заявили, что имеют общее видение таких важных аспектов:
Любое использование ядерной энергии и ядерных установок должно быть безопасным, защищенным, надежно охраняться и не вредить окружающей среде.
Глобальная продовольственная безопасность зависит от бесперебойного производства и снабжения продуктами.
Все военнопленные должны быть уволены путем полного обмена.
Участники отметили, что Устав ООН, включая принципы уважения к территориальной целостности и суверенитету всех государств, может и будет служить основой для достижения всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира в Украине.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-