Вселенский патриархат присоединился к подписантам декларации Саммита мира
Категория
Украина
Дата публикации

Вселенский патриархат присоединился к подписантам декларации Саммита мира

Вселенский патриархат
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Источник:  online.ua

Вселенский патриархат присоединился к подписантам итоговой декларации Саммита мира по Украине, который состоялся 15-16 июня в Швейцарии.

Главные тезисы

  • Вселенский патриарх Варфоломей обещает поддерживать мир и независимость Украины.
  • Участники Саммита мира поддержали принципы территориальной целостности и суверенитета государств, включая Украину.
  • Участники высказали важные аспекты, такие как безопасность использования ядерной энергии, глобальная продовольственная безопасность и освобождение всех военнопленных через полный обмен.
  • Устав ООН выступает как основа для достижения всеобъемлющего мира в Украине с учетом принципов уважения территориальной целостности и суверенитета государств.

Вселенский патриарх Варфоломей подписал коммюнике по Украине после Саммита мира

В списке стран, поддержавших совместное коммюнике, опубликованном на сайте, появился Вселенский патриархат, предстоятелем которого является архиепископ Константинополя Вселенский патриарх Варфоломей, сообщается на сайте Федерального совета Швейцарии.

На саммите мира в Швейцарии патриарх назвал совместной обязанностью и миссией поддержания мира, в частности в Украине.

Война — это всегда ужасно, и оставаться молчаливым и безразличным к этому — стыдно… Мы поддерживаем справедливый и долговременный мир, а также независимость Украины — сказал он.

Коммюнике

Участники Саммита мира подписали совместное коммюнике по Украине — подробности

Участники подтвердили приверженность воздержанию от угрозы силой или ее применения против территориальной целостности или политической независимости любого государства, принципам суверенитета, независимости и территориальной целостности всех государств, включая Украину.

Участники заявили, что имеют общее видение таких важных аспектов:

  1. Любое использование ядерной энергии и ядерных установок должно быть безопасным, защищенным, надежно охраняться и не вредить окружающей среде.

  2. Глобальная продовольственная безопасность зависит от бесперебойного производства и снабжения продуктами.

  3. Все военнопленные должны быть уволены путем полного обмена.

Участники отметили, что Устав ООН, включая принципы уважения к территориальной целостности и суверенитету всех государств, может и будет служить основой для достижения всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира в Украине.

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