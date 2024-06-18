Дипломат РФ хотел приобрести оружие перед Саммитом мира в Шейцарии

За несколько недель до Саммита мира, который проводился в Бюргенштоке, был задержан российский дипломат. Он пытался купить огнестрельное оружие.
Главные тезисы
- Журналисты назвали махинации россиянина одним из самых серьезных дел секретных служб, когда-либо занимавшихся Швейцарией.
- Федеральная прокуратура обратилась с запросом на снятие иммунитета дипломата, что является редким случаем.
- Следствие показало, что российский агент мог покинуть страну, и даже правительство Швейцарии могло лоббировать его убегание.
Что известно о планах российского дипломата перед Саммитом мира
Как говорится, россиянин пытался получить оружие и опасные вещества в нескольких местах Швейцарии. Сотрудник российского посольства посетил магазин, принадлежащий немецкоязычному швейцарскому торговцу оружием, но ничего не купил.
Журналисты называли махинации россиян одним из самых серьезных дел секретных служб, которым когда-либо занималась Швейцария. За подозреваемым российским агентом следила швейцарская разведывательная служба, а позже дело взяли на себя правоохранительные органы.
Российский агент мог сбежать
Федеральная прокуратура обратилась с просьбой снять иммунитет дипломата, журналисты назвали такие запросы редкими. Для проведения уголовного разбирательства Федеральная прокуратура также должна быть уполномочена Федеральным советом.
Полномочия по принятию решений теперь принадлежат министру юстиции Беату Янсу, но не исключено, что в этом будет замешан министр иностранных дел Игнацио Кассис или даже правительство Швейцарии.
При этом издание отмечает, что российский дипломат мог бежать из страны, а правительство Швейцарии даже лоббировало этот процесс.
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