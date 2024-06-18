Дипломат РФ хотів придбати зброю перед Самітом миру у Шейцарії

За кілька тижнів до Саміту миру, який проводився в Бюргенштоці, було затримано російського дипломата. Він намагався купити вогнепальну зброю.
Головні тези:
- Проведено розслідування щодо спроби дипломата придбати небезпечні речовини, включаючи обшуки та співпрацю зі швейцарськими правоохоронними органами.
- Федеральна прокуратура звернулася із проханням зняти імунітет дипломата для проведення кримінального розгляду.
- Швейцарська розвідувальна служба та правоохоронні органи взяли на себе розслідування справи російського агента.
- Є можливість, що уряд Швейцарії, включаючи міністра закордонних справ, буде залучений до процесу в зв'язку з ухваленням рішень щодо дипломата.
Що відомо про плани російського дипломата перед Самітом миру
Як зазначається, росіянин намагався отримати зброю і небезпечні речовини в кількох місцях Швейцарії. Співробітник російського посольства відвідав магазин, що належить німецькомовному швейцарському торговцю зброєю, але нічого не купив.
Журналісти називали махінації росіян однією з найсерйозніших справ секретних служб, якими коли-небудь займалася Швейцарія. За підозрюваним російським агентом стежила швейцарська розвідувальна служба, а пізніше справу взяли на себе правоохоронні органи.
Російський агент міг утекти
Федеральна прокуратура звернулася з проханням зняти імунітет дипломата, журналісти назвали такі запити рідкісними. Для проведення кримінального розгляду Федеральна прокуратура також має бути уповноважена Федеральною радою.
Повноваження щодо ухвалення рішень тепер належать міністру юстиції Беату Янсу, але не виключено, що в цьому буде замішаний міністр закордонних справ Ігнаціо Кассіс або навіть весь уряд Швейцарії.
При цьому видання зазначає, що російський дипломат міг втекти з країни, а уряд Швейцарії навіть лобіював цей процес.
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