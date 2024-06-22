Саммит мира. Зеленский объявил финальное решение еще двух стран
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Саммит мира. Зеленский объявил финальное решение еще двух стран

Владимир Зеленский
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22 июня украинский лидер Владимир Зеленский официально подтвердил, что под решением первого Саммита мира, состоявшегося неделю назад в Швейцарии, появились две новые подписи.

Главные тезисы

  • Президент Украины сообщил о решениях Барбадоса и Республики Маршалловы Острова.
  • Решение Ирака, Иордании и Руанды об отзыве подписей под коммюнике было неожиданным. Однако новые подписи уже поступили от Антигуа и Барбуды.
  • Владимир Зеленский подчеркнул важность объединения стран для обеспечения продовольственной и экономической безопасности и развития справедливого мира для Украины и мира.

Поддержка Украины на международной арене усиливается

По словам главы государства, речь идет о Барбадосе и Республике Маршалловы Острова.

Он поблагодарил союзников Киева за то, что они присоединились к финальному коммюнике инаугурационного Саммита мира.

Мы дорожим нашими партнерами из островных государств и призываем всех присоединиться к нам в разработке видения справедливого мира для Украины и всех народов мира. Каждый может внести свой вклад.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Как утверждает украинский лидер, он с нетерпением ждет совместной работы с островными странами над вопросами, которые чрезвычайно важны для всех нас.

Что важно понимать, прежде всего, речь идет о продовольственной и экономической безопасности.

Владимир Зеленский обращает внимание на то, что это уже пятая и шестая новые подписи под коммюнике после инаугурационного Саммита мира.

Мы продолжаем работать над тем, чтобы их количество продолжало расти, — подчеркнул глава государства.

Кто отозвал свои подписи под коммюнике Саммита мира

Сначала стало известно о том, что такое неожиданное решение приняли Ирак и Иордания, а впоследствии и Руанда.

Несмотря на это, в списке появился Вселенский патриархат, которого там не было еще 16 июня.

Уже 19 июня поступило официальное подтверждение о том, что к прошедшему на выходных в Швейцарии финальному коммюнике инаугурационного Саммита мира присоединились Антигуа и Барбуда.

Как утверждает заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква, малые островные государства также испытывают влияние российской агрессии, в частности, в сфере продовольственной и экологической безопасности.

Их участие в имплементации нашей формулы не менее важно, чем вклад Европы или Америки, — добавил он.

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