Саммит мира. Зеленский объявил финальное решение еще двух стран

22 июня украинский лидер Владимир Зеленский официально подтвердил, что под решением первого Саммита мира, состоявшегося неделю назад в Швейцарии, появились две новые подписи.

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По словам главы государства, речь идет о Барбадосе и Республике Маршалловы Острова.

Он поблагодарил союзников Киева за то, что они присоединились к финальному коммюнике инаугурационного Саммита мира.

Мы дорожим нашими партнерами из островных государств и призываем всех присоединиться к нам в разработке видения справедливого мира для Украины и всех народов мира. Каждый может внести свой вклад. Владимир Зеленский Президент Украины

Как утверждает украинский лидер, он с нетерпением ждет совместной работы с островными странами над вопросами, которые чрезвычайно важны для всех нас.

Что важно понимать, прежде всего, речь идет о продовольственной и экономической безопасности.

Владимир Зеленский обращает внимание на то, что это уже пятая и шестая новые подписи под коммюнике после инаугурационного Саммита мира.

Мы продолжаем работать над тем, чтобы их количество продолжало расти, — подчеркнул глава государства. Поделиться

I am grateful to Barbados and the Republic of the Marshall Islands for joining the final communique of the inaugural Peace Summit.



We see a growing global support for the Peace Formula, meaning the support for the UN Charter, which we want to restore to full force. On this… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 22, 2024

Кто отозвал свои подписи под коммюнике Саммита мира

Сначала стало известно о том, что такое неожиданное решение приняли Ирак и Иордания, а впоследствии и Руанда.

Несмотря на это, в списке появился Вселенский патриархат, которого там не было еще 16 июня.

Уже 19 июня поступило официальное подтверждение о том, что к прошедшему на выходных в Швейцарии финальному коммюнике инаугурационного Саммита мира присоединились Антигуа и Барбуда.

Как утверждает заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква, малые островные государства также испытывают влияние российской агрессии, в частности, в сфере продовольственной и экологической безопасности.