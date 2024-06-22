За словами президента Володимира Зеленського, чергова атака злочинної армії РФ по Харкову була частиною прорахованого терору.
Головні тези:
- Чергова атака російської армії по Харкову - частина прорахованого терору
- Україні необхідні системи Patriot та прискорення тренування льотчиків на F-16 для захисту від повітряних нападів
- Рятувальна операція у Харкові ведеться після авіаударів злочинної армії РФ
- Демонтаж верхніх поверхів будинку для попередження безконтрольної руйнації будівлі
- Зниження російського терору доводить, що захистити міста від авіації російських злочинців - реально
Як захистити Харків від повітряного терору армії РФ
За його словами, на місці руйнувань внаслідок влучань злочинної армії РФ авіабомбами КАБ працюють 80 співробітників ДСНС та 18 одиниць аварійно-рятувальної техніки.
Він підкреслив, що внаслідок злочинного авіаудару окупаційної армії РФ по Харкову загинуло 3 людини і ще 42 особи отримали поранення, зокрема, серед них 2 дитини.
Зеленський висловив сподівання, що після цих проявів злочинів з боку окупаційної армії РФ західні партнери нададуть Україні достатню кількість засобів для знищення авіації російських воєнних злочинців.
Він наголосив, що для цього Україні необхідні системи Patriot, прискорення тренування льотчиків для F-16 і збільшення далекобійності зброї.
Що відомо про деталі рятувальної операції у Харкові
За інформацією ДСНС, рятувальники контрольовано демонтували верхні поверхи будинку в Харкові після влучання в нього авіабомби злочинної армії РФ.
За словами керівника аварійно-рятувальної частини ДСНС Сергія Рашевського, внаслідок влучання ворожої авіабомби була зруйнована опорна стіна з першого по третій поверх.
Для демонтажу використали евакуатор для важкої техніки, обладнаний двома гідравлічними лебідками по 25 тонн кожна.
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