За словами президента Володимира Зеленського, чергова атака злочинної армії РФ по Харкову була частиною прорахованого терору.

Як захистити Харків від повітряного терору армії РФ

У Харкові ще триває розбір завалів на місці влучання російської авіабомби. Чотири керовані авіабомби вдарили по місту – це абсолютно прорахований терор. Одна з бомб зруйнувала житловий будинок у центральній частині міста, поруч з автовокзалом, - зазначив глава держави. Поширити

За його словами, на місці руйнувань внаслідок влучань злочинної армії РФ авіабомбами КАБ працюють 80 співробітників ДСНС та 18 одиниць аварійно-рятувальної техніки.

Рятувальна операція складна – був обвал конструкцій будинку, - наголосив президент. Поширити

Він підкреслив, що внаслідок злочинного авіаудару окупаційної армії РФ по Харкову загинуло 3 людини і ще 42 особи отримали поранення, зокрема, серед них 2 дитини.

Зеленський висловив сподівання, що після цих проявів злочинів з боку окупаційної армії РФ західні партнери нададуть Україні достатню кількість засобів для знищення авіації російських воєнних злочинців.

Я вдячний усім партнерам, вдячний Америці за сильне рішення, яке допомогло нам стабілізувати ситуацію в прикордонні Харківщини, – ми отримали змогу знищувати російські ракетні пускові установки поблизу кордону та скупчення російських окупантів. Такі рішення потрібно продовжувати. Значне зниження російського ракетного терору проти Харкова та області доводить, що це абсолютно реально – убезпечити наші міста й наші громади від російських бомб, - підкреслив глава держави. Поширити

Він наголосив, що для цього Україні необхідні системи Patriot, прискорення тренування льотчиків для F-16 і збільшення далекобійності зброї.

Що відомо про деталі рятувальної операції у Харкові

За інформацією ДСНС, рятувальники контрольовано демонтували верхні поверхи будинку в Харкові після влучання в нього авіабомби злочинної армії РФ.

За словами керівника аварійно-рятувальної частини ДСНС Сергія Рашевського, внаслідок влучання ворожої авіабомби була зруйнована опорна стіна з першого по третій поверх.

Зруйновано частково фасад житлової будівлі. Фасад є несучою стіною. Виникла ситуація, коли частина четвертого і п'ятого поверху знаходяться в аварійному стані. В будь-який момент може бути їхня руйнація. Тому разом з експертами зроблено висновок, що потрібно демонтувати частину четвертого і п'ятого поверхів, щоб уникнути безконтрольної руйнації будівлі, - зазначив Рашевський. Поширити

Для демонтажу використали евакуатор для важкої техніки, обладнаний двома гідравлічними лебідками по 25 тонн кожна.