Зеленський назвав реалістичні варіанти захисту Харкова від повітряного терору РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський назвав реалістичні варіанти захисту Харкова від повітряного терору РФ

Офіс Президента України
Володимир Зеленський

За словами президента Володимира Зеленського, чергова атака злочинної армії РФ по Харкову була частиною прорахованого терору. 

Головні тези:

  • Чергова атака російської армії по Харкову - частина прорахованого терору
  • Україні необхідні системи Patriot та прискорення тренування льотчиків на F-16 для захисту від повітряних нападів
  • Рятувальна операція у Харкові ведеться після авіаударів злочинної армії РФ
  • Демонтаж верхніх поверхів будинку для попередження безконтрольної руйнації будівлі
  • Зниження російського терору доводить, що захистити міста від авіації російських злочинців - реально

Як захистити Харків від повітряного терору армії РФ

У Харкові ще триває розбір завалів на місці влучання російської авіабомби. Чотири керовані авіабомби вдарили по місту – це абсолютно прорахований терор. Одна з бомб зруйнувала житловий будинок у центральній частині міста, поруч з автовокзалом, - зазначив глава держави.

За його словами, на місці руйнувань внаслідок влучань злочинної армії РФ авіабомбами КАБ працюють 80 співробітників ДСНС та 18 одиниць аварійно-рятувальної техніки.

Рятувальна операція складна – був обвал конструкцій будинку, - наголосив президент.

Він підкреслив, що внаслідок злочинного авіаудару окупаційної армії РФ по Харкову загинуло 3 людини і ще 42 особи отримали поранення, зокрема, серед них 2 дитини.

Зеленський висловив сподівання, що після цих проявів злочинів з боку окупаційної армії РФ західні партнери нададуть Україні достатню кількість засобів для знищення авіації російських воєнних злочинців.

Я вдячний усім партнерам, вдячний Америці за сильне рішення, яке допомогло нам стабілізувати ситуацію в прикордонні Харківщини, – ми отримали змогу знищувати російські ракетні пускові установки поблизу кордону та скупчення російських окупантів. Такі рішення потрібно продовжувати. Значне зниження російського ракетного терору проти Харкова та області доводить, що це абсолютно реально – убезпечити наші міста й наші громади від російських бомб, - підкреслив глава держави.

Він наголосив, що для цього Україні необхідні системи Patriot, прискорення тренування льотчиків для F-16 і збільшення далекобійності зброї.

Що відомо про деталі рятувальної операції у Харкові

За інформацією ДСНС, рятувальники контрольовано демонтували верхні поверхи будинку в Харкові після влучання в нього авіабомби злочинної армії РФ.

За словами керівника аварійно-рятувальної частини ДСНС Сергія Рашевського, внаслідок влучання ворожої авіабомби була зруйнована опорна стіна з першого по третій поверх.

Зруйновано частково фасад житлової будівлі. Фасад є несучою стіною. Виникла ситуація, коли частина четвертого і п'ятого поверху знаходяться в аварійному стані. В будь-який момент може бути їхня руйнація. Тому разом з експертами зроблено висновок, що потрібно демонтувати частину четвертого і п'ятого поверхів, щоб уникнути безконтрольної руйнації будівлі, - зазначив Рашевський.

Для демонтажу використали евакуатор для важкої техніки, обладнаний двома гідравлічними лебідками по 25 тонн кожна.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Армія РФ скинула КАБи на Харків та обстріляла область. Є загибла й поранені
Олег Синєгубов / Харківська ОВА
Армія РФ атакує Харківщину КАБами
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Російський терор КАБами має бути зупинений. Зеленський відреагував на удар по Харкову
Володимир Зеленський
Харків
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росія застосувала 2400 КАБів у війні проти України у червні 2024 року
Володимир Зеленський
КАБ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?