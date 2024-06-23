Саммит мира. Зеленский объявил о присоединении 6 стран за неделю

По словам президента Украины Владимира Зеленского, первый саммит мира показал, что восстановить все аспекты безопасности и настоящий мир возможно.
Главные тезисы
- Глобальный саммит мира прошел в Швейцарии с участием делегаций из 92 стран и 8 мировых организаций.
- Цель саммита — согласовать три из десяти пунктов украинской “формулы мира”, включая ядерную и продовольственную безопасность.
- Офис президента опубликовал совместное коммюнике, в котором Россию обвиняют в человеческих страданиях в Украине.
- Изначально подписавших декларацию было 78 стран, однако две отозвали свои подписи, а четыре страны присоединились после саммита.
За неделю к Саммиту мира присоединились шесть участников
Президент Владимир Зеленский проинформировал, что за прошедшую неделю к коммюнике Глобального саммита мира, состоявшемся в Швейцарии 15-16 июня, присоединились еще шесть участников.
Что известно о Саммите мира
15-16 июня в Бюргенштоке в Швейцарии прошел первый Глобальный саммит мира по инициативе Украины. Участие в нем приняли делегации из 92 стран и 8 мировых организаций.
Цель саммита — на самом высоком уровне согласовать три из десяти пунктов украинской "формулы мира" — по поводу ядерной и продовольственной безопасности и освобождения украинских пленных и депортированных, в том числе и детей. Россия на первый саммит мира не приглашена.
Итоговую декларацию Саммита мира подписали 78 стран и 4 организации. Коммюнике не поддержали Индия, Бразилия, Саудовская, Таиланд и другие государства. Однако подписать документ могут страны и по завершении саммита.
Днем 16 июня Офис президента обнародовал совместное коммюнике об основах мира, в котором Россию обвиняют в масштабных человеческих страданиях и призывают уважать территориальную целостность Украины. В документе отмечается, что достижение мира требует диалога между всеми сторонами конфликта.
Правительство Швейцарии опубликовало список стран, поддерживающих совместное коммюнике: там было 78 стран, а не 80, как об этом сообщалось ранее — две страны отозвали свои подписи. В Офисе президента заявили, что информация о том, что Ирак и Иордания отозвали свои подписи под коммюнике на Глобальном саммите мира, проверяется.
Впоследствии из списка подписавшихся коммюнике по итогам Саммита мира в Швейцарии вслед за Ираком и Иорданией исчезла Руанда, однако присоединились Замбия, Антигуа и Барбуда, а также Барбадос и Республика Маршалловы Острова.
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