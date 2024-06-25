За словами президента Володимира Зеленського, тиск на країну-агресорку Росію в рамках проведеного у Швейцарії Саміту миру збільшується.

Що відомо про успіхи України у реалізації пунктів Формули миру

Після Саміту миру є вже восьмий учасник, який приєднався до спільного комюніке, і ми тільки збільшуємо тиск на Росію заради чесного закінчення цієї війни. І готуємо робочі групи. Вже з липня – нова конкретика заради миру, - наголосив президент. Поширити

Глава держави також назвав історичним результатом офіційний початок перемовин з Євросоюзом щодо членства.

Зеленський пообіцяв, що Україна точно реалізує все, що потрібно, щоб пройтися кожним розділом відносин із ЄС і створити договір про вступ України.

Зеленський про ордери МКС на арешт Шойгу та Герасімова

Також Зеленський згадав, про нові ордери від Міжнародного кримінального суду щодо Шойгу та Герасимова.