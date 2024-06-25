За словами президента Володимира Зеленського, тиск на країну-агресорку Росію в рамках проведеного у Швейцарії Саміту миру збільшується.
Головні тези:
- Президент Зеленський анонсував позитивні зміни у реалізації Формули миру, збільшуючи тиск на Росію під час Саміту миру у Швейцарії.
- Україна досягла успіхів у втіленні пунктів Формули миру та активно працює над новими робочими групами для досягнення миру в липні.
- Зеленський оголосив про початок перемовин з Євросоюзом щодо членства, завдяки чому Україна зможе покращити відносини з ЄС та створити договір про вступ.
- Президент також уперше згадав про нові ордери від Міжнародного кримінального суду, що стосуються високопосадовців Росії, які перебувають під підозрою у воєнних злочинах.
- Зеленський підкреслив, що рішення Європейського суду з прав людини щодо відповідальності Росії за дії в окупованому Криму буде виконано, а окупанти понесуть відповідальність за свої дії.
Що відомо про успіхи України у реалізації пунктів Формули миру
Глава держави також назвав історичним результатом офіційний початок перемовин з Євросоюзом щодо членства.
Зеленський пообіцяв, що Україна точно реалізує все, що потрібно, щоб пройтися кожним розділом відносин із ЄС і створити договір про вступ України.
Зеленський про ордери МКС на арешт Шойгу та Герасімова
Також Зеленський згадав, про нові ордери від Міжнародного кримінального суду щодо Шойгу та Герасимова.
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