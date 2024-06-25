Зеленський анонсував гарні новини стосовно реалізації Формули миру
Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський анонсував гарні новини стосовно реалізації Формули миру

Офіс Президента України
Володимир Зеленський

За словами президента Володимира Зеленського, тиск на країну-агресорку Росію в рамках проведеного у Швейцарії Саміту миру збільшується. 

Головні тези:

  • Президент Зеленський анонсував позитивні зміни у реалізації Формули миру, збільшуючи тиск на Росію під час Саміту миру у Швейцарії.
  • Україна досягла успіхів у втіленні пунктів Формули миру та активно працює над новими робочими групами для досягнення миру в липні.
  • Зеленський оголосив про початок перемовин з Євросоюзом щодо членства, завдяки чому Україна зможе покращити відносини з ЄС та створити договір про вступ.
  • Президент також уперше згадав про нові ордери від Міжнародного кримінального суду, що стосуються високопосадовців Росії, які перебувають під підозрою у воєнних злочинах.
  • Зеленський підкреслив, що рішення Європейського суду з прав людини щодо відповідальності Росії за дії в окупованому Криму буде виконано, а окупанти понесуть відповідальність за свої дії.

Що відомо про успіхи України у реалізації пунктів Формули миру

Після Саміту миру є вже восьмий учасник, який приєднався до спільного комюніке, і ми тільки збільшуємо тиск на Росію заради чесного закінчення цієї війни. І готуємо робочі групи. Вже з липня – нова конкретика заради миру, - наголосив президент.

Глава держави також назвав історичним результатом офіційний початок перемовин з Євросоюзом щодо членства.

Зеленський пообіцяв, що Україна точно реалізує все, що потрібно, щоб пройтися кожним розділом відносин із ЄС і створити договір про вступ України.

Зеленський про ордери МКС на арешт Шойгу та Герасімова

Також Зеленський згадав, про нові ордери від Міжнародного кримінального суду щодо Шойгу та Герасимова.

Є нові ордери від Міжнародного кримінального суду щодо російських убивць. Шойгу, Герасимов – ваш шлях у Гаагу відкрито. Також є рішення Європейського суду з прав людини щодо відповідальності Росії за все скоєне в нашому Криму проти людей і проти закону. Окупант буде за це відповідати, - підкреслив президент.

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