Зеленский анонсировал подписание трех сделок безопасности — детали

27 июня президент Владимир Зеленский прибыл с визитом в Брюссель. Он подпишет еще три двусторонних соглашения о безопасности.
Главные тезисы
- Одно из соглашений будет заключено с Европейским союзом и обеспечит широкую поддержку Украине от 27 государств-членов.
- Двусторонние соглашения о безопасности предусматривают поддержку в гуманитарной, финансовой и военной сферах, а также индивидуальные обязательства стран-партнеров.
- Соглашения имеют общие особенности и рассчитаны на десятилетний срок действия.
- Подписание соглашений о безопасности является важным шагом на пути Украины к интеграции с Европейским союзом и обеспечению национальной безопасности.
Зеленский прибыл в Брюссель, где подпишет три договора безопасности
Как напомнил президент Украины Владимир Зеленский, на днях Украина официально начала переговоры по членству в Европейском союзе.
27 июня во время визита в Брюссель Владимир Зеленский примет участие в заседании Европейского совета и поблагодарит лидеров стран-членов блока за поддержку страны на ее пути к интеграции.
В частности, во время визита Зеленский:
встретится с лидерами ЕС и государств-членов и проведет двусторонние переговоры;
подпишет три договора безопасности, одно из которых с ЕС;
Что этому предшествовало
Накануне СМИ сообщили, что двустороннее соглашение о безопасности между Украиной и Европейским Союзом должны подписать 27 июня во время саммита лидеров.
Саммит ЕС проходит в Брюсселе 27-28 июня.
Напомним, Совет ЕС утвердил текст соглашения безопасности Украины с Евросоюзом 25 июня.
На прошлой неделе в Офисе президента объявили, что Украина и Европейский Союз провели завершающий раунд переговоров по двустороннему документу безопасности и соглашение подпишут в ближайшее время.
Каждое из соглашений имеет общие особенности, а их срок действия составляет 10 лет. В целом гарантии безопасности предусматривают предоставление Украине поддержки в ряде сфер, в том числе гуманитарной, финансовой и военной. В то же время страны-партнеры также предоставляют индивидуальные обязательства по учету возможностей экономики, обороны и т.д.
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