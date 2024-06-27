Зеленский анонсировал подписание трех сделок безопасности — детали

27 июня президент Владимир Зеленский прибыл с визитом в Брюссель. Он подпишет еще три двусторонних соглашения о безопасности.

Зеленский прибыл в Брюссель, где подпишет три договора безопасности

Как напомнил президент Украины Владимир Зеленский, на днях Украина официально начала переговоры по членству в Европейском союзе.

27 июня во время визита в Брюссель Владимир Зеленский примет участие в заседании Европейского совета и поблагодарит лидеров стран-членов блока за поддержку страны на ее пути к интеграции.

В частности, во время визита Зеленский:

встретится с лидерами ЕС и государств-членов и проведет двусторонние переговоры;

подпишет три договора безопасности, одно из которых с ЕС;

Она (безопасное соглашение с ЕС, — ред.) впервые закрепит обязательства всех 27 государств-членов оказывать Украине широкую поддержку, несмотря на любые институциональные изменения внутри, — добавил Владимир Зеленский. Поделиться

Что этому предшествовало

Накануне СМИ сообщили, что двустороннее соглашение о безопасности между Украиной и Европейским Союзом должны подписать 27 июня во время саммита лидеров.

Саммит ЕС проходит в Брюсселе 27-28 июня.

Напомним, Совет ЕС утвердил текст соглашения безопасности Украины с Евросоюзом 25 июня.

На прошлой неделе в Офисе президента объявили, что Украина и Европейский Союз провели завершающий раунд переговоров по двустороннему документу безопасности и соглашение подпишут в ближайшее время.