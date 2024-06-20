Польша ускорила подготовку соглашения о безопасности с Украиной

Председатель совета по сотрудничеству с Украиной Павел Коваль отметил, что Польша с самого начала войны не прекращает поддержку украинцев.

В Польше поддерживают удары Украины по стратегическим объектам на территории РФ

Уже скоро будет готово соглашение Украины и Польши о гарантиях безопасности. В настоящее время работа над документом проходит завершающую стадию. Об этом в интервью PAP заявил польский депутат и руководитель совета по сотрудничеству с Украиной Павел Коваль.

Сейчас ускоряется работа над соглашением о безопасности между нашими странами. Вскоре она будет готова, но это соглашение с нашей точки зрения будет лишь дополнением, этакой вишенкой на торте. Ведь весь процесс военной поддержки Украины длится уже более двух лет, и, без сомнения, Польша была первой в этом процессе, подчеркнул он. Поделиться

По словам Коваля, сейчас самый большой вызов заключается в защите украинских городов. Кроме того, Коваль добавил, что нужно "дать надежду солдатам на передовой, что они получат поддержку и дать Украине возможность реальной обороны".

Реальная оборона — это также возможность нанесения ударов по стратегическим военным объектам на территории России, — сказал парламентарий. Павел Коваль добавил, что Польша может сыграть ключевую роль в восстановлении Украины.

Украина и США подписали соглашение о безопасности на 10 лет

Соглашение, подписанное на полях саммита "Группы семи" в Италии, должно стать шагом на пути к "будущему членству Украины в НАТО" и подтверждает поддержку Соединенными Штатами Киева в защите суверенитета и территориальной целостности.

Для обеспечения безопасности Украины обе стороны признают, что Украина нуждается в значительной военной силе, мощном потенциале и постоянных инвестициях в свою оборонно-промышленную базу, отвечающих стандартам Североатлантического Альянса, — говорится в тексте договора. Поделиться

Там также закреплено намерение США оказывать долгосрочную материальную, учебную и консультативную, техническую, разведывательную, безопасность, оборонно-промышленную, институциональную и другую поддержку "развитию украинских сил безопасности и обороны, способных защитить суверенную, независимую, демократическую Украину и сдержать будущую агрессию".