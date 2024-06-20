Польша ускорила подготовку соглашения о безопасности с Украиной

Председатель совета по сотрудничеству с Украиной Павел Коваль отметил, что Польша с самого начала войны не прекращает поддержку украинцев.
Главные тезисы
- Польша оказывает поддержку Украине в вопросах безопасности и обороны, а также активно работает над соглашением с гарантиями безопасности.
- Ключевой вызов состоит в защите украинских городов и предоставлении солдатам на передовой поддержке для реальной обороны.
- Польша может сыграть ключевую роль в восстановлении Украины и обеспечении безопасности региона.
- Соглашение между Украиной и США на 10 лет обеспечивает поддержку Киева в защите суверенитета и территориальной целостности.
В Польше поддерживают удары Украины по стратегическим объектам на территории РФ
Уже скоро будет готово соглашение Украины и Польши о гарантиях безопасности. В настоящее время работа над документом проходит завершающую стадию. Об этом в интервью PAP заявил польский депутат и руководитель совета по сотрудничеству с Украиной Павел Коваль.
По словам Коваля, сейчас самый большой вызов заключается в защите украинских городов. Кроме того, Коваль добавил, что нужно "дать надежду солдатам на передовой, что они получат поддержку и дать Украине возможность реальной обороны".
Реальная оборона — это также возможность нанесения ударов по стратегическим военным объектам на территории России, — сказал парламентарий. Павел Коваль добавил, что Польша может сыграть ключевую роль в восстановлении Украины.
Украина и США подписали соглашение о безопасности на 10 лет
Соглашение, подписанное на полях саммита "Группы семи" в Италии, должно стать шагом на пути к "будущему членству Украины в НАТО" и подтверждает поддержку Соединенными Штатами Киева в защите суверенитета и территориальной целостности.
Там также закреплено намерение США оказывать долгосрочную материальную, учебную и консультативную, техническую, разведывательную, безопасность, оборонно-промышленную, институциональную и другую поддержку "развитию украинских сил безопасности и обороны, способных защитить суверенную, независимую, демократическую Украину и сдержать будущую агрессию".
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