Польща прискорила підготовку безпекової угоди з Україною

Голова ради з питань співпраці з Україною Павел Коваль зазначив, що Польща з самого початку війни не припиняє підтримку українців.
Головні тези:
- Польща надає підтримку Україні в питаннях безпеки та оборони, а також активно працює над угодою з гарантіями безпеки.
- Ключовий виклик полягає у захисті українських міст та наданні солдатам на передовій підтримки для реальної оборони.
- Польща може відіграти ключову роль у відновленні України та забезпеченні безпеки регіону.
- Угода між Україною та США на 10 років забезпечує підтримку Києва в захисті суверенітету та територіальної цілісності.
У Польщі підтримують удари України по стратегічних об'єктах на території РФ
Вже незабаром буде готова угода України і Польщі про гарантії безпеки. Зараз робота над документом проходить завершальну стадію. Про це в інтерв'ю PAP заявив польський депутат і керівник ради з питань співпраці з Україною Павел Коваль.
За словами Коваля, нині найбільший виклик полягає у захисті українських міст. Крім того, Коваль додав, що потрібно "дати надію солдатам на передовій, що вони отримають підтримку, і дати Україні можливість реальної оборони".
Реальна оборона — це також можливість завдання ударів по стратегічних військових об'єктах на території Росії, — сказав парламентар. Павел Коваль додав, що Польща може відіграти ключову роль у відновленні України.
Україна та США підписали безпекову угоду на 10 років
Угода, підписана на полях саміту "Групи семи" в Італії, має стати кроком на шляху до "майбутнього членства України в НАТО" та підтверджує підтримку Сполученими Штатами Києва в захисті суверенітету й територіальної цілісності.
Там також закріплений намір США надавати довгострокову матеріальну, навчальну та консультативну, технічну, розвідувальну, безпекову, оборонно-промислову, інституційну та іншу підтримку для "розвитку українських сил безпеки та оборони, здатних захистити суверенну, незалежну, демократичну Україну і стримати майбутню агресію".
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