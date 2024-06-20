Польща прискорила підготовку безпекової угоди з Україною

Голова ради з питань співпраці з Україною Павел Коваль зазначив, що Польща з самого початку війни не припиняє підтримку українців.

У Польщі підтримують удари України по стратегічних об'єктах на території РФ

Вже незабаром буде готова угода України і Польщі про гарантії безпеки. Зараз робота над документом проходить завершальну стадію. Про це в інтерв'ю PAP заявив польський депутат і керівник ради з питань співпраці з Україною Павел Коваль.

Зараз прискорюється робота над безпековою угодою між нашими країнами. Незабаром вона буде готова, але ця угода з нашого погляду буде лише доповненням, такою собі вишенькою на торті. Адже весь процес військової підтримки України триває вже понад два роки, і, без сумніву, Польща була першою у цьому процесі, — наголосив він. Поширити

За словами Коваля, нині найбільший виклик полягає у захисті українських міст. Крім того, Коваль додав, що потрібно "дати надію солдатам на передовій, що вони отримають підтримку, і дати Україні можливість реальної оборони".

Реальна оборона — це також можливість завдання ударів по стратегічних військових об'єктах на території Росії, — сказав парламентар. Павел Коваль додав, що Польща може відіграти ключову роль у відновленні України.

Україна та США підписали безпекову угоду на 10 років

Угода, підписана на полях саміту "Групи семи" в Італії, має стати кроком на шляху до "майбутнього членства України в НАТО" та підтверджує підтримку Сполученими Штатами Києва в захисті суверенітету й територіальної цілісності.

Для забезпечення безпеки України обидві сторони визнають, що Україна потребує значної військової сили, потужного потенціалу та постійних інвестицій у свою оборонно-промислову базу, які б відповідали стандартам Північноатлантичного Альянсу, — йдеться в тексті договору. Поширити

Там також закріплений намір США надавати довгострокову матеріальну, навчальну та консультативну, технічну, розвідувальну, безпекову, оборонно-промислову, інституційну та іншу підтримку для "розвитку українських сил безпеки та оборони, здатних захистити суверенну, незалежну, демократичну Україну і стримати майбутню агресію".