Зеленський анонсував підписання трьох безпекових угод — деталі

27 червня президент Володимир Зеленський прибув з візитом до Брюсселя. Він підпише ще три двосторонні безпекові угоди.
Головні тези:
- Угоди передбачають надання Україні підтримки у гуманітарній, фінансовій та військовій сферах.
- Кожна з угод має термін дії 10 років та спільні особливості.
- Зобов'язання Європейського Союзу і держав-членів підтверджуватимуть широку підтримку України.
- Підписання угод є важливим кроком у підтримці країни на шляху до інтеграції в Європейський Союз.
Зеленський прибув до Брюсселя, де підпише три безпекові угоди
Як нагадав президент України Володимир Зеленський, днями Україна офіційно розпочала переговори щодо членства в Європейському союзу.
27 червня під час візиту до Брюсселя, Володимир Зеленський візьме участь у засіданні Європейської ради та подякує лідерам країн-членів блоку за підтримку країни на її шляху до інтеграції.
Зокрема під час візиту Зеленський:
зустрінеться з лідерами ЄС й держав-членів та проведе двосторонні перемовини;
підпише три безпекові угоди, одна з яких із ЄС;
Що цьому передувало
Напередодні ЗМІ повідомили, що двосторонню безпекову угоду між Україною і Європейським Союзом мають підписати 27 червня під час саміту лідерів.
Саміт ЄС проходить у Брюсселі 27-28 червня.
Нагадаємо, Рада ЄС затвердила текст безпекової угоди України з Євросоюзом 25 червня.
Минулого тижня в Офісі президента оголосили, що Україна та Європейський Союз провели завершальний раунд переговорів стосовно двостороннього безпекового документа і угоду підпишуть найближчим часом.
Кожна з угод має спільні особливості, а їх термін дії складає 10 років. Загалом гарантії безпеки передбачають надання Україні підтримки у низці сфер, зокрема гуманітарній, фінансовій та військову. Водночас країни-партнери також надають індивідуальні зобов'язання у рахування можливостей економіки, оборони тощо.
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