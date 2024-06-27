Зеленський анонсував підписання трьох безпекових угод — деталі

27 червня президент Володимир Зеленський прибув з візитом до Брюсселя. Він підпише ще три двосторонні безпекові угоди.

Зеленський прибув до Брюсселя, де підпише три безпекові угоди

Як нагадав президент України Володимир Зеленський, днями Україна офіційно розпочала переговори щодо членства в Європейському союзу.

27 червня під час візиту до Брюсселя, Володимир Зеленський візьме участь у засіданні Європейської ради та подякує лідерам країн-членів блоку за підтримку країни на її шляху до інтеграції.

Зокрема під час візиту Зеленський:

зустрінеться з лідерами ЄС й держав-членів та проведе двосторонні перемовини;

підпише три безпекові угоди, одна з яких із ЄС;

Вона (безпекова угода з ЄС, — ред.) вперше закріпить зобов’язання всіх 27 держав-членів надавати Україні широку підтримку попри будь-які інституційні зміни всередині, — додав Володимир Зеленський. Поширити

Що цьому передувало

Напередодні ЗМІ повідомили, що двосторонню безпекову угоду між Україною і Європейським Союзом мають підписати 27 червня під час саміту лідерів.

Саміт ЄС проходить у Брюсселі 27-28 червня.

Нагадаємо, Рада ЄС затвердила текст безпекової угоди України з Євросоюзом 25 червня.

Минулого тижня в Офісі президента оголосили, що Україна та Європейський Союз провели завершальний раунд переговорів стосовно двостороннього безпекового документа і угоду підпишуть найближчим часом.