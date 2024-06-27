Зеленський анонсував підписання трьох безпекових угод — деталі
Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський анонсував підписання трьох безпекових угод — деталі

Володимир Зеленський
Зеленський анонсував підписання трьох безпекових угод — деталі

27 червня президент Володимир Зеленський прибув з візитом до Брюсселя. Він підпише ще три двосторонні безпекові угоди.

Головні тези:

 

  • Угоди передбачають надання Україні підтримки у гуманітарній, фінансовій та військовій сферах.
  • Кожна з угод має термін дії 10 років та спільні особливості.
  • Зобов'язання Європейського Союзу і держав-членів підтверджуватимуть широку підтримку України.
  • Підписання угод є важливим кроком у підтримці країни на шляху до інтеграції в Європейський Союз.

Зеленський прибув до Брюсселя, де підпише три безпекові угоди

Як нагадав президент України Володимир Зеленський, днями Україна офіційно розпочала переговори щодо членства в Європейському союзу.

27 червня під час візиту до Брюсселя, Володимир Зеленський візьме участь у засіданні Європейської ради та подякує лідерам країн-членів блоку за підтримку країни на її шляху до інтеграції.

Зокрема під час візиту Зеленський:

  • зустрінеться з лідерами ЄС й держав-членів та проведе двосторонні перемовини;

  • підпише три безпекові угоди, одна з яких із ЄС;

Вона (безпекова угода з ЄС, — ред.) вперше закріпить зобов’язання всіх 27 держав-членів надавати Україні широку підтримку попри будь-які інституційні зміни всередині, — додав Володимир Зеленський.

Що цьому передувало

Напередодні ЗМІ повідомили, що двосторонню безпекову угоду між Україною і Європейським Союзом мають підписати 27 червня під час саміту лідерів.

Саміт ЄС проходить у Брюсселі 27-28 червня.

Нагадаємо, Рада ЄС затвердила текст безпекової угоди України з Євросоюзом 25 червня.

Минулого тижня в Офісі президента оголосили, що Україна та Європейський Союз провели завершальний раунд переговорів стосовно двостороннього безпекового документа і угоду підпишуть найближчим часом. 

Кожна з угод має спільні особливості, а їх термін дії складає 10 років. Загалом гарантії безпеки передбачають надання Україні підтримки у низці сфер, зокрема гуманітарній, фінансовій та військову. Водночас країни-партнери також надають індивідуальні зобов'язання у рахування можливостей економіки, оборони тощо.

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