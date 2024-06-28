По словам президента Владимира Зеленского, Украина решит, когда именно начнутся переговоры с РФ по завершению развязанной Кремлем преступной войны.
Главные тезисы
- Украина определяет время для возможных переговоров с Россией о завершении преступной войны, разрабатывая планы по энергетике и продовольственной безопасности.
- Президент Зеленский подчеркивает важность демонстрации реализации плана по прекращению войны для международного сообщества.
- Украина готовится к продолжительной войне, увеличивая производство военной техники, но стремится к миру и признанию на международной арене.
- Зеленский объясняет необходимость быть сильными на поле боя для обеспечения мира и успешного завершения войны с Россией.
- Украина разрабатывает дипломатический путь и условия для вероятных переговоров в контексте жертвы российской агрессии и стремления к миру.
Украина рассматривает время для вероятных переговоров с Россией
По его словам, Украина определила дипломатический путь и условия для вероятных переговоров, поскольку является жертвой российской агрессии.
Зеленский отметил, что для Украины очень важно показать реализацию плана по завершению развязанной Россией преступной войны, который будет поддержан большинством мирового сообщества.
Украина хочет мира, однако готовится к продолжению длительной войны
Отдельно глава государства отметил, что Украина увеличивает производство дронов, средств радиоэлетронной борьбы, артиллерии.
Он отметил, что Россия, кроме силы, ничего не понимает, а кроме сильных - никого не уважает.
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