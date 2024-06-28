По словам президента Владимира Зеленского, Украина решит, когда именно начнутся переговоры с РФ по завершению развязанной Кремлем преступной войны.

Украина рассматривает время для вероятных переговоров с Россией

Конечно, Украина будет решать. Но если бы все зависело только от Украины, никакой войны не было бы. К сожалению, оккупант – Россия, и Путин захотел войны. И пока, он не хочет ее заканчивать, – отметил Зеленский. Поделиться

По его словам, Украина определила дипломатический путь и условия для вероятных переговоров, поскольку является жертвой российской агрессии.

Саммит мира прошел. Сейчас мы работаем над тремя детальными планами: энергетика, продовольственная безопасность и обмены, и эти вопросы я уверен, что мы решим. По крайней мере, мы подготовим подробный план. Это будет в ближайшее время. Все остальные пункты Формулы мира мы разработаем и подготовим совокупный план, который будет на столе перед всеми нашими партнерами, - подчеркнул глава государства. Поделиться

Зеленский отметил, что для Украины очень важно показать реализацию плана по завершению развязанной Россией преступной войны, который будет поддержан большинством мирового сообщества.

Это дипломатический путь, над которым мы работаем, – добавил президент. Поделиться

Украина хочет мира, однако готовится к продолжению длительной войны

Отдельно глава государства отметил, что Украина увеличивает производство дронов, средств радиоэлетронной борьбы, артиллерии.

Потому что мы должны быть сильными в поле боя. Ибо если вы слабы - это не потому, что кто-то хочет воевать. Мы и не хотели с самого начала. И сейчас никто не желает. Мы хотим как раз мира. Но, мы должны быть сильными, и потому – развиваем наше производство, чтобы быть сильными, – объясняет Зеленский. Поделиться

Он отметил, что Россия, кроме силы, ничего не понимает, а кроме сильных - никого не уважает.