Зеленский раскрыл стратегию по переговорам с РФ
Категория
Политика
Дата публикации

Зеленский раскрыл стратегию по переговорам с РФ

Офис Президента Украины
Владимир Зеленский
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По словам президента Владимира Зеленского, Украина решит, когда именно начнутся переговоры с РФ по завершению развязанной Кремлем преступной войны.

Главные тезисы

  • Украина определяет время для возможных переговоров с Россией о завершении преступной войны, разрабатывая планы по энергетике и продовольственной безопасности.
  • Президент Зеленский подчеркивает важность демонстрации реализации плана по прекращению войны для международного сообщества.
  • Украина готовится к продолжительной войне, увеличивая производство военной техники, но стремится к миру и признанию на международной арене.
  • Зеленский объясняет необходимость быть сильными на поле боя для обеспечения мира и успешного завершения войны с Россией.
  • Украина разрабатывает дипломатический путь и условия для вероятных переговоров в контексте жертвы российской агрессии и стремления к миру.

Украина рассматривает время для вероятных переговоров с Россией

Конечно, Украина будет решать. Но если бы все зависело только от Украины, никакой войны не было бы. К сожалению, оккупант – Россия, и Путин захотел войны. И пока, он не хочет ее заканчивать, – отметил Зеленский.

По его словам, Украина определила дипломатический путь и условия для вероятных переговоров, поскольку является жертвой российской агрессии.

Саммит мира прошел. Сейчас мы работаем над тремя детальными планами: энергетика, продовольственная безопасность и обмены, и эти вопросы я уверен, что мы решим. По крайней мере, мы подготовим подробный план. Это будет в ближайшее время. Все остальные пункты Формулы мира мы разработаем и подготовим совокупный план, который будет на столе перед всеми нашими партнерами, - подчеркнул глава государства.

Зеленский отметил, что для Украины очень важно показать реализацию плана по завершению развязанной Россией преступной войны, который будет поддержан большинством мирового сообщества.

Это дипломатический путь, над которым мы работаем, – добавил президент.

Украина хочет мира, однако готовится к продолжению длительной войны

Отдельно глава государства отметил, что Украина увеличивает производство дронов, средств радиоэлетронной борьбы, артиллерии.

Потому что мы должны быть сильными в поле боя. Ибо если вы слабы - это не потому, что кто-то хочет воевать. Мы и не хотели с самого начала. И сейчас никто не желает. Мы хотим как раз мира. Но, мы должны быть сильными, и потому – развиваем наше производство, чтобы быть сильными, – объясняет Зеленский.

Он отметил, что Россия, кроме силы, ничего не понимает, а кроме сильных - никого не уважает.

Это две параллельные вещи: быть сильными на поле боя и разработать понятный план, детальный план и он будет готов в этом году, - подчеркнул Зеленский.

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