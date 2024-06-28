Зеленський заявив про звільнення з російського полону 10 українців

Президент України Володимир Зеленський зробив заяву про повернення полонених Росією українців. Серед десятьох бранців — Наріман Джелял, заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу.
Головні тези:
- Президент України Володимир Зеленський зробив заяву про звільнення з російського полону 10 українців.
- Серед звільнених з полону були політичні активісти, цивільні, священники та інші громадяни, які повернулися додому після довгих років утримання в полоні.
- Останнє звільнення кримців відбулося у вересні 2019 році, Україна продовжує боротьбу за кожного полоненого громадянина.
- Зусилля президента та українських високопосадовців спрямовані на повернення кожного українця з російського полону.
Ще 10 українців повернулися додому з російського полону
Дякую кожному й кожній, хто допомагав! Дякую нашій команді, яка займається звільненням полонених. Хочу відзначити також зусилля Ватикану заради того, щоб повернути додому цих людей.
Обовʼязково звільнимо всіх наших! — впевнений Зеленський.
Повернувся один з найпотужніших лідерів кримськотатарського народу
Постійна представниця Президента України в АР Крим Таміла Ташева відреагувала на заяву Зеленського про повернення полонених українців, у тому числі й Нарімана Джеляла.
Останнє звільнення кримців відбулось у вересні 2019 році. Тоді нам вдалось забрати з полону кримських політв’язнів та українських моряків. Звільнення кримців — це дуже складна робота, Путін особисто не хотів і досі не має волі звільняти кримських вʼязнів.
Ташева подякувала особисто президенту Зеленському та іншим українським високопосадовцям за титанічну роботу зі звільнення полонених.
Що відомо про результати обміну військовополоненими з Росією
За інформацією президента Володимира Зеленського та представників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, 25 червня з російського полону було повернено ще 90 українських військових.
Ті, хто захищали Маріуполь. Ті, хто захищали ЧАЕС. Ті, хто були на Херсонському, Донецькому, Харківському, Запорізькому та Луганському напрямках. Пам’ятаємо про всіх наших людей у російському полоні. Продовжуємо роботу задля звільнення кожного й кожної, — зазначив президент.
Зеленський наголосив, що Україна пам'ятає про всіх людей у російському полоні та продовжує роботу для їхнього звільнення.
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