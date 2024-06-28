Зеленський заявив про звільнення з російського полону 10 українців

Ще 10 українців повернулися додому з російського полону

Вдалося повернути з російського полону ще десятьох наших людей. Попри всі складнощі. Поширити

Наріман Джелял, заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу, захоплений у Криму ще у 2021 році. Олена Пех та Валерій Матюшенко — цивільні, які були в полоні ще з 2017–2018 років. Богдан Гелета та Іван Левицький — священники Української греко-католицької церкви, захоплені в Бердянську за опір окупантам. І ще пʼятеро цивільних, які були захоплені на території Білорусі та позбавлені свободи: Микола Швець, Наталія Захаренко, Павло Купрієнко, Людмила Гончаренко та Катерина Брюханова. Усі вони вже звільнені та вдома — в Україні. Володимир Зеленський Президент України

Дякую кожному й кожній, хто допомагав! Дякую нашій команді, яка займається звільненням полонених. Хочу відзначити також зусилля Ватикану заради того, щоб повернути додому цих людей.

Обовʼязково звільнимо всіх наших! — впевнений Зеленський.

Наріман Джелял

Повернувся один з найпотужніших лідерів кримськотатарського народу

Постійна представниця Президента України в АР Крим Таміла Ташева відреагувала на заяву Зеленського про повернення полонених українців, у тому числі й Нарімана Джеляла.

Пишу це і не вірю. Наріман Джелял на волі. Не в Сибіру, а в Україні. Достум, радію з тобою, Левізою та вашими дітками. Зараз радіє весь Крим, вся Україна! Поки ти не можеш бути в Криму, але і це точно станеться. Бо Крим обовʼязково буде вільний від окупанта! Таміла Ташева Постійна представниця Президента України в АР Крим

Останнє звільнення кримців відбулось у вересні 2019 році. Тоді нам вдалось забрати з полону кримських політв’язнів та українських моряків. Звільнення кримців — це дуже складна робота, Путін особисто не хотів і досі не має волі звільняти кримських вʼязнів.

Ташева подякувала особисто президенту Зеленському та іншим українським високопосадовцям за титанічну роботу зі звільнення полонених.

Це велике свято для нас всіх, в Криму сьогодні точно будуть танцювати хайтарму та читати дуа за звільнених та звільнення інших наших полонених! На жаль, в нас і досі лишається понад 200 кримських політв’язнів в тюрмах в Криму чи на території рф. Боротьба триватиме, за кожного! А сьогодні дозвольте порадіти, порадіти насправді за всіх нас, бо до нас повернувся один з найпотужніших лідерів кримськотатарського народу! Поширити

Що відомо про результати обміну військовополоненими з Росією

За інформацією президента Володимира Зеленського та представників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, 25 червня з російського полону було повернено ще 90 українських військових.

Ті, хто захищали Маріуполь. Ті, хто захищали ЧАЕС. Ті, хто були на Херсонському, Донецькому, Харківському, Запорізькому та Луганському напрямках. Пам’ятаємо про всіх наших людей у російському полоні. Продовжуємо роботу задля звільнення кожного й кожної, — зазначив президент.

Зеленський наголосив, що Україна пам'ятає про всіх людей у російському полоні та продовжує роботу для їхнього звільнення.