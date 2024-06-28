Зеленский заявил об освобождении из российского плена 10 украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление о возвращении домой плененных Россией украинцев. Среди десяти пленников — Нариман Джелял, заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа.
Главные тезисы
- Президент Украины заявил об освобождении из российского плена 10 украинцев, в том числе Наримана Джеляла и священников украинской церкви.
- Освобожденные граждане вернулись домой после долгих лет плена, благодаря усилиям Зеленского и украинских чиновников.
- Украина продолжает работу по освобождению оставшихся крымских политзаключенных, находящихся в тюрьмах на территории Крыма и России.
- В результате обмена военнопленными с Россией 25 июня было возвращено 90 украинских военных.
- Президент Зеленский подчеркнул важность освобождения всех украинцев из российского плена.
Еще 10 украинцев вернулись домой из российского плена
Спасибо каждому и каждому, кто помогал! Спасибо нашей команде, которая занимается освобождением пленных. Хочу отметить также усилия Ватикана для того, чтобы вернуть домой этих людей.
Обязательно освободим всех наших! — уверен Зеленский.
Вернулся один из самых мощных лидеров крымскотатарского народа
Постоянная представительница Президента Украины в АР Крым Тамила Ташева отреагировала на заявление Зеленского о возвращении пленных украинцев, в том числе Наримана Джеляла.
Последнее освобождение крымчан произошло в сентябре 2019 года. Тогда нам удалось забрать из плена крымских политзаключенных и украинских моряков. Освобождение крымчан — это очень сложная работа, Путин лично не хотел и до сих пор не имеет желания освобождать крымских заключенных.
Ташева поблагодарила лично президента Зеленского и других украинских чиновников за титаническую работу по освобождению пленных.
Что известно о результатах обмена военнопленными с Россией
По информации президента Владимира Зеленского и представителей Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, 25 июня из российского плена было возвращено еще 90 украинских военных.
Те, кто защищал Мариуполь. Те, кто защищал ЧАЭС. Те, кто были на Херсонском, Донецком, Харьковском, Запорожском и Луганском направлениях. Помним обо всех наших людях в русском плену. Продолжаем работу по увольнению каждого и каждой, — отметил президент.
Зеленский подчеркнул, что Украина помнит всех людей в российском плену и продолжает работу по их освобождению.
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