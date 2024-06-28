Зеленский заявил об освобождении из российского плена 10 украинцев
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский заявил об освобождении из российского плена 10 украинцев

Владимир Зеленский
Зеленский
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Президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление о возвращении домой плененных Россией украинцев. Среди десяти пленников — Нариман Джелял, заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа.

Главные тезисы

  • Президент Украины заявил об освобождении из российского плена 10 украинцев, в том числе Наримана Джеляла и священников украинской церкви.
  • Освобожденные граждане вернулись домой после долгих лет плена, благодаря усилиям Зеленского и украинских чиновников.
  • Украина продолжает работу по освобождению оставшихся крымских политзаключенных, находящихся в тюрьмах на территории Крыма и России.
  • В результате обмена военнопленными с Россией 25 июня было возвращено 90 украинских военных.
  • Президент Зеленский подчеркнул важность освобождения всех украинцев из российского плена.

Еще 10 украинцев вернулись домой из российского плена

Удалось вернуть из российского плена еще десять наших людей. При всех сложностях.

Нариман Джелял, заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа, захвачен в Крыму еще в 2021 году. Елена Пех и Валерий Матюшенко гражданские, которые были в плену еще с 2017-2018 годов. Богдан Гелета и Иван Левицкий — священники Украинской греко-католической церкви, захваченные в Бердянске за сопротивление оккупантам. И еще пять гражданских, которые были захвачены на территории Беларуси и лишены свободы: Николай Швец, Наталья Захаренко, Павел Куприенко, Людмила Гончаренко и Екатерина Брюханова. Все они уже освобождены и дома — в Украине.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Спасибо каждому и каждому, кто помогал! Спасибо нашей команде, которая занимается освобождением пленных. Хочу отметить также усилия Ватикана для того, чтобы вернуть домой этих людей.

Обязательно освободим всех наших! — уверен Зеленский.

Нариман Джелял

Вернулся один из самых мощных лидеров крымскотатарского народа

Постоянная представительница Президента Украины в АР Крым Тамила Ташева отреагировала на заявление Зеленского о возвращении пленных украинцев, в том числе Наримана Джеляла.

Пишу это и не верю. Нариман Джелял на свободе. Не в Сибири, а в Украине. Достум, радуюсь с тобой, Левизой и вашими детьми. Сейчас радуется весь Крым, вся Украина! Пока ты не можешь быть в Крыму, но и это точно произойдет. Потому что Крым обязательно будет свободен от оккупанта!

Тамила Ташева

Тамила Ташева

Постоянный представитель Президента Украины в АР Крым

Последнее освобождение крымчан произошло в сентябре 2019 года. Тогда нам удалось забрать из плена крымских политзаключенных и украинских моряков. Освобождение крымчан — это очень сложная работа, Путин лично не хотел и до сих пор не имеет желания освобождать крымских заключенных.

Ташева поблагодарила лично президента Зеленского и других украинских чиновников за титаническую работу по освобождению пленных.

Это большой праздник для всех нас, в Крыму сегодня точно будут танцевать хайтарму и читать дуа за освобожденных и освобождение других наших пленных! К сожалению, у нас до сих пор остается более 200 крымских политзаключенных в тюрьмах в Крыму или на территории России. Борьба будет продолжаться, за каждого! А сегодня позвольте порадоваться, порадоваться действительно за всех нас, потому что к нам вернулся один из самых мощных лидеров крымскотатарского народа!

Что известно о результатах обмена военнопленными с Россией

По информации президента Владимира Зеленского и представителей Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, 25 июня из российского плена было возвращено еще 90 украинских военных.

Те, кто защищал Мариуполь. Те, кто защищал ЧАЭС. Те, кто были на Херсонском, Донецком, Харьковском, Запорожском и Луганском направлениях. Помним обо всех наших людях в русском плену. Продолжаем работу по увольнению каждого и каждой, — отметил президент.

Зеленский подчеркнул, что Украина помнит всех людей в российском плену и продолжает работу по их освобождению.

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